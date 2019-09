Filléres megoldás a ráncok ellen: ez a természetes arcmaszk mindent visz!

Sokan kedvelik az avokádót, nem csak különleges íze miatt, hanem azért is, mert nagyon egészséges. Az avokádó gazdag egyszeres és telítetlen zsírokban, amelyek egészségesen tartják a szívet, csökkentik a koleszterinszintet, sőt rostot és fehérjét is tartalmaznak. Kevesen tudják, de az avokádó az egyik legjobb öregedésgátló, azonban nem csak a konyhában alkalmazható: az öregedő bőr is jól kezelhető vele!

A ránctalanító kozmetikumok többsége hosszú távon többet árt, mint használ. A vegyi anyagok, melyeket tartalmaznak, lerakódhatnak a szervezetünkben, sőt még a májunknak is árthatnak, mindemellett igen drágák, így jobb, ha inkább egy természetesebb és olcsóbb megoldást választunk, erre pedig nem is találhatnánk jobb gyümölcsöt, mint az avokádó.

Az avokádó rendkívül gazdag tápanyagokban, egészséges zsírsavakban, valamint klorofillban, melynek köszönhetően gyulladáscsökkentő hatása is van. A gyümölcs amellett, hogy sok vizet tartalmaz, E-vitaminban is gazdag, melynek rengeteg pozitív hatása van a bőrre: megelőzhető vele a ráncosodás, puhábbá tehető a bőr, és a gyümölcs rostjai alkalmasak arra, hogy arcmaszkot készítsünk belőle.

1. Öregedésgátló maszk

Az avokádó egyik egészséges zsírsava az olajsav, mely csökkenti a bőr túlzott pirosságát, kisimítja a ráncokat, és gyulladáscsökkentő hatása is van

Hozzávalók

1 db érett avokádó (tapintásra puha)

1 teáskanál kókuszolaj

Vágjuk fel az avokádót, távolítsuk el a magot belőle, és keverjük össze a kókuszolajjal. Az így elkészített keveréket kenjük fel arcunkra, és hagyjuk rajta 30 percig. A maszk puhábbá teszi a bőrt, és elsimítja a ráncokat, mindössze arra kell ügyelni, hogy amennyiben sminkelünk, a maszk használata előtt távolítsuk el a sminket kókuszolajjal, vagy más sminklemosóval.

2. Akne elleni maszk

Ahhoz, hogy hatásos akne elleni krémet kapjunk, nem elég avokádót használnunk, szükségünk lesz egy kis citromlére is, mivel ebben olyan savak is megtalálhatók, melyek csökkentik a bőrfelületen élő baktériumok számát, ráadásul csökkentik a gyulladást is. Az avokádó segít abban, hogy megelőzzük a bőr kiszáradását, mely aknéhoz, és a bőr ráncosodásához vezethet. A harmadik komponens a zabpehely, mely felszívja a baktériumokat, és tovább csökkenti az esetleges gyulladásokat.

Hozzávalók

1 db érett avokádó (tapintásra puha)

1 db citrom leve

1-2 evőkanál zabpehely

Miután felvágtuk az avokádót, vegyük ki a magját, majd keverjük el a többi hozzávalóval egy tálban. Az öregedésgátló maszkhoz hasonlóan 30 percig az arcunkon kell hagynunk a maszkot. A legjobb hatás eléréséhez alkalmazzuk a maszkot négyszer egy héten.

3. Fiatalító maszk

Ez a keverék természetes hámlasztókat tartalmaz, így eltávolítja az elhalt bőrsejteket, természetes koffeinforrásának köszönhetően pedig felfrissíti a bőrt. Az avokádónak köszönhetően továbbá pótolja a bőr nedvességtartalmát, a bőrfelületet pedig rugalmassá és lággyá teszi.

Hozzávalók

1 db érett avokádó (tapintásra puha)

1 evőkanál kávézacc

1 evőkanál kakaóvaj

1 evőkanál avokádó olaj

1 evőkanál kókuszcukor

Vágjuk fel az avokádót, vegyük ki a magját, majd egy tálban keverjük el a többi hozzávalóval. A keveréket kenjük fel arcunkra, és hagyjuk rajta 30 percig. Miután végeztünk, alaposan mossuk le arcunkat, mert a kávézacc erős illata megmaradhat bőrünkön.