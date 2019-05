St.Martin bevállalta: erre kevesen képesek 50 felett

Édesapám néhány hónappal ezelőtt feltett egy váratlan kérdést: szeretnél felvételizni velem Győrbe az egyetemre, van időd és lehetőséged tanulni? Gondolkodás nélkül igent mondtam. Már egy ideje foglalkoztatott a tanulás lehetősége a sporttal és az aktív kikapcsolódással kapcsolatban.

– így dőlt el Szentmártoni Norman szerint, hogy édesapjával, St.Martin szaxofonművésszel közösen jelentkeznek a Széchenyi István Egyetemre.

Az Egészség- és Sporttudományi Kar Sporttudományi Tanszékén, a Sport- és rekreációszervezés alapszak felvételi alkalmassági vizsgája után Dr. Szakály Zsolt tanszékvezető egyetemi docens irodájában beszélgetett St.Martinnal és Normannal a döntés hátteréről.

Ha végiggondolom a pályafutásomat, azt mondhatom, hogy világéletemben a rekreációhoz kötődően, a zenével és sporttal karöltve töltöttem a napjaimat.

– hangsúlyozza St.Martin.

St.Martin az érettségi után a testépítéssel kezdett foglalkozni, és a body building egészen addig ígéretes karriernek tűnt, mígnem egyszer csak közölték vele, hogy a színpadra álláshoz szőrtelenítenie kellene a testét. A fociban ennél nagyobb ívű pályát járt be: tíz évig játszott például a zenészválogatottban. Elmondása szerint a futás és a kerékpározás sosem maradhat el, a legnagyobb szereleme pedig a tenisz. Negyedik éve igazolt játékos a Budapest I-ben, amibe belekezd, szereti precízen, pontosan művelni, és igyekszik magas szintet elérni. Síelni például Klaussmann Viktor tanította meg, a teniszben pedig Rakonczai Viktor segítette.

Nekem is mindig fontos része volt az életemnek a sport, az egészséges életmód, és minden, ami ehhez kapcsolódik. Komoly eredményeket értem el cselgáncsban, azután jött az evezés, az aikido, most pedig a crossfittel foglalkozom komolyabban.

– mondja Szentmártoni Norman, a Budapesti Operettszínházban ismertté vált színművész.

Norman az érettségi után hajszállal maradt le az orvosiról, hogy aztán egy nagy váltással belekóstoljon a gazdaságinformatikába.

Mindig is szerettem volna adni magamból az embereknek. A zenével ezt meg tudtam valósítani, de nem akarok életem végéig színpadon állni. Keresztülmentem közben önképzavaron, kerestem az útját annak, hogy megszeressem önmagam. Az elmúlt években különösen fontossá vált számomra, hogy megtaláljam azokat az életmódszálakat, amik összekötik a testi és a lelki egészséget. Segíteni szeretném az embereket abban, hogy ráleljenek saját útjukra, és teljes életet élhessenek. Ebben kerestem megoldást már egy ideje a színház mellett.

– mondta el Norman arról, hogy milyen szerepet játszhat életében a rekreációszervezői diploma.

Győr jelentette az első nagy lépést St.Martin zenei pályafutásában. Huszonhat évvel ezelőtt megjelent az első cd-je, és a vidéki városok közül Győrbe hívták először. Három és fél órás, nagy sikerű koncertet adott. Azóta is gyakran visszajár Győrbe, sok barátja van ott. St.Martin előadásai mellett művésztelepeket, teniszgálákat is szervez, a sport és rekreációszervezés területén folytatott tanulmányok pedig segíthetik összehangolni ezeket a területeket is.

Úgy érzem, intuitív ember vagyok. Folyamatosan tanulok, továbbképzem magam. Amikor azzal köszönök el, hogy megyek haza gyakorolni, a pályatársak ledöbbennek, hogy te még most is gyakorolsz? Ha egy napot kihagyok, csak én veszem észre, ha kettőt, akkor a kollégák is, ha hármat, az már a közönségnek is feltűnhet. Erre nagyon odafigyelek, és mindenhová viszem magammal a szaxofont.

– mondja a népszerű előadóművész.

St.Martin szerint a tanulási fázisban azért sem a zenében, sem a sportban nem szabad mázsás súlyokat rárakni a kezdőkre. Amikor ő foglalkozik gyerekekkel, akkor sem a negatívumokat emeli ki, hanem azokat a kapcsolódási pontokat keresi, amik élvezetesebbé tehetik számukra a hangszeres tanulmányokat. Nem bírál, inkább példát mutat, és kiemeli a pozitívumokat.

Bármelyik életkorban el lehet kezdeni a sportot és a zenét is, és nagyon igaz az a mondás, hogy egy-egy új hangszer megtanulása meghosszabbítja az életet. Úgyhogy mindenkit erre is buzdítok. Én például most ötven fölött fogok bele a sport- és rekreációszervezési tanulmányokba a győri egyetemen. A sportorvosom kérdezte is, hogy érti ő, de mégis mi szükségem van nekem erre? Azt feleltem rá, hogy tanulni mindig jó. Olvashat is az ember, jó filmeket nézhet, ismeretterjesztő előadásokra is járhat, de annál intenzívebb és jobb módszer nincs, mint az egyetemi tanulmányok. Nagyon szeretném a levelező képzést végigvinni, és nem fogom félvállról venni a dolgokat. Addig, amíg azt érzem, hogy jut rá energia, mindig új dolgokat fogok kipróbálni az életben.

– vallja St.Martin.

Norman szerint édesanyját is nagyon boldoggá tette a döntésük. Ő az a típus, aki egész életen át tanul, folyamatosan képezi magát, ezért is nagyon örült, hogy szóba került a győri egyetem.

Amit St.Martin és Norman keres a sport mellett a művészet oldaláról, remélhetőleg arra is válaszokat tudunk adni, és bízom abban, hogy rendszeres visszacsatolások után a tanulmányaik végén ők is, mi is azt mondhatjuk, hogy egyaránt fejlődtünk, építkeztünk a mögöttünk álló időszakból.

– mondja Szakály Zsolt.

Fotó: MTI/Komka Péter