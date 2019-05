A stresszes életmód 7 fizikai tünete: innen tudhatod, ha nagy a baj

Egy 2017-es Gallup közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak közel nyolcvan százaléka él valamilyen feszültséggel. A felmérésben résztvevő válaszadók 44 százaléka azt mondta, hogy gyakran találkoznak stresszel, további 35 százalék azt mondta, hogy néha stresszel mindössze 17 százalék válaszolt úgy, hogy ritkán érzik magukat stresszesnek. A megkérdezettek mindössze 4 százalék mondta azt, hogy nem tapasztaltak még stresszt az életükben.

A stressz mind fizikai, mind érzelmi tüneteket is produkál. Íme néhány közülük, amire érdemes odafigyelni, ha nem akarjuk, hogy elhatalmasodjon rajtunk ez a borzasztó állapot.

1. Rosszul működő emésztőrendszer

A stressz vagy a szorongás tünetei az első körben itt jelentkeznek.

Az agynak közvetlen hatása van a gyomorra és a belekre

- magyarázta Harvard Health. Hozzátette, hogy amikor pusztán az ételre gondolunk, a gyomrunk már ekkor savakat bocsát ki, még az étkezés elkezdése előtt. Erre az agy-gyomor kapcsolatra a stressz képes hatni, méghozzá úgy, hogy megnöveli a gyomorsav mennyiségét, amivel hosszútávon olyan emésztési problémákat okoz, mint a gyomorégés, hányinger, puffadás vagy a gyomorfekély.

2. Folyamatos dehidratáció

Amikor hosszabb ideig vagyunk idegesek, a stressz hatására a szervezetünkben vízhiány keletkezik, ami dehidratációt okoz. Persze a vízhiányos állapot már magában is feszültté tud tenni bennünket, így ez egy ördögi kör.

Tanulmányok kimutatták, hogy már fél liter víz elfogyasztása csökkentheti a kortizol szintet

- mondta Amanda Carlson, táplálkozási szakértő. Hozzátette azt is, hogy a kortizol az egyik stressz hormon. A hidratált állapot – vagyis a megfelelő mennyiségű vízfogyasztás elérése - csökkenti a stressz szintjét. Ha nem iszol elég folyadékot akkor a testedben is egyre több stressz keletkezik, amit ugye pont el akarunk kerülni.

3. Rossz alvás, olykor rémálmok is gyötörnek

A túl sok stressz rossz alvást eredményezhet, ami mentális- és fizikai problémákat is okozhat. Ezek a gondok kihatnak az egész életünkre, hétköznapjainkra, így szintén stresszforrások lehetnek.

- magyarázta az amerikai Stressz Intézet szakértője. Kiemelte azt is, hogy a stresszhormonok rossz alvás esetén megnövekednek a szervezetben, ezért nem tudunk aludni, ébernek és feszültnek érezzük magunkat, nem tudjuk kikapcsolni a gondolatainkat és ezzel csak még idegesebbé válunk. Ha mégis sikerül elaludnunk egy ilyen helyzetben, gyakran előfordulhat, hogy valakinek rémálmai lesznek. Ezekben az álmokban legtöbbször csalódottnak, szomorúnak érezzük magunkat – ez is a kialvatlanság miatt van.

4. Égésznapos fejfájás

Egész nap lüktető fájdalom van a fejedben? Ez stressz által kiváltott fejfájás lehet.

A fejfájás az egyik legismertebb tünete a stressznek. Ráadásul a rendszeres idegeskedés a migrén gyakori kiváltója

- magyarázta a Mayo Klinika szakértője. Mit lehet tenni? A migrénes fejfájásra gyakran nem hatnak a fájdalomcsillapítók sem, de a pihenés, alvás néha beválhat.

5. Túlzott izzadás a stressztől

Az izzadás teljesen normális főleg, ha meleg van, sietünk valahová vagy épp kellemetlen helyzetbe kerültünk. Az viszont egyáltalán nem normális, ha egyfolytában ideges vagy, szorongsz, és közben verejtékezel is.

Amikor a test egy érzelemre reagál, mint például a szorongás, a stressz vagy az izgalom, az izzadság szabadul fel az apokrin mirigyekből

- magyarázta Piedmont Health . Ezután az izzadásért felelős mirigyekben bőséges izzadság termelődik zsírsavakból és fehérjékből. Ezek a mirigyek a hónaljban, az ágyékban és a fejbőrben találhatók. A jó hír az, hogy ez az izzadság nem jár fura vagy kellemetlen szagokkal.

Mit tehetsz ilyen esetben? A szakember szerint le kell vezetni a felgyülemlett feszültséget, például sporttal. Ez a lehető legjobb feszültség levezető a világon. Próbálj meg meditálni, jógázni vagy futni. Találj olyan mozgásformát, amiben örömöd leled.

6. Hajhullás

Egy stresszes időszakban a szervezet legyengül, ilyenkor sokak tapasztalhatnak hajhullást. A hajszálak elvékonyodnak, de akár el is töredezhetnek. Sőt, a stressz hatására vannak olyanok is, akik szó szerint késztetést éreznek arra, hogy a szemöldökét vagy a hajszálait tépkedje ki. A hajhullás csökken, ha sikerül elkerülnünk a stresszt, ezért fontos a rendszeres sport vagy olyan tevékenységek végzése, ami meg tud nyugtatni minket. Ha hosszabb, feszültebb időszakon vagyunk túl, figyelni kell az étkezésre és arra is, hogy meglegyen a napi vitaminbevitelünk is. Ha megfelelő ételeket eszünk, azzal a hajunkat is táplálni tudjuk.

7. Nem tudsz örülni a kedvenc dolgaidnak sem

A stressz egyik érzelmi tünete az általános rossz közérzet. Ha nincs kedved azokhoz a dolgokhoz, amiket eddig szerettél, akkor érdemes szakemberhez fordulni és segítséget kérni. Ha nem tudod magad kivezetni a stresszes állapotból és sokáig megragadsz benne, akár a depresszió kapuján is beléphetsz, mivel a depressziót a hosszú távú, krónikus stresszhatás okozza. Szakemberek azt tapasztalták, hogy a stresszhelyzetekben a test felszabadíthatja a stresszhormonokat, amik gátolhatják az ember azon képességét, hogy megtapasztalja a napi tevékenységekben rejtőző örömöt.

Fontos: Ha a tünetek bármelyikét tapasztaltad már és hosszútávon nem változott semmit az állapotod, netán rosszabb lett, akkor ideje beszélned egy egészségügyi szakemberrel. Ne félj segítséget kérni abban, hogy megtanuld, hogyan kezelheted és hogyan vezetheted le a felgyülemlett feszültséget.

