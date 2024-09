Pedofíliával vádolják a kiskunfélegyházi papot: akár tizenöt évre is lecsukhatják

Akár tizenöt évet is kaphat a volt katolikus pap, akivel szemben az ügyészség többrendbeli, hatalmi befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális visszaélés miatt emelt vádat – számolt be róla a 24.hu. A lap információi szerint a vádiratból kiderül, hogy a lelkész ajándékokkal édesgetett magához fiatal fiúkat, és az áldozatai közt négy kiskorú is volt. A bíróság az ügyészség indítványára kizárta tárgyalásról a hallgatóságot és a sajtó képviselőit.

R. Gábor ellen áprilisban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség többrendbeli, hatalmi befolyási viszonnyal visszaélve elkövetett szexuális visszaélés miatt emelt vádat. A visszaélések zömében a kiskunfélegyházi plébánián történhettek, ahova R. Gábor különböző kedvességekkel, ajándékokkal csalta oda a fiatal fiúkat, akik közül négy nem töltötte be még a 14. életévét sem. Az abúzusokat 2022 novemberében jelentették a Kalocsai-Kecskeméti Főegyházmegyének. Ekkor felfüggesztette Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, majd, a kivizsgálást követően, a lelkészt egyházi bíróság elé állították és rendőrségi feljelentést tettek. Ferenc pápa tavaly szeptemberben fosztotta meg R. Gábort minden egyházi tisztségtől és szolgálattól. A volt lelkész tagadott A vádhatóság eredetileg 8 év letöltendő fegyházbüntetést javasolt R. Gábornak, azzal a mellékbüntetéssel, hogy a férfit egész életére tiltsák el a fiatalkorúakkal való foglalkozástól. Ez a büntetés akkor lett volna kiszabható, ha R. beismeri a terhére rótt cselekményeket és tárgyalás nélkül elfogadja az ügyészség ajánlatát. Az előkészítő ülésen azonban a volt lelkész tagadott, a felajánlott nyolcéves szabadságvesztést visszautasította. Így akár 15 évet is kaphat, ha bűnösnek találják. Címlapkép: Getty Images