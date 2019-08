Vége a dalnak: ez az utolsó dobásod, hogy egyetemre menj nyelvvizsga nélkül

2020-tól legalább egy B2 szintű komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat szükséges a felsőoktatásba való bejutáshoz. Ez azt jelenti, hogy a februári felvételi időszakban már csak ezzel a feltétellel nyújthatják be jelentkezésüket a diákok. A most szeptemberben kezdődő tanév pótfelvételi időszaka már elkezdődött, ráadásul nem csak a nyelvvizsga miatt jutnak előnyhöz azok, akik még idén jelentkeznek: jövőre a szakok többségén már egy emelt szintű érettségi is bemeneti követelmény lesz – írja közleményében a Budapesti Metropolitan Egyetem.

A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének adatai szerint az utóbbi években csak a felsőoktatásba jelentkezők 45 százaléka rendelkezett nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, és a felvételt nyert diákok esetében is csak 55 százalékos volt ez az arány. Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni szabályok értelmében a jelenlegi tanulók csupán fele jutna be egyetemre vagy főiskolára.

A nyelvtanulás nem olcsó: míg a csoportos képzéseket indító nyelviskolákban nagyjából 1000 forinttól indul egy tanóra, egy magántanártál töltött alkalom akár 5-6000 forintba is kerülhet. Bár a tanulás gyorsasága nagyban függ a szorgalomtól és a nyelvérzéktől, a Cambridge-i Egyetem nyelvi intézetének számításai szerint egy sikeres B2-es szintű, azaz középfokú angol nyelvvizsgához 500-600 tanórára van szüksége azoknak, akik teljesen az alapoktól kezdik el tanulni a nyelvet. Bár az állam 2018 óta visszatéríti az első sikeres nyelvvizsga árát, ez csak a töredéke annak az összegnek, amit egy-egy nyelv megtanulására kell költeniük a diákoknak.

Számos lehetőséget kínálnak a nyelvtanulásra a felsőoktatási intézmények azok számára is, akik teljesen az alapoktól szeretnének megismerkedni valamilyen nyelvvel. Azok, akik már az egyetemre való bejutáskor magabiztos nyelvtudással rendelkeznek, szakmai nyelvi kurzusokon képezhetik tovább magukat. Az egyetemi tanulmányok időszakában a nyelvtudás elmélyítését szolgálják az olyan féléves külföldi tanulmányi ösztöndíjak is, mint például az ERASMUS.

Ma már szinte minden munkakörben nélkülözhetetlen a középfokú angol és/vagy német nyelvtudás, a magabiztos nyelvismeret a legfontosabb munkáltatói elvárások között szerepel. A diákok akár itthon, akár külföldön szeretnének képesítésüknek megfelelő munkát találni, elengedhetetlen számukra a nyelvtudás. Az SSC és BSC szektor erősödésének köszönhetően ma valamennyi európai nyelvnek van piaca, így akár holland, svéd, finn, lengyel vagy portugál nyelvtudásunknak is könnyen hasznát vehetjük Magyarországon. Ehhez természetesen nem elegendő a vizsgabizonyítvány, valódi nyelvtudás is szükséges: ezek a cégek már a telefonos interjún felmérik a jelölt tudását, amit jellemzően online nyelvi teszt követ, csak ez után kerül sor az interjúra. Az adott munkakörhöz szükséges szakmai nyelvi kifejezések jellemzően a munkáltató támogatásával később is elsajátíthatók, amire számos cég szervez házon belül saját kurzusokat.

Azoknak, akiknek a középiskolai tanulmányaik alatt nem volt lehetőségük elsajátítani a későbbi munkához szükséges nyelvi ismereteket, a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon is lehetőségük nyílik a fejlődésre. A nyelvvizsga nélküli továbbtanulás lehetőségével az augusztus 7-ig tartó pótfelvételi időszakban élhetnek a hazai felsőoktatási intézmények idén szeptemberben induló képzései iránt érdeklődők.

Fotó: MTVA/Faludi Imre