Nagy változás a Balatonnál: egy kemping helyén luxusszálloda és villapark épül

Már tavaly nekikezdtek a településrendezési terv módosításának, de a régi Balaton-törvény nem tette lehetővé a zöldterület megszüntetését. Nagy László főépítész szerint azonban az év elején életbe lépett törvénymódosítással új helyzet teremtődött, így folytatható a beruházás.

Az eredeti koncepció szerint alapvetően nem változik az, hogy a már építési engedéllyel rendelkező villapark megépülne, megépülne a szálloda is.

– tudatta a főépítész.

Változások is történnek, az már biztos, hogy a zöld közparki területet az új törvény alapján a beruházónak nem kell pótolnia. Az új Balaton-törvény a zöldterületek csökkentésén kívül azt is lehetővé tette, hogy a beépítési százalékot 15-ről 35-re emeljék.

Végül megszavazta a képviselő-testület

a kijelölt parti zöldterület megszüntetését, helyette egy beépítésre nem szánt különleges területet alakítanak ki, ám a zöldterület pótlása nem szükséges.

A zöldterület csökkentését és a beépíthetőség megnövelését

a kemping kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását.

A Balatontourist által üzemeltetett kemping az idén még kinyitott, de a jövőben egy 96 lakásos villapark és egy ötcsillagos szálloda állhat a helyén. Takács József balatonszemesi polgármester mindvégig támogatta a terveket, így a parti sáv megszüntetését, és hogy a helyén üdülőtelepet létesítsenek, valamint hogy a terület beépíthetőségét megemeljék. Az is kiderült a tavaly őszi tervekből, hogy a 17-18 hektáros területen az azt megszerző Cape Town Real Estate Zrt. kérésére üdülőépületeket és szállodát húzhatnak fel. Cserébe az önkormányzat kap 2 hektárt, ahová fürdőházat illetve strandot terveznek, az utóbbit a fejlesztő nyitná az önkormányzatnak.

A villapark létesítésével kapcsolatban májusban a Somogy megyei kormányhivatal illetékes osztályvezetője nem talált a környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot, annak várható környezeti hatásait nem ítélte jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek. Építési engedély és a zajkibocsátási határérték megszerzése viszont szükséges a beruházónak.

Bár a jogszabály kimondja, hogy a vízparti kemping területén kereskedelmi célú szállásférőhely, vendéglátó épület és pihenést, testedzést szolgáló építmény helyezhető el, lakó- és üdülőépület, valamint lakás azonban nem alakítható ki, márpedig a villapark minden bizonnyal annak minősül. A törvény azonban tartalmaz egy olyan kiskaput is, amely szerint kempingek területét más célra is igénybe lehet venni zöldterületként legfeljebb 3 százalékos beépítettséggel vagy „különleges strand települési területfelhasználási egységként.” Az említett balatonszemesi képviselő-testületi ülésen a főépítész éppen arról beszélt, hogy „nem parkot kapunk, hanem egy beépítésre szánt strandot”, amelynek létesítményei a szálloda felé is nyitottak lesznek.