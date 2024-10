Nem csak sztereotípia, hogy a nők végzik a házimunka oroszlánrészét: mi hozhat ebben változást?

A 1196 fős felmérése rávilágított arra, hogy a mai napig a nők cipelik a hátukon az otthoni teendők súlyát, legyen szó takarításról, főzésről, vagy akár kisállatok gondozásáról. Tízből kilenc vallja, hogy a nők végzik a házimunka oroszlánrészét Magyarországon. A feltételezést a gyakorlat is bizonyítja. A felmérés szerint a főzés, a kisebb-nagyobb takarítás (a portörléstől kezdve, a fürdőszobán át az ablakpucolásig) zömmel a nőkre hárul hazánkban. Minden harmadik 3-6 órát, negyedük pedig 6-9 órát tölt hetente a házimunkával - ismertette a részleteket Dorcsinecz József, a Pepita.hu társalapítója. Bár a férfiak nagy része (35%) is heti 3-6 órát takarít bevallásuk szerint, a második legnépesebb csoport inkább csak épphogy belefog: minden harmadik férfi legfeljebb 3 órát fordít a házimunka elvégzésére hetente. Az eredményeket összegezve míg a férfiak átlagosan heti 5 órát fordítanak a háztartás rendben tartására, a nőknek ez 7 órájukba kerül a szabadidejükből, így 40 százalékkal több időt foglalkoznak a házimunkával - tette hozzá Dorcsinecz József. Nagyjából egyenlően osztoznak a nemek a bevásárláson, a számlák befizetésén, és szükség esetén a szerelők fogadásán. A gyermeket nevelőknél szintén fele-fele arányban veszik ki részüket a csemetékhez köthető teendőkben, legyen szó akár az altatásról, játékról, tanulásról, vagy hogy ki hozza vagy viszi őket. De mégis mivel foglalkoznak a férfiak? A barkácsolás, szerelés, fúrás stb. munkákat jellemzően a férfiak végzik el, és általában az autót is ők viszik a szervizbe. Bár ezen területek esetén javukra van egyenlőtlenség a felmérés szerint, ők átlagosan hetente kevesebb mint 1 órát fordítanak ilyen jellegű teendőkre. A portál társalapítója szerint a férfiak inkább a „gépesített" házimunkákra vevők, mint például a robotporszívóval történő takarításra. De vajon ez elég, hogy kiegyenlítsék a mérleget? A felmérés adatai alapján úgy tűnik, nem sok esély van arra, hogy a közeljövőben a házimunka megoszlásában is érződjön az egyenlőségre való törekvés Magyarországon. A felmérés alapján a magyar trendek sok esetben összecsengenek az Európai Uniót jellemző trendekkel. A nőkre mindenhol több hárul a háztartásból és a családról való gondoskodásból, és a házimunka jelentős részét is ők végzik el - összegezte Dorcsinecz József. Bár azért akadnak kirívó különbségek az egyes európai országok között is: az Eurostat kapcsolódó jelentése szerint a norvég férfiak 70%-a veszi ki részét a főzésből, míg Törökországban csak minden ötödik. A portál adatai szerint a férfiak 38 százaléka aktív a konyhában, ami majdnem eléri az Eurostat jelentésében rögzített 43%-ot, igaz, utóbbi 2008-2015 közötti mintavételen alapul. Az ennél frissebb, Európai Unió 2023-as Gender Equality Indexe szerint jelentős különbségek vannak a házimunka megoszlásában nemek szerint a az egyes országok között. Például a skandináv országokban (pl. Svédország, Dánia) a házimunka és gondozási feladatok arányosabban oszlanak meg a nemek között, míg Magyarországon, valamint Dél- és Kelet-Európában, mint Olaszország és Románia, a nők sokkal több időt töltenek ezekkel a feladatokkal. Címlapkép: Getty Images