Súlyos veszélyforrás a magyar konyhákban: ezt jobb, ha azonnal fertőtleníted

A vágódeszkát, szinte naponta használjuk, hiszen ételeink elkészítésénél kulcsfontosságú szerepet játszik. A zöldségek feldarabolásától kezdve, a húsok szeleteléséig, egy jó vágódeszka kihagyhatatlan eleme konyhánknak. Persze ehhez nem árt figyelembe venni azt is, hogy kiemelt tisztítási folyamatot igényel minden egyes használat után. Ez ugyan macerásnak tűnhet, de rengeteg betegséget és rosszullétet spórolhatunk meg, ha odafigyelünk a deszka tökéletes higiéniai állapotára.

De milyen típusú vágódeszka a jobb?

A fa vágódeszkák és a műanyag vágódeszkák közötti különbségeken már évek megy a vita, de a közvélemény ellenére egy tanulmány bizonyította, hogy a fa eszközök valóban biztonságosabbak, mint a műanyag. A vizsgálathoz egy egész estén át mosatlanul hagyták a kétféle vágódeszkákat. Ezt követően arra jutottak, hogy a fa vágódeszkáról a használat utáni harmadik percben a baktériumok 99,9 százaléka eltűnt, a műanyagon viszont még több baktérium jelent meg, mint például a szalmonella, lisztéria, és E.coli.

Ennek oka az, hogy a fa porózus anyag. A fa felülete elnyeli a baktériumokat, amik bejutnak az alsó rétegekbe, majd elpusztulnak. Ezért nem tud a fa felületén maradni a baktérium, így nem is tud osztódni. Így lehetnek ezek a vágódeszkák megfelelő karbantartása és tisztítása mellett biztonságosabbak, mint a műanyagok.

Mihez, mit érdemes használni?

Ez persze nem jelenti azt, hogy el kell dobnod az összes műanyag vágódeszkát, amivel a konyhában dolgozol, csak meg kell tanulnod helyesen letakarítani a felületét. Mivel, ha nem tudod, hogyan kell megfelelően tisztítani egy ilyen eszközt, akkor teljesen mindegy milyen típust használsz. Nulladik lépésként tudnod kell, hogy mit érdemes szeletelni fa- illetve műanyag vágódeszkán.

Szakértők szerint nem rossz, ha két eszközünk is van, amin szeletelhetünk. Ez azért fontos, mert a legjobb megoldás a konyhában, ha külön felületen daraboljuk fel a zöldségeket, gyümölcsöket és külön a húsokat. Ha van otthon műanyag vágódeszkánk, akkor érdemes azon felvágni a zöldséget és gyümölcsöt, de persze fa vágólapon is megtehetjük ezt, csak akkor legyen egy másik a húsok számára is.

Tisztítás mindenek előtt

Szerencsére a műanyag vágódeszkák elég könnyen tisztíthatók. Csak helyezd őket a mosogatógépbe, vagy egy mosókefe és meleg víz segítségével mosd el őket. Ezzel szemben a fa vágófelületek sokkal több odafigyelést igényelnek. Az, hogy a fa deszkán kevesebb baktérium marad, nem azt jelenti, hogy használat után csak dobjuk arrébb és várjunk órákat az elmosogatásával. Hogy tudod egyszerűen de alaposan tisztítani a fa vágódeszkádat? Mutatunk néhány verziót!

Forróvíz és mosogatószer

Szerencsére a fa vágódeszka kézi tisztítása elég könnyű. Mindössze a forró vízre, mosogatószerre és egy mosókefére vagy szivacsra lesz szükséged. Kezdésként törölj le mindent a deszkádról egy papírszalvéta segítségével - ügyelj arra is, hogy a rátapadt darabokat is kapard le. Ha ezzel megvagy, öblítsd át forró vízzel a lapot, de arra is figyelj, hogy a nem használt oldalt is átöblítsd mert oda is keveredhetnek baktériumok - még akkor is, ha azt a felét nem használtad. Ezután pár csepp mosogatószert engedj a fa felületére és kezd el dörzsölni. Szivaccsal vagy kefével egyre megy, lényeg, hogy minden karcoláson többször is menj át, mivel ezek a részek extra erős súrolást igényelnek. Ezután jöhet az öblítés és a szárazra törlés. Fontos lépés, hogy ezután ne tedd el a szekrénybe deszkát, hagy kint és állítsd a csepegtetőbe függőlegesen, hogy minden része ki tudjon száradni.

A jó öreg ecet

Ha inkább vegyszermentes terméket szeretnél használni, keverj össze három deciliter ecetet egy deci vízzel és pár percig áztasd a vágódeszkát az oldatban. Ezután öblítsd le és szárítsd meg.

Citrom és só

Érdemes a vágódeszkát minden hónapban áttakarítani ezzel a módszerrel. Először sózzuk meg a táblát, majd vegyünk elő egy citromot és vágjuk félbe. Ezután a citromot a húsos oldalával a vágódeszka mindkét oldalát lesúroljuk. Ezután egy öt percet pihentessük a táblát, majd egy szivaccsal öblítsük le és szárítsuk meg teljesen a táblát.

Karbantartás a hosszú életért

Ahhoz, hogy elkerüljük, hogy a fa vágódeszka megrepedjen, kiszáradjon vagy meghajoljon, havonta egyszer meg kell olajozzuk a táblát. Szerencsére ez a feladat csak néhány percet vesz igénybe.

Miután megtisztítottuk és szárazra töröltük a vágódeszkát, kendjük be kókuszolajjal a tábla felületét. A kókuszolajata egyébként helyettesítheted akár lenmagolajjal és olívaolajjal is. Arra viszont ügyelj, hogy ne használj olíva- vagy avokádó olajat. Ezek nem tesznek jót a vágódeszkának.

Használjon puha ruhát vagy papírtörlőt és körkörös mozdulatokkal masszírozd be az olajat a felületbe. Ne feledkezz meg arról, hogy minden oldalt és a széleket is be kell kenni. Az olajat pár órára vagy akár egész éjszakára is rajta hagyhatod.

(via: realsimple.com)