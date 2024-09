Terror Szécsényen: hét ember ellen emeltek vádat lopásért, garázdaságért, testi sértésért

A Balassagyarmati Járási Ügyészség hét személy ellen emelt vádat, akik többek között egy kereskedőt terrorizáltak. A vádirat szerint a két nő és egyikük 14 éves fia, valamint további tizennégy családtagjuk - köztük kisgyermekek - 2023. augusztus 4-én bementek egy szécsényi üzletbe, ahol a 14 éves fiú napszemüvegeket akart elrejteni ruházatában. A tulajdonos próbálta elvenni tőle az árucikkeket, emiatt dulakodás alakult ki közte, és a közben odaérkező családtagok között – derül ki a Nógrád Vármegyei Főügyészség közleményéből.

A boltosnak sikerült kiterelnie a feldühödött vádlottakat a boltból, azonban odakintről elkezdték feszegetni a bejárati ajtót, megdobálták a kirakatot, és fenyegetések közepette leköpdösték a sértettet. A testvérpár és két fiatalkorú társuk ezután berontott a helyiségbe, a sértettet a bolt hátsó részébe lökdösték, ütlegelték és próbálták a földre szorítani. A férfi bántalmazásának egy járókelő vetett véget.

A vádlottak a fentiek mellett Nagylócon és Varsányban is követtek el vagyon elleni bűncselekményeket. Az elkövetők feltörtek egy autót, lakásba és vegyeskereskedésbe törtek be, közel 440.000 forint kárt okozva. Két fiatalkorú elkövető Nagylócon nekitámadt egy párnak, a férfit többször is megütötték.

Halmozták a bűncselekményeket

A Balassagyarmati Járási Ügyészség rablás, csoportosan elkövetett garázdaság, lopás, könnyű testi sértés, valamint – mivel a boltban történt eseményeknek 4 éves gyermekek is tanúi voltak – a három édesanya ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat.

Az ügyészség indítványa a két fiatalkorúval szemben javítóintézeti nevelés, a három nővel szemben végrehajtandó szabadságvesztés mellett foglalkozástól és közügyektől eltiltás, további két vádlottal szemben szintén szabadságvesztés büntetés. Bűnösségük megállapítása esetén együttesen kell viselniük a 600.000 forintos bűnügyi költséget is. A Balassagyarmati Járásbíróság döntését több vádlott letartóztatásban vagy bűnügyi felügyeletben várja.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)