Nagyot hajrázik az allergiaszezon: pokoli hetek várnak a betegekre

A csatorna megemlékezett, hogy az a földtulajdonos, aki elmulasztja a parlagfű-irtást, akár 5 millió forintos bírságot is kaphat. Az idei évben rendkívül intenzív a gyom terjedése, a pollenkoncentráció a parlagfűvel erősen fertőzött területek közvetlen környezetében akár extrém magas is lehet, tehát a III. fokú riasztást is elérheti. Az allergológus szerint nem a büntetés fogja megoldani ezt a kérdést, ugyanis az ország minden pontján megtalálható a gyógynövényt.

A műsorban elhangzott, hogy a Dél-Alföldön a legnagyobb a pollenterhelés. Az allergológus szerint ez azért van, mert abban a térségben van a legmelegebb, ezért ott többféle kultúra is megél, amelynek a meleg és száraz idő nem az ellensége, miközben a mezőgazdasági kultúrák érzékenyebbek.

A szakember felhívta a figyelmet, hogy érdemes elmenni orvoshoz, ugyanis az interneten olyan "gyógyítási módszerek" is napvilágot láttak, amelyekkel nem lehet megoldani a problémát. Elmondta, hogy az utóbbi években hosszabb lett a parlagfű szezon, ami ebben az évben egy kicsit kitolódott, és ha az időjárás nem változik, akkor még heteken át fogja szórni a pollent.