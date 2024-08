Hatalmas változás jöhet minden magyar iskolában: ez vár a gyerekekre a következő tanévben

A magyar kormány új rendeletet vezetett be az iskolai mobiltelefonhasználat korlátozására, amely előírja, hogy a diákoknak a tanítási idő alatt le kell adniuk mobiltelefonjaikat, és további elektronikai eszközök, mint tabletek és okosórák használatát is tiltják. Emellett szigorúan szabályozzák a szúró-vágó eszközök, alkohol, dohánytermékek, energiaitalok és kábítószerek bevitelét az iskolákba. A Pénzcentrum saját kutatásának új elemzésében kitárgyalta, hogy a szülők hogyan vélekednek a mobiltelefon használatról az iskolában a lakhelyük és iskolai végzettségük szerinti megoszlásban.

Ahogy a portál írja, a vélemények alapján a szülők többsége azt támogatja, hogy az iskolai órák alatt ne legyenek mobiltelefonok a diákoknál; a "ne vihessen telefont" és a "reggel el kell venni a telefont" válaszok a leggyakoribbak, különösen a fiatalabb osztályokban. A középiskolások körében is a telefon használatának korlátozása a preferált, bár a fővárosban többen tartják elfogadhatónak, ha a telefon egész nap a gyerekeknél marad.

Mit gondolnak az olvasók?

A Pénzcentrum kutatásából egyértelműen kiderült, hogy a korcsoportok növekedésével egyre megengedőbbek a szülők a diákok mobiltelefon iskolai használatával kapcsolatban. Azonban a válaszok túlnyomó többsége, közel 40%-a még így is inkább úgy véli, hogy reggel el kéne venni a telefont a fiataloktól, mert az oktatás során csak zavaró a jelenléte. A Pénzcentrum videóblogjában szakértőket is kérdeztek a témát illetően, hogy mit gondolnak hogyan kéne kezelni ezt a kialakult helyzetet. Ha még ettől is több érdekel, akkor a kutatás további részleteiről a portál teljes cikkében olvashatsz, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)