Egyre nehezebb a szülők és a diákok helyzete: mi vár még rájuk az idei tanévben?

Pénzcentrum 2024.09.18. 08:36 Megosztom

Az új tanévben nemcsak a mobiltelefonok tilalma okozott feszültséget a diákok és tanárok, no meg a szülők körében, de most már hihetetlennek tűnő év eleji forróság is fennakadásokat okozott. A Pénzcentrum augusztus végi felmérésében ezeken kívül azt is vizsgálta, hogyan birkóznak meg a szülők az iskolakezdés költségeivel, milyen nehézségeket tapasztalnak a tanárok hiányával kapcsolatban, és mi a véleményük az ingyenes tankönyvek bevezetéséről.

A portál kérdőívének harmadik része a gyermekek és a szülők terheit boncolgatta. Ennek mentén esett szó arról is, hogy a nyári szünet végéhez közeledve sok szülő szembesült azzal a kihívással, hogy gyermeke alvási szokásait vissza kellett állítania az iskolakezdésre. Szakértők szerint ez kulcsfontosságú a gyerekek jólléte szempontjából. A nyári szünetben az alvási rutinok lazábbak lehetnek, és ez teljesen rendben van, amíg eleget alszanak. De amikor a gyerekek visszatérnek az iskolába, és a napjaik strukturáltabbá válnak, akkor a lefekvési időnek is rendszeresnek és strukturáltabbnak kell lennie. Ennek ellenére rengeteg gyermek fáradt ezekben a napokban, lassan állnak vissza az új rendszerre. Az elemzésben kitértek arra is, hogy az iskolai kiégés egy létező dolog és nem csak a felnőtteket veszélyezteti. Jennifer Hartstein amerikai pszichológus nyilatkozta nemrég, hogy a kiégés valós jelenség a diákok esetében is. Akkor fordul elő, amikor sok frusztrációt és stresszt kezelnek, kevés idejük, lehetőségük van pihenni vagy feltöltődni. Sok diák korán kel, és egy egész napos iskolát, tevékenységeket, munkát és családi kötelezettségeket kezel. Még hétvégén sem jut sok idejük csak lélegezni, ami hozzájárul a túlterheltség és végül a kiégés érzéséhez. Úgy tűnik a magyar gyermekektől sem áll távol a kiégés, a felmérésünk szerint háromszor anyi szülő tapasztalja ezt gyermekénél nagyon jellemzően, mit akik egyáltalán nem. A sok házi is gondot jelent. A házi feladat intézményét a magyar oktatásirányítás meglehetősen laza keretek közt szabályozza. A hivatalos álláspont szerint a kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat mennyisége nem haladhatja meg alsó tagozaton a 60 percet, felső tagozaton pedig a 120 percet. Hétvégén nem adható több házi feladat, mint a hét többi napján, iskolai szünetekben pedig kötelező feladat egyáltalán nem adható. Ezen kívül az is elő van írva, hogy csak olyan házi feladat jelölhető ki, amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént. A hivatalos vélekedés szerint a házifeladat célja az ismeretek megértését előkészítő, rögzítő, megszilárdító, gyakorló tevékenység végzése és a tanulási szokások, tevékenységek fejlesztése. Ennek ellenére rengeteg magyar szülő érzi úgy, hogy a gyermeke túl sok házi feladatot kap. Túlsúlyban voltak azok a kitöltők, akik szerint nagyon is jellemző rájuk ez az állítás, és sokkal kevesebben jelölték, hogy egyéltalán nem. Ezt pedig csak tetézi, hogy sokszor a gyermek nem érti a házi feladatot, segíteni kell neki. Vagy, amit még szintén sok szülő elmondott, hogy ő maga sem érti a feladatot, így még nehezebb segíteni. További részleteket a Pénzcentrum cikkében olvashatunk, ide kattintva. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!