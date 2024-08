Esélyük sem volt: apa es fia égett halálra egy teherautóban borsodban

Hiába próbálták eloltani a lángokat, mindketten halálra égtek a teherautóban.

Szerda este kigyulladt egy felsődobszai telephely udvarán álló IFA, amelyben egy édesapa és 7 éves kisfia tartózkodott – írja a Blikk.

A Tények úgy tudja, a kisfiút az apja ölében ülve találták meg a kiégett teherautóban.

Szaladtam a slagért, elkezdtük oltani a gépjárművet. Sikerült gyorsan eloltani a tüzet, még be akartunk spriccelni a belsejébe. Kinyitottuk kívülről az ajtót, akkor találtuk meg őket benne

– nyilatkozta sokkos állapotban az egyik szomszéd a Tényeknek, aki hozzátette: szerinte az apa be akarta indítani a teherautót, akkor keletkezett a tűz.

A Tények úgy tudja, a kétgyermekes apa több gépet tartott a telken, de kereskedett is velük. A férfit szinte minden helyi ismerte, nagyra tartották, adományokat is gyűjtött a rászorulóknak, s a polgármesteri tisztségért is indult.

Címlapkép: Getty Images

