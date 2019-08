Megsült a Magyarok Kenyere: összefogtak a gazdák a Kárpát-medencében

A magyarországi gazdák csak augusztus 10-ig 406 tonna búzát ajánlották fel jótékony célra, amely minden bizonnyal még növekedhet a program zárásáig – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében. Az első évében, 2013-ban tíz tonna gabonát ajánlottak fel a gazdák, tavaly már 605 tonnát – közölték a rendezvény szervezői, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ).

Mindez annak köszönhető, hogy idén minden eddiginél szélesebb körben, a Kárpát-medence teljes magyar gazdaközösségét bevonva zajlik a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program.

A NAK és a MAGOSZ által közösen szervezett jótékonysági program hagyományosan az esztergomi búzaszenteléssel kezdődik minden évben (idén április 27-én zajlott), majd Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a magyar gyermekeket segítő szervezeteknek.

A program életében üde színfoltnak számít, hogy mostantól a nyugati, tengerentúli szórvány magyarságot is bevontuk az adományozásba. Jelképes lisztadomány indul többek között az USA-ba, Kanadába, Venezuelába, Ausztráliába és Írországba, hogy az ottani testvéreink is megsüthessék a Magyarok Kenyerét. A rendezvény szervezői ezúton is várják az újabb magyar közösségek jelentkezését.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hat éve lett részese e történetnek, amikor 2013-ban csatlakozott a jótékonysági kezdeményezésből összmagyar mozgalommá gazdagodott programhoz. Annál szebb és nemesebb missziót egy szakmai köztestület aligha kívánhat magának, mint amit mi a Magyarok Kenyeréhez kötődő nagyszabású szervezési-lebonyolítási feladatok ellátásával vállaltunk fel; ezt a legnagyobb örömmel tettük és tesszük ma is.

– mondta Győrffy Balázs, a NAK elnöke Nemeshanyban.

Köszönöm az adományokat valamennyi anyaországi és határon túli gazdálkodónak! De ez a program nem csak az a jótékonykodásról szól, hanem emellett az alapítványon keresztül támogatjuk a külhoni magyarok szülőföldön való maradását is.

– mondta el Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke.

A Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program méltó módon készíti elő az augusztus 20-i nemzeti ünnepet, és példaértékű nemzetegyesítő szolgálatot teljesít. Az adományázó és a földet megművelő gazdák áldozatos munkájának köszönhetően befejeződött a búza aratása; mintegy 5 millió tonna búza termett, közel 5,27 tonna hektáronkénti termésátlaggal. Ez azt is jelenti, hogy bőven lesz a magyaroknak kenyere ebben az esztendőben.

– mondta el köszöntőjében Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes.

Az adományozás nem zárult le az összeöntés ünnepével, a szervezők valamennyi megyében és a határon túl is még augusztus közepéig várják a felajánlásokat a kijelölt búzagyűjtő pontokon. Az adományozók száma 2018-ban 5019 fő volt (ebből 2760 magyarországi, 2259 határon túli gazda). A szervezők ebben az évben ennél is több felajánlóra számítanak.

Címlapi kép és fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara