Magyar kutya vitte az aranyérmet: ő lett a világ legjobb romkutatója + videó!

A franciaországi egy hetes világbajnokságra, 10 páros utazott ki Magyarországról. A körülmények nem könnyítették meg a több mint száz versenyző dolgát: a viharos időjárás mellett a kutatásra váró erdős terület nagysága, és a romterület is komoly kihívást jelentett.

A világbajnokság alatt két fázis van. Van egy úgynevezett szimatmunka, amikor eltűnteket kell keresni a kutyának és van egy úgynevezett pályamunka, ahol pedig arról tesznek tanúbizonyságot, hogy mennyire vannak kontroll alatt, mennyire engedelmes, hogyan reagál más ingerekre, esetleg instabil, mozgó akadályokon hogyan tud mozogni.

- mondta Belényi Bea kutyakiképző, Zen gazdája.

Zen felmenői is mentőkutyák voltak: nagyapja Kuba volt Magyarország első mentőkutya világbajnoka. Unokatestvére Karma pedig tavaly második lett a vb-n. Zen most 6 éves. Kiskora óta mentőkutyának nevelik.

Ez nem úgy történik, hogy kiveszem majd 5 évesen a kertből, és majd jó lesz. Ő egy nagyon komoly szocializációt kapott mindenféle ingerekre, megtanult pihenni mindenféle környezetben, megtanulta azt, hogy idézőjelben mikor dobhatja el az agyát, mikor kell önmagát kontroll alá tenni és kapott egy nagyon magas fokú képzést is mind emellé.

- fejtette ki Belényi Bea.

Zen nem csak mentőkutya, hanem vizsgázott terápiás kutya is: 2-3 éves figyelemzavaros és halmozottan sérült gyerekekkel dolgozik minden nap. Zen különlegessége, hogy előre megérzi az epilepsziás rohamokat, amit 15-20 perccel korábban jelez is.

Belényi Bea és Zen a Pannon Kutyás Kutató Mentő csapat tagja: jelenleg 20 kutyával dolgoznak a csapatban, vizsgák és tréningek mellett, rendszeresen járnak éles bevetésekre is.

Az elmúlt 20 évben dolgoztunk többször külföldön, például Törökországban, Pakisztánban és Indonéziában is vettünk részt személykeresésben földrengés után, de hát rengeteg hazai káresetnél is dolgozunk. Mivel egy önkéntes szervezetről van szó, mindenki a szabadidejével rendelkezik, vagy van, amikor szabadságot vesz ki, saját költségén vesz részt ezeken a felkészüléseken, illetve a bevetéseken is.

- mondta Leczki Sarolta, Zen trénere.

Minden kutya a csapatban amellett, hogy munkakutya, társ és családtag is. Zenről például gazdája elmondta, hogy rendkívül lojális és családközpontú, nagyon szereti a gyerekeket és a kutyákat, és nagyon erősen kötődik hozzájuk.

