Elárulta a bükki füvesember: ez a 3 leghatásosabb gyógynövény klimaxra

A változókor egyik legkellemetlenebb testi tünete a hőhullám és az ezzel járó izzadás. De a nők számára talán még ennél is elviselhetetlenebb a menopauzát kísérő hangulatváltozás, amely a legváratlanabb pillanatokban jelentkezhet. A hormonális kezelések ugyan sokat segíthetnek, de jó tudni, hogy ugyanilyen hatású gyógynövényeket is kezünkbe adott a természet, érdemes tehát a változókori panaszokra is először a szelíd gyógymódot kipróbálni.

Mivel a panaszokat a petefészek és a ciklus „leállása” miatti hormonális változások okozzák, ezért azokat a gyógynövényeket tudjuk segítségül hívni, amelyek a női hormonháztartást szabályozzák

– mondja Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember, aki a panaszok enyhítésére a cickafark, palástfű, pásztortáska teakeverékét ajánlja. Nézzük, miért.

A közönséges cickafark egyértelműen a nők teája. Serdülőkortól egész a vérzés elmaradásáig végigkíséri a hölgyek mindennapjait, hiszen fitoösztrogén-tartalmának köszönhetően minden életkorban harmonizálja a hormontermelést. Emellett alkalmas a bőséges, rendszertelen vérzés csillapítására is, de a kamilláéhoz hasonló azulén nevű hatóanyagának köszönhetően antibakteriális hatása is jelentős, ezt pedig a petefészek-, méhnyak- vagy hüvelygyulladás esetén használhatjuk ki. Változókorban a megborult hormonháztartást szelidíthetjük vissza a cickafarktea fogyasztásával, amelynek eredményeképpen a hőhullámok is csillapodhatnak.

A palástfű német neve (Frauenmantel = női kabát) is jelzi, hogy mindenekelőtt nőknek való gyógynövény. A cickafarkhoz hasonlóan az első menzesztől a klimaxig használhatjuk női nyavalyákra. Klimaxnál csökkenti a verejtékezést, jó hatással van a hormonháztartásra és oldja a görcsöket, valamint a rosszullétek megelőzésében és enyhítésében is hatásos. Egyes források szerint a palástfű teája gyenge progeszteron hatással is bír.

A pásztortáska ugyancsak vérzéscsillapító, menstruációs ciklus-szabályozó hatású. Nevét onnan kapta, hogy régen a juhászok a pásztortáska kipréselt nedvével csillapították ellésnél az állatok méhvérzését. A változókorban gyakran tapasztalható elhúzódó vérzések kezelésére is bevált gyógynövény.

Gyuri bácsi, ahogy mindig, most is a megelőzésre hívja fel a figyelmet. „Ha ezeket a gyógynövényeket, de különösen a cickafarkat a nők egész életükön át, rendszeresen fogyasztják, akkor a változókori problémákat észre sem fogják venni” – mondja a bükki gyógynövények szakértője.

Hogyan fogyasszuk a teát?

A cickafarkas gyógynövénykeverékből 1 púpozott evőkanálnyit leforrázunk, 20 percig fedő alatt állni hagyjuk. Naponta egy csészével javasolt inni, 6 hónapon keresztül, a későbbiekben pedig heti 2-3 alkalommal iható.

Nem szűnnek a hőhullámok?

Gyuri bácsi a hőhullámok enyhítésére még az orvosi zsálya teáját is javasolja, kúraszerűen 6 hétig, napi egy csészével fogyasztva. Sőt, a kóros izzadásra zsályateából készült külső lemosást is ajánl.

Nem szűnnek az idegrendszeri panaszok?

Amennyiben a hangulatváltozás, fáradékonyság, ingerlékenység sem múlik, bátran fogyasszunk napközben a nyugtató citromfűteát, vagy elalvás előtt az antidepresszáns hatású orbáncfű teájából.