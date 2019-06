Undorító víz folyik a csapokból: felháborodtak a vecsésiek

A városi vezetőség szerint ez normális, azt mondják, öregek a vízvezetékek, sok a csőtörés, mindenféle lerakódások vannak a csövek falain, és ez néha lemosódik. De semmi gond, nyugodjunk meg, ez teljesen normális, sőt, még egészséges is!

– háborogtak a helybéliek facebookos csoportjukban, ahol egymásnak mutogatják az undorító jelenségről készített fotóikkal.

A vízművek a napokban szórólapokon és közleményben mindenkit figyelmeztette a lakosságot: számítsanak átmenetileg a barna vízre a vezetéken végzendő munkálatok miatt.

Kedden a mentőállomást kötöttük be a hálózatba, és ehhez nagyobb területen el kellett zárnunk a vizet. Amikor a munka végén visszakapcsoljuk, a vezetékekben megfordul a vízáramlás iránya, és lemossa a csövek faláról a felületére ráülepedett anyagot. Ez csak vas és mangán. Lehet, hogy nem vonzó látvány, de az egészségre ártalmatlan.

– magyarázta Dombi János, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (DPMV) szolgáltatási főmérnöke.

Dombi János elismerte, hogy az elszíneződött víz nem épp gusztusos látvány, nem is érdemes inni belőle, fürdeni benne, ám csak átmenetileg kell elviselni.

Annak, hogy most nagyon barna víz jött a csapból, az volt oka, hogy kedden nagy területen zárták el a vizet, és ilyenkor a felületről leváló anyag mennyisége is több lehet. Ezért néhol sokáig kellett folyatni a csapot, mire kitisztult a víz, illetve már inni is lehetett belőle.

Az utóbbi hónapokban lehet, hogy gyakrabban fordulhatott elő, mert tavasszal több helyen is felújítást végeztünk, és ennek ugyanaz a menete és az átmeneti következménye.

– mondta el Dombi István.

A főmérnök ígérete szerint mivel őszig már nem terveznek hasonló munkákat, a barna víz addig csak akkor jöhet újra, ha valahol csőtörést kell kijavítani, de egyébként a lakosoknak nincs okuk az aggodalomra.