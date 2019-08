Egy spájz is lehet befektetés: a szigetvári Lívia példája a bizonyíték

Szinte semmit nem dob a szemetesbe és akkor sem riad vissza, ha vésőt vagy kalapácsot kell ragadnia. A szigetvári Auguszt Lívia rendezvényszervezőként dolgozik és munkaidőben a város történelmi-turisztikai kincseit népszerűsíti, civilben viszont igazi környezettudatos újrahasznosító. Amellett, hogy nagyon apró az ökológiai lábnyoma, tehát kevésbé károsítja a klímaváltozás miatt amúgy is egyre rosszabb állapotba kerülő bolygót, a családi költségvetést is a leghatékonyabban optimalizálja.

A környezettudatosságom egyik nagyon fontos lépcsője abban rejlik, hogy a háztartásban felhasznált hulladékokat igyekszem teljes körűen felhasználni. Fogalmazhatnék úgy is, hogy ami mások szemében talán szemét, számomra értékes kincs, egy alapanyag, amiből szinte bármi körvonalazódhat. Nem szeretem növelni a szemetet, mert szinte minden háztartási hulladékban ott rejlik a fantázia. Főként az üvegeket, fémet, papírhulladékot, konzervdobozokat és a műanyagot gyűjtöm újrahasznosításra. Egy kis festékkel, dekorációval csodákat lehet művelni. Van, amit egy kis textillel, van, amit egy kis műanyaggal kombinálunk és máris a mi alkotásunkká válik

– mondta a HelloVidék kérdésére Auguszt Lívia.

Mint kiderül, hobbi szinten mindig is érdekelték a helyi termékek és a környezetvédelem, ezért gondolt arra, hogy újrahasznosításba fog. Minden érdekli, ami a kreatív munkával kapcsolatos, ezért többek közt vállalkozás-ügyintézést, informatikát, rendezvényszervezést is tanult, de most komolyan elgondolkozott egy asztalos, hegesztő, esetleg virágkötészet képzés elvégzésén is, hogy még tovább fejlessze repertoárját. Saját vállalkozásában csak kreatív, újrahasznosított termékek készülnek.

Nem kedvelem a tömeggyártásban készült és személytelen dolgokat, sokkal inkább az egyediségre törekszem. Az újrahasznosított hulladékból egy kis plusz hozzáadásával például asztali lámpát, gyertyatartót vagy kopogtatót készítek. Imádom az üvegfestéket és a dekornak csak a fantázia szabhat határt. A nagyobb konzervdobozból például különleges lámpaburát tudok készíteni, amire ha mondjuk ráfestek egy várost, akkor a fényjáték egészen varázslatos. Az üvegekből különböző tárolók – liszt, cukor, rizs, stb. – készülhetnek. A teraszokat nagyon jól lehet díszíteni újrahasznosított konzervdobozból átalakított gyertyatartókkal hangulatossá tenni. Mécsestartóknak is kitűnő, egy kis dróttal, virágformával és csillaggal igen egyedivé válik

– mutatta a kincseit az alkotó.

Ha mégis kell egy alapanyag, akkor azt helyi termék gyártóktól vásárolja meg és a festéshez is gyakran használ otthon előállított keverékeket. A kalapács, a véső jó barátja és munka közben pedig úgy repül az idő, hogy észre sem veszi. Ötleteit azonban nem akarja csak magának megtartna: workshopokat tart gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ahol megmutatja nekik, hogy mennyi mindenre lehet felhasználni a háztartási hulladékot.

Többen megkeresnek olyankor, amikor egyedi ajándékhoz keresnek ötletet vagy épp teljesen tanácstalanok egy közelgő ünnep miatt. Legutóbb épp egy lánybúcsúra készítettem kis meglepetést: egykori uborka és mézes dunsztos üvegeket dekoráltam, majd ebbe tettem újrahasznosított papírból készült kártyákat, amibe a menyasszony barátnői útravaló üzeneteket vagy közös emléket helyezhettek

– idézte fel a legutóbbi munkáját Lívia.

Az újrahasznosítás azonban a konyhában és a fürdőszobában is jól működik. Lívia szerint egy kis tudatossággal, odafigyeléssel és némi jó ötlettel rengeteget spórolhatunk. Szívből ajánlja a „szedd magad” akciókat, ahol könnyedén és olcsón beszerezhetjük a lekvárnak, dzsemnek, befőttnek és lecsónak való alapanyagot, ráadásul pontosan tudhatjuk, hogy „mit eszünk”. Nem mellesleg a saját kert vagy ennek hiányában az ehhez hasonló akciók lehetőséget adnak a kísérletezésre. Lívia most épp fajéhas-szilva, vaníliás kajszi és citromfüves-eper dzsemet készített a családnak. Ha kreatívan töltjük fel a spájzunkat, az hosszú távú befektetésként is megállja a helyét.

Nemrég egy kísérletet végeztem és kereken egy hónapig nem mentem el a szupermarketbe bevásárolni. Arra voltam kíváncsi, hogy mit tudok kihozni azokból az alapanyagokból, amik a konyhámban vannak. Az elején még könnyebben ment a dolog, aztán a harmadik héten már sokat gondolkodtam a lehetőségeken. Ennek ellenére nem adtam fel a tesztet és becsülettel végigcsináltam az egy hónapot. Hogy mi a titka? Többek között a füstölt áru, a házilag készített tészták, az eltett üveges szószok (például az idei családi sláger, a paradicsomos-cukkini krém) kerti zöldségek, gyümölcsök, a házilag kovászolt cukkini, de egy kis kreativitás és fantázia is kellett

– árulta el Lívia, aki nagyon szeret főzés közben kísérletezni az alapanyagokkal és emiatt nemrég egy saját szakácskönyv összeállításába is belefogott, amelybe régi sváb ételeket, úgymond filléres dolgokat gyűjt, amiket ezer forint alatt el lehet készíteni.

A fürdőszobájában is házilag előállított krémek, szappanok, testápolók, arckrémek sorakoznak, amelyek kizárólag természetes alapanyagokból, gyógyszerkönyvi minősítésű gyógynövényekből és illóolajokból állnak. Néhány éve, amikor Lívia ekcémás lett úgy döntött, hogy nem akar szteroidokkal kezelni magát, ezért némi szakmai tapasztalat megszerzése után saját kísérletekbe kezdett. Egy patikamérleg segítségével kereste meg a legjobb arányokat, tesztelte a zsír- és a vízbázis megalkotásának legjobb módszereit, a mangó-, shea- vagy kakaóvaj beszerzési forrásait (Afrikából rendeli, hogy ezzel is támogassa az ott dolgozó nőket), majd az illóolajokat és gyógynövényeket. Mára számos receptet dolgozott ki és szinte mindenre van kozmetikai megoldási alternatívája, ha a családja vagy a barátai kérnek tőle tanácsot.

Fotó: Jeki Gabriella

Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. KATTINTS!