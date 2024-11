Borzalmas hírek érkeztek a tatabányai pszichiátriáról: három hétig nem zuhanyozhattak a betegek

A tatabányai kórház pszichiátriáján elment a meleg víz majd’ három hétre. Hogy a pállott emberszag ne árassza el az egész osztályt, az ápolók az ágyaknál, lavórral kezdték „fürdetni” a betegeket: teakészítéshez használatos, literes vízforralókban melegítettek vizet, hogy legalább a legszükségesebb testrészeket áttöröljék – számolt be róla a Válasz Online.

A tatabányai megyei kórház (hivatalosan: Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház) pszichiátriai osztályán délután négytől ötig van látogatási idő, ez pedig bőven elég arra, hogy a hozzátartozókon keresztül kijusson a hír a kórtermek falai közül. Ha néhány órás, egy-két napos probléma adódik, akkor persze nyilván nem jut ki, hiszen meg is oldódik, mire a látogatók újra megjelennek családtagjaiknál a kórtermekben.

Próbálták menteni a menthetőt

Most azonban nem erről volt szó: heteken át gyűlt a feszültség ápoltakban és a kórházi dolgozókban egyaránt. Utóbbiak, a kórház E épületében lévő osztály majd’ 30 ápolója egyrészt borzalmasan érezték magukat, amiért nem tudtak emberhez méltó környezetet teremteni az ápoltaknak, másrészt,

hogy mégis mentsék, ami menthető, jelentős pluszmunkát vállaltak. Hogy a pállott emberszag ne árassza el az egész osztályt, az ágyaknál kezdték „fürdetni” a betegeket. Teakészítéshez használatos, literes vízforralókban melegítettek vizet, ezt a beteg ágya mellé helyezett lavórba öntötték, hozzáadták a csapból folyó hideg vizet, s az így nyert langyossal törölték át a legszükségesebb testrészeket.

Voltak ápoltak, akik így is egyre dühösebbek lettek a meleg víz hiánya miatt. Az agresszívebb betegek fenyegetőzni is kezdtek – ők egy pszichiátriai osztályon amúgy is felülreprezentáltak, de tegyük a szívünkre a kezünket: ha hetekig csak hideg víz folyna a zuhanyból, amikor fürödni megyünk, ép pszichével is betelne azért a pohár – számolt be róla a lap.

