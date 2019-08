Ez a fiatal magyar lány szó szerint szemétből készít trendi dizájnertáskákat

Minden kezdet nehéz, tartja a jól ismert közmondás, ehhez hűen pedig a Cifra Szoba négy évvel ezelőtti elindulása sem volt zökkenőmentes. Bár a kézműves termékek és a környezettudatosság nem új keletű jelenségek a hazai piacon, Kálmán Kamilla elárulta, hogy kezdetben meg kellett küzdeni az emberek előítéletével, mert az újrahasznosított dolgok kapcsán sokan szó szerint a hulladékra asszociálnak. Bár a kezdeményezése eleinte egy online platformnak indult, ami a minőségi kézműves termékeknek kínált eladóteret, az ötlet hamar kinőtte magát, és az online tér mellett már offline is megtekinthetővé vált a Cifra Szoba kínálata a kíváncsiskodók számára Bordány szívében.

Talán ennek és a számtalan kitelepülésnek is köszönhető, hogy a kezdetben tapasztalt negatív, elutasító attitűdöt hamar felváltotta az érdeklődés és a mintakövető magatartás, mert a helyieknek már volt alkalmuk élőben is megszemlélni, megtapintani a kézműves termékeket, így maguk is rájöttek, hogy az újrahasznosított kézműves termékeknél nem a szemét újraeladására kell gondolniuk.

Jelenleg 14 alkotó tagja a Cifra Szobának, köztük vannak balatonfüredi és budapesti kézművesek is, de a környékből is szép számmal, 5-en gazdagítják a közösséget. Kamilla elmondta, igyekszik úgy összeválogatni a csapatot, hogy a kínálat minél változatosabb legyen, van, aki textillel, más papírral, kerámiával és fával foglalkozik, így ennek megfelelően változatos a kínálatuk is. És hogy mindez meddig bővíthető? Bármeddig, mindennek csak az ember kreativitása szab határt.

Furán hangzik, de bármiből lehet bármit készíteni. PET palackból is készítünk fülbevalókat, ajtókopogtatókat, szoktam tartani a gyerekeknek kézműves foglalkozást, ahol ceruzatartót készítünk, bár ez már kicsit elcsépelt. Karácsony előtt tejes dobozból készítettünk mézeskalács házikókat, ezeket befestettük, fahéjjal, csillagánizzsal, szegfűszeggel és mindenféle aranyos kiegészítővel díszítettük, így végül egy egész falunk lett

– sorolt fel néhány klasszikus példát Kamilla, mi készíthető az otthon hulladékként elkönyvelt dolgokból.

A szakmáját tekintve méretes női szabó és textilipari technikus végzettségű Kamilla elmondta, hogy a Cifra Szoba ötlete nagyjából akkor született meg, amikor maga is tudatosabban kezdett élni. A szelektív szemétgyűjtés hamar ráébresztette a műanyagok elképesztő mennyiségére, és divat ide vagy oda, ettől függetlenül döntötte el, hogy tenni szeretne ez ellen. Azóta nemcsak saját háztartásában gyűlnek a később a műhelyben felhasználható alapanyagok, de már a környékbeliek is tudják, hogy például a megyei lapot tilos kidobni, és az elhasznált, megunt vagy kinőtt farmert is inkább a Cifra Szobába kell vinni, hogy abból később babzsák, táska, díszpárna vagy éppen új székhuzat készülhessen.

Rendelésre ritkán készítenek, már csak azért is, mert a rendelkezésre álló anyagok szűkössége miatt a vásárlói igények nehezen találkoznak a kínálattal, olykor pedig a rendelési idő szűk határideje miatt egyszerűen lehetetlen feladatnak bizonyul teljesíteni a kéréseket. Kamilla példaként említette, hogy 6 papírkosár elkészítéséhez 1200 darab újságra van szükségük, amit két kézzel megcsinálni nem pár napos munkát ölel fel, ezért a vásárlókban tudatosítani kell még, hogy a kézművesség igen távol áll a tömeggyártástól, nem olyan mint egy nagyáruházban, ahol egyszerűen csak leemelik a kívánt terméket a polcról.

Kálmán Kamilla külön kihangsúlyozta az idő jelentőségét, amely nemcsak a munkafolyamatok hosszában nyilvánul meg, de családanyaként az élete egyéb területei közt is fenn kell tartania az egyensúlyt, hogy a hobbi, a munka ne menjen a szeretteivel való kapcsolatának rovására. Ennek ellenére állandóan új megvalósítandó terveket forgat a fejében, sokszor pedig csak elég ránéznie valamire, és már tudja is, hogy milyen újdonság fog készülni belőle. Tavaly nagy sikert aratott nemcsak Bordányban, hanem a környékbeli településeken is a Télapó levelesládája, ahová a gyerekek dobhatták be kívánságaikat, ami szintén nem egy brainstormingnak volt a végterméke.

Onnan jött az ötlet, hogy anno a kislányom a gólyának írt, szeretett volna egy kistesót. El kellett menni a postára, és a postás néninek nem győztem kacsingatni, hogy hát mi a gólyának írtunk, és majd holnap visszajövök ezért a levélért

– emlékezett vissza az ötletadó eseményre Kálmán Kamilla.

A készen megvásárolható termékek mellett azonban ugyanakkora hangsúlyt fektet a Cifra Szoba alapítója a kézműves foglalkozásokra is, ahol a tematikától függően az egészen kicsiktől a felnőtt, idős korosztályig minél több embert igyekszik megszólítani. A hobbi varrótanfolyamon elsőként az utóbbi hónapokban országszerte egyre felkapottabb textil bevásárlózsákokat készítettek, ami jó alternatívát kínál az egyszer használatos műanyag zacskók helyett, amibe rendszerint a zöldséget, gyümölcsöt és a pékárut pakoljuk a boltokban.

Jellemzően a 18 és 40 közötti nők nyitottak leginkább a kész kézműves termékekre, de volt már rá példa, hogy férfiak is betértek az üzletbe megvenni a párjuk kívánságlistáján szereplő egyedi táskát, valamint egy fiatalember is kitekert már Szegedről, hogy egy konkrét dolgot megvásároljon.

Kamilla szerint egyelőre még csak azért keresik meg őket, mert tetszik valakinek egy online látott termék, és az még nem tudatosult a társadalomban, hogy ezzel tudatosan mondanak nemet az import, a tömeggyártott, külföldi termékekre, valamint elköteleződnek a környezettudatosság mellett. Bár a Cifra Szoba egy online is elérhető eladótér, offline jellemzően még csak a környékbeliek ismerik őket, lévén, hogy nagyközségként nehéz betörniük a köztudatba egy megyeszékhelyen vagy fővárosban létesült kézműves bolttal szemben.

A papír mint dizájner alapanyag és esküvői dekoráció

Kétségkívül a műanyag után, már csak a postaládába bedobott reklámújságok mennyisége miatt is, a papír a második helyezett a háztartások „hulladékversenyében”, amit sokan egyszerűen a szelektív gyűjtőbe dobnak, amit nagyon helyesen tesznek, de Kamilla ennek kapcsán is szereti az igazi kihívásokat. Vannak kifejezetten csak ebből készült ékszerei, tolltartója és pénztárcja, de a hölgyek számára igazán szemrevaló darabok a dizájnertermékeknek is beillő táskák.

Utóbbi elkészítése nagyon pontos, precíz munkát igényel, a papírt egyforma csíkokra vágják, négyzet alakra hajtogatják és összefűzik, majd a végén kap egy plusz réteget, amitől mérsékelten vízálló lesz, de azt senki sem mondaná meg első ránézésre, hogy az maradék tapétából és kozmetikai termékkatalógusból készült. Igen ám, de mivel a papír hamar szakad, szívja magába a vizet, jogos a kérdés, hogy ezek a termékek mennyire tartósak?

Az elsők között készült papírból a tolltartó, amit odaadtam a lányomnak, hogy tesztelje, mennyit bír ki. A körzőtől kezdve minden volt benne, napi szinten használta, és így is kibírt egy-két évet, míg például az én márkás pénztárcámnak egy év se kellett, hogy tönkremenjen a cipzárja

– számolt be a minőségellenőrzés menetéről a bordányi alkotó.

A divatos kiegészítők mellett ugyanebből az anyagból elegáns virágok is készülnek, igaz, ezek a változatos felhasználás érdekében nem újrahasznosított anyagból születnek, de a minőségük miatt akár többször is felhasználhatóak. Kamilla elmondta, hogy egyre divatosabb a zöld életmódon belül a természet tisztelete, így például a ballagásokon, esküvőkön és egyéb nagyobb rendezvényeken az élővirág dekorációja helyett egyre szívesebben élnek Magyarországon is a dekoratív, de soha el nem hervadó papírvirágokkal. Idén a ballagó osztálytermek ajtajára készített belőlük mesés díszeket, de többször kreált már több méteres fotófalat bálakra, esküvőkre, egyik legnagyobb kihívása pedig az volt, amikor egy traktort díszített fel két egymást követő lakodalomra.

Bár a kézműves termékek nem éppen kéz a kézben járnak a divatiparral, azonban annak változásai óhatatlanul is hatással vannak a kétkezi munkát végzők életére. A sűrűn váltakozó trendek befolyásolják a piaci keresletet és kínálatot, így a kézműveseknek is hol könnyebb, hol valamivel nehezebb a helyzete hazai berkeken belül.

Volt olyan időszak, amikor mi, szabók éhen haltunk, ezért is mentem el teljesen más szakmát tanulni, merthogy nem volt igény méretes szabóságra. Ma már ismét egyre elterjedtebb, hogy egyedi méretre készült ruhák készüljenek. Bízom benne, hogy a kézműves termékek is egyszer eljutnak erre a szintre, hogy egyre többen fogják őket keresni és vásárolni

– zárta gondolatait Kálmán Kamilla.

Címlapképünk illusztráció (Forrá: Shutterstock)