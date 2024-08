Sok családnak nehéz az iskolakezdés: elindult az ország egyik legnagyobb tanszergyűjtése

2024-ben is elindította Adni Öröm! elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR. A kampány teljes ideje alatt adománykártyák vásárolhatók meg a SPAR online shopban, valamint az INTERSPAR áruházakban. A vásárlók által megvett adománykártyákat valódi tanszerekre – színesceruza-készletre, füzetcsomagra, írószerekkel teli tolltartóra, rajzkészletre, tanszerekkel megtöltött iskolatáskára – váltja a szeretetszolgálat, és ezeket még a tanévkezdés előtt eljuttatják a rászoruló családok iskolás gyermekeihez. A segítségre szükség is van, elsősorban a több gyermeket nevelő családok esetében nehéz időszak az iskolakezdés – mondta a HelloVidéknek a szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei és munkatársai nem csak az iskolakezdéskor találkoznak a környezetükben élő nehéz helyzetű családokkal. A családokkal egész évben kapcsolatban vannak, a rendszeres személyes találkozások révén ismerik a családok anyagi helyzetét, és tudják, hogy kik vannak a legnehezebb helyzetben, kik azok, akik leginkább rászorulnak a segítségre.

Elsősorban a több gyermeket nevelő családok esetében nehéz időszak az iskolakezdés. Sok esetben a családok már előre spórolnak az iskolai tanszerek megvásárlására, de nekik is komoly támogatást jelent a tanszeradomány, hiszen a megspórolt pénzt így más szükséges eszközökre költhetik. Sokszor viszont a családok nem engedhetik meg maguknak, hogy tartalékolhassanak, számukra kiemelten fontos a segítség – érzékeltette a helyzetet a HelloVidéknek Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

A szakember hozzátette, hogy a rászoruló családok a nagyvárosokban és a kis falvakban egyaránt élnek, így a beiskolázás nehézségei nem szűkíthetők le területileg. Elsősorban a többgyermekes családok számára jelent anyagi nehézséget az iskolakezdés, számukat nem lehet megbecsülni. A Máltai Iskolákba járó gyermekeknek például 95%-ának nehéz ez az időszak.

Romhányi szerint nehéz megbecsülni, hogy mekkora összegre lenne szükség ahhoz, hogy valamennyi rászoruló gyerek hiánytalan tanszerkészlettel kezdje meg a tanévet, hiszen ez függ az iskola által kiadott szükséges eszközöktől, a család lehetőségeitől, a gyerekek életkorától és számától. „Azért szervezzük meg az Adni Öröm! tanszergyűjtést, mind személyes mind adománykártyás formában, hogy a lehető legtöbb családnak és gyermeknek tudjunk segítséget nyújtani a tanévkezdéskor” – tette hozzá.

A hátrányos helyzetű diákok a tankönyveket és az iskolai étkezést is ingyenesen kapják, de a megfelelő tanszerek megvásárlása nehézséget okoz a családoknak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kapcsolatban álló családok esetében minden típusú iskolaszerre és taneszközre szükség van az iskolakezdéskor. A több gyermekes családoknál tanfelszerelés, tanszeradomány esetén az is nagy ajándék, ha új. Hiszen, mint minden adomány esetében, a tanszerek kapcsán is a fontos, hogy ezek az adományok az emberi méltóság megőrzéséhez járulnak hozzá.

Kiemelte: a máltaiak tudják, melyik családban van szükség iskolatáskára, és azt is, melyik gyermek vágyik rózsaszín tolltartóra vagy focis tornazsákra, és kinek van szüksége egy pár szép cipőre az évnyitóra.

A nyár végére a munkatársak összeállítják a támogatásra szoruló családok listáját, így az Adni Öröm! tanszergyűjtés eredménye a legrövidebb időn belül oda kerülhet, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre.

A szeretetszolgálat számításai szerint alsó osztályos gyerekek esetében, amikor több és változatosabb tanszerekre van szükség, egy gyermek beiskolázása átlagosan akár 20-30 ezer forint is lehet. Nagyobb gyermekek esetében, ahol már kevesebb eszközre van szükség, átlagosan 10 ezer forint beruházást jelent ez a folyamat.

Tavaly 1600 rászoruló diáknak segítettek

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország 1997 óta szervezi meg a karácsonyi Adni Öröm! akciót. Az üzletlánc azóta számos formában, stratégai partnerként támogatja a Szeretetszolgálat munkáját és segíti a rászoruló családokat. Az Adni Öröm! első tanszergyűjtő akciója 2021-ben volt – válaszolta a HelloVidék megkeresésére Maczelka Márk, az áruházlánc kommunikációs igazgatója.

Az első online gyűjtés az Adni Öröm! akciók során 2020-ban zajlott, amikor a koronavírus járvány miatt a személyes gyűjtésre nem volt lehetőség. Az akkor befolyt összeget a SPAR saját költségén megduplázta és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tartós élelmiszereket vásárolt belőle hátrányos helyzetű családok számára, így a járvány idején is csaknem 20 ezer család kapott tartósélelmiszer csomagot karácsonykor. Az Adni Öröm! tanszergyűjtő akciónak 2021-től, vagyis a kezdetek óta része az online gyűjtés.

2023-ban a vásárlók több mint 62 ezer tanszerrel és közel 2,2 millió forint értékű adománykártya megvásárlásával járultak hozzá mintegy 1600 rászoruló diák tanévkezdéséhez.

A tanszergyűjtő kampány idén július 29. – szeptember 1. között valósul meg az INTERSPAR áruházakban, két lépcsőben:

Adománykártya vásárlására a kampány teljes időszaka alatt, azaz július 29. – szeptember 1. között van lehetőség. Augusztus 21-24. között pedig személyesen is kitelepülnek az üzletekbe az önkéntesek, hogy tanszereket gyűjtsenek a rászoruló gyerekek számára.

Online is lehet adománykártyát vásárolni

Az adománykártyákat az INTERSPAR üzletekben és az online shopon lehet már most is megvásárolni. 500-, 1500-, 3000-, 5000 és 10000 forintos címletek szerepelnek a kártyákon. A megvásárláshoz egyszerűen le kell akasztani a kihelyezett kártyatartó állványról az adománykártyát. A vásárló dönti el, hogy melyik címletűt választja, majd azt oda viszi a pénztárhoz a bevásárlás végén, a kártyán található vonalkódot beolvassa a kasszás, így az adott összeg megjelenik a blokkon is.

„A kampány szeptember 1-jei lezárását követően összesítjük az adománykártyák megvásárlásából befolyt összeget, amit utána egy összegben átutalunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, amiből ők iskolaszereket vásárolnak, és ezeket eljuttatják a rászoruló gyerekeknek” – tette hozzá Maczelka Márk, aki kiemelte, hogy adománykártyát a kampány teljes időszaka alatt, azaz már 2024. július 29-től kezdődően lehet vásárolni, 2024. augusztus 21-24. között pedig személyesen is kitelepülnek az üzletekbe a szervezet önkéntesei, hogy tanszereket gyűjtsenek a rászoruló gyerekek számára. Az idei év újdonsága, hogy az adománykártyák a megvásárlást követően órarendként is funkcionálhatnak.

