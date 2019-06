Példamutató cselekedet: erre költötte a pénzét az osztály

A portálnak arról mesélt az osztályfőnök, hogy az ötlet nem tőle vagy más tanártól származott, hanem két állatbarát diákjától, Szmodics Elizától és Kovács Fannitól.

Gyakran járunk a menhelyre kutyát sétáltatni, és tudom, hogy mindig szüksége van az állatoknak egy kis segítségre. Fannival nagyon fontosnak tartjuk az állatvédelmet, így eszünkbe jutott, hogy a pénzt jótékony célra is felajánlhatnánk

– mesélte Eliza.

Szerencsére az osztályt nem volt nehéz meggyőzni. Felhívtuk a Bogáncsot és megkérdeztük, mire lenne szükségük. Mindent sajnos nem tudtunk összegyűjteni, de a több kilónyi kutyatáp és konzerv mellett sikerült szereztünk új locsolócsövet is

- tette hozzá Fanni.

Az adományok átadása után az ebek is boldogan vetették bele maukat a közös sétába. A Bogáncs Állatmenhelyen jelenleg is több száz kutyus várja szerető gazdáját, így nem csoda, ha minden segítségre szükségük van. A telep vezetője azt mesélte, maga is meglepődött a kedves gesztuson, de nagyon örült a felajánlásnak.

A telep működéséhez rengeteg dolog kell, gondolok itt a tisztítószerekre és kutyatápra. Utóbbiból 60-70 kiló is elfogy egy nap alatt. Ezek mellett az eszközök is hamar elhasználódnak a munkában, többek között villanyvezetékekre, hosszabbítókra és más kerti szerszámokra, de plédekre, takarókra is folyamatosan szükségünk van. Ha valaki úgy érzi szívesen segítene, minden felajánlást örömmel fogadunk

– nyilatkozta Abai Erika, a menhely vezetője.

