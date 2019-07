Természetes csodaszer: nem is sejted, mi mindenre jó a banán

A banán egy rendkívül sokoldalú gyümölcs, nemcsak magában finom, hanem számos süteménynek és italnak is az alapja. A gyümölcsből egyre többet termelnek és évről-évre több fogy belőle: nem csoda, hiszen energiát ad, felveszi a harcot a krónikus betegségekkel, segít a menstruációs görcsök leküzdésében, szabályozza a vérnyomást, segíti az emésztést és élénkíti az agy működését.

A táplálkozás azonban nem az egyetlen módja a banán felhasználásának. A banán titkos képességek sorával rendelkezik: használhatjuk a kertben, a hálószobában, sőt még a fürdőszobában is. Lássuk csak, mit lehet még kezdeni vele!

1. A pihentető alvásért

Banán teát akár te is készíthetsz: természetes, olcsó és nagyon könnyen elkészíthető. A banán sok magnéziumot és káliumot tartalmaz, amely jó hatással van az idegrendszerre és elősegíti az izmok pihenését. Stresszes állapotban a magnézium az első ásványi anyag, amely kiürül a szervezetből, a banán pedig hatékonyan tudja pótolni az elveszett magnéziumot.

2. Műtrágyázáshoz

A banán – különösen a héja – tele van ásványi anyagokkal, amelyek a kerti növények számára is lendületet adhatnak. Számos módja van annak, hogy műtrágyaként hasznosítsd a banánt. Az a legegyszerűbb, ha néhány napra beáztatod a banán héját egy kis vízbe, majd azt a növényekre öntöd. Az is egy megoldás lehet, ha felaprítod a banánhéjat, ültetés előtt pedig a talajba helyezed a darabokat, de ha kiszárítod a banán héját és porrá őrlöd, akkor a növény gyökeréhez szórva tovább gazdagíthatod a talajt.

3. Bőrápoláshoz

Az emberi bőrnek is szüksége van az ásványi anyagokra és a vitaminokra, ráadásul a banán tartalmaz még egy lutein nevű antioxidánst is, ami különösen jó a bőr számára. A banán héját fel lehet használni a pattanásos bőrfelületre is, csak simán dörzsöld bele a bőrödbe a héj belső részét. A banán ráadásul a szemölcsök, viszkető rovarcsípések, kiütések, pikkelysömör és a ráncok ellen is hatásos lehet, de a hegek halványításához is használhatjuk.

4. Sérült, töredezett hajra

A banán segít helyreállítani a hajad egészségét is. Ahhoz, hogy házi hajpakolást készíts, nem lesz semmi másra szükséged, mint két meghámozott banánra és egy kis vízre. Turmixold össze, majd dörzsöld bele a hajadba. Néhány perc múlva mosd le – az eredmény ragyogó és puha haj!

5. Fogfehérítéshez

Ahelyett, hogy méregdrága beavatkozásokkal és kétes házi praktikákkal próbálkoznál, válassz egy teljesen természetes és biztonságos módot a fogfehérítésre! A banánhéj belsejét dörzsöld a fogaidra, de ügyelj arra, hogy az ínyedet és az ajkaidat ne érje a paszta! Hagyd állni körülbelül 10 percig, majd száraz fogkefével dörzsöld át. A banánban található kálium, magnézium, mangán segít megtisztítani a fogzománcot, csökkenti az elszíneződést és polírozza a fog textúráját.

6. Ezüstpolírozáshoz

A legtöbbször vegyi anyagokat használunk erre a feladatra, de van egy jó hírünk: ismét sikerült találni egy természetes és biztonságos megoldást a polírozásra! Egyszerűen csak dörzsöld be az ezüstöt banánhéjjal, majd töröld le egy ruhával – az eredmény szemmel látható!

7. Házi kedvencünknek

Ahogyan az emberekre, a kutyákra is jó hatással vannak a banánban található vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok. Használd jutalomként, hogy kényeztesd a kutyádat, vagy csak simán keverd bele az ételébe a villával összenyomkodott banánt, hogy ellásd elég energiával!

Forrás: OneGreenPlanet