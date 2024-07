Nehéz dolga van a magyar anyáknak: túl sokat vár el tőlük a munkahely és a családjuk?

A szülőknek – és kimondottan a nőknek – számos társadalmi szerepben kell megfelelniük, amelyekhez gyakran egymásnak ellentmondó elvárások kapcsolódnak. A gyereknevelés feladatát elsősorban hozzájuk köti a közvélemény, ugyanakkor a társadalmi elvárások és gyakran gazdasági körülmények megkívánják, hogy a nők mielőbb munkába álljanak a szülést követően. Többek között a cég és az alkalmazott dinamikáinak problémáit, a lehetséges praktikus lépéseket és az anyák szerepének kettős megítélését járta körül a Profession Backstage podcast legfrissebb adása.

A nők közel fele nem tért vissza az eredeti munkahelyére a szülési szabadságot követően, 23 százalékuk pedig kimondottan azért nem, mert összeegyeztetetlen lett volna a munkája a magánéletével – mutatott rá az álláskereső portál 2023 végén végzett reprezentatív kutatása. A portál ezévtől társadalmi felelősségvállalási kezdeményezést indított az UNICEF Magyarország közreműködésével. A kampány fókuszában a gyermekvállalásra készülő, gyermeket váró és nevelő munkavállalók állnak.

Rugalmasság, de milyen mértékben?

A munkaadóknak át kell gondolniuk, hogy milyen mértékben van lehetőségük és hajlandóak alkalmazkodni egy-egy kolléga megváltozott magánéleti helyzetéhez. A jelenlegi munkaerőpiacon a munkáltatók jórészt lassabb toborzással működnek, a céljuk inkább a meglévő, bevált munkaerő megtartása, ennek a csoportnak pedig jelentős részét teszik ki a kisgyermekes munkavállalók – a kérdést tehát az álláspiaci folyamatok a szokásosnál is aktuálisabbá tették. A home office járványhelyzet miatti elterjedése és a hasonló, atipikus munkavégzési formák térnyerése egyaránt kedvezett a szülőknek, így sokan közülük sokkal rugalmasabban szervezhetik családi és munkahelyi életüket.

A munkáltatónak is fel kell készülnie az alkalmazott szülésére

Érdemes minden vállalatnak tudatosan foglalkoznia a szülés miatt hamarosan ideiglenesen távozó, az éppen szülési szabadságon lévő, valamint az onnan visszatérő munkavállalóikkal. Fel kell készülni a hasonló helyzetekre még akkor is, ha az adott cég – például tevékenységi köre miatt – kevésbé engedheti meg munkavállalóinak az atipikus munkavégzési formákat, például a home office-t vagy a rugalmas munkaidőt. Számos más eszközük lehet arra, hogy a gyermekvállalással járó kihívások miatt távozó munkavállalók számát redukálják. Például fontos párbeszédet kezdeményezni a várandós vagy szülés után visszatérő munkavállalóval, ahol mindkét fél elmondhatja a maga álláspontját, majd konszenzusra juthatnak a jövőbeni terveiket illetően – ez a cég profiljától függetlenül megtehető lépés.

Ilyen esetben fontos a kollégát biztosítani arról, hogy visszavárják, ezzel építve a két fél közötti bizalmat. A gyermek születése után visszatérő munkatárs esetében természetes, hogy a korábbihoz képest változik a teljesítménye. Erről és ideális esetben a változáshoz igazított, új elvárásokról is érdemes nyíltan kommunikálni a munkavállalóval.

Ellentmondásos elvárások

Az UNICEF Magyarország 2019 novembere és 2020 augusztusa között végzett széleskörű kutatásának keretében a kisgyermekes anyák helyzetét vizsgálta, és arra az eredményre jutott, hogy számos, egymással gyakran ellentétes elvárás szakad a kisgyermekes szülőkre.

A reprezentatív mintán végzett kutatásunk rámutatott, hogy a nők felé támasztott elvárások mennyire ellentmondásosak. A magyar emberek azt tartják normálisnak, hogy egy kisgyerekes nő dolgozik és hozzájárul a család jövedelméhez, emellett azt is elmondták, hogy a gyermeknek hátránya származhat abból, ha az édesanyja korán visszamegy dolgozni. Jó részük gondolja, hogy nem is lehet valaki teljesértékű munkavállaló, ha pedig vissza is megy dolgozni az édesanya, kevéssé tartják jó ötletnek, ha karrierben gondolkozik

– foglalta össze a felmérés legfontosabb eredményeit Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezetője.

Szükség lesz a kompromisszumokra

Ha egy cég tudatosan megtervezi a kilépéshez és a visszatéréskor a bevonódáshoz kapcsolódó folyamatokat és rugalmasan áll a munkavállalói igényekhez, nemcsak az érintettek számára bír fontos üzenettel, hanem a meglévő és akár a jövőbeni munkatársak bizalmát is építhetik a cég iránt. Az álláskereső portál kutatása rámutatott, hogy egy munkavállaló nagyobb eséllyel tér vissza eredeti munkahelyére, ha átgondolt munkafolyamatokról és támogató környezetet tapasztal.

A kampányra készülve azonosítottunk két fő problémát. Egyrészről, hogy kevés kisgyermekeseknek is megfelelő álláshirdetés van a piacon (vagy legalábbis ezeket nehezen találják meg az érintettek), másrészről pedig a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan mind vállalati, mind dolgozói oldalon érzékeltünk egy információs űrt. Két célt tűzünk ki tehát a kampány során: összegyűjtöttük a kisgyermekes munkavállalóknak megfelelő állásokat, ezzel könnyebbé téve az álláskeresést számukra, és fontos információkat tettünk közzé szakértők bevonásával a dolgozók és a munkáltatók számára a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan, amelyekkel tudatosan készülhetnek ezekre az esetekre

– fogalmazott Varga Balázs, a portál marketingigazgatója.

A tudatos felkészülés mellett fontos elfogadnia mindkét félnek, hogy a munkavállaló gyermekvállalása apropóján kompromisszumokat kell hozniuk kezdve onnan, hogy a dolgozó bejelenti a várandósságát. Ha ezekben partnerként vesz részt a munkáltató, akkor mindkét félnek előnyös helyzet állhat elő: a kolléga könnyebben megteremtheti az egyensúlyt a munkahelyi és magánélete között és biztonságban érezheti magát, a vállalat pedig könnyebben tarthatja meg az értékes munkaerőt – nem beszélve a reputációs előnyökről.

