Szurkolj te is a legfiatalabb világbajnoknak: idén is az aranyra pályázik!

Hölle Martin az első póniját három évesen kapta, a másodikat öt évesen, ehhez az állathoz már kocsit is ajándékoztak neki. Mivel családjával gyakran jártak ki az erdőbe sokszor kocsival lovas kocsival mentek ki, mivel nem jutott volna mindenkinek hátas. A megvilágosodás, hogy hajtó lesz, Dabason érte, mikor édesapja barátja, Szilágyi Zsolt által betekintést nyert egy fogathajtóversenybe. Hölle Martin megnézte a kecskeméti, 2004-es világbajnokságot is, majd mikor megtudta 2008-ban, hogy gyermekeknek is rendeznek egy pónifogathajtó versenyt, rájött, hogy ő mindenképp szeretne ott lenni, olvasható a Takarék Családi Magazin őszi számában.

Hölle Martin szerint a fogathajtás közös munka: fontos a hajtó, és fontosak a lovak is egyaránt. Hiába jó a hajtó, ha nem jók a lovai, és fordítva.

Ha minden nap dolgozom a lovaimmal, akkor hamar összeszokunk. Amikor 2017-ben megnyertük a kettesfogathajtó-világbajnokságot, az volt a második szezonom a fogattal. De ehhez szerencse is kell, mert előfordul, hogy egy jó ló és egy jó hajtó nem tud együttműködni.

– mondta el Hölle Martin.

Az ifjú világbajnok gimnazistaként még könnyen meg tudta oldani a felkészülést a tanulás mellet, mert az igazgató segített neki, azonban ez az egyetemen már nehezebb dió volt. Mivel a fogathajtás nem olimpiai sportág, ezért nem lehetett külön elbírálás alá venni, hiába volt Martin akkor már világbajnok. Emiatt át kellett szerveznie az edzéseket, és a tavaszi időszakban nem is tudott versenyezni, csak a vizsgák után.

Hölle Martin nem Magyarországon, hanem Hollandiában készül a megmérettetésekre, elmondása szerint ha itthon maradt volna annak idején, akkor ma nem lennének ilyen eredményei.

Hiába vannak jó nevű edzők, hajtók, a mostani versenyrendszer és követelmények már túlnőttek rajtunk. Amikor 2013-ban döntöttem, akkor Hollandiában voltak a legjobb edzők, tőlük szerettem volna tanulni. Amíg együtt tudunk dolgozni, és jók az eredményeink, addig nem akarok változtatni.

– mondta Hölle Martin.

Az edzések igen kemények, Martin elmondása szerint heti hat nap edz, hét lóval. Minden este megbeszéli a másnapi programot az edzőjével. Martin reggel 9-től egyes fogattal kezd, utána délután ötig edz: hajt egyes és kettes fogatot, valamint duplafutószárat is. Évente négy-öt versenyen vesz részt, az utolsó a legfontosabb számára, a többi pedig a felkészülés része.

Most a legfontosabb a szeptemberi drebkaui világbajnokság, szeretnék minél jobban teljesíteni – és a „jó” csak az első hely lehet. 2021-ig, a következő világbajnokságig még kettes fogatot hajtok, utána szeretnék négyes fogattal versenyezni. Ez a királykategória, a legnagyobb presztizs. És muszáj váltani, hogy újabb kihívás legyen a hajtó, illetve a csapat előtt.

– mesélte Hölle Martin.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd