Most kiderült, melyik a legjobb mogyorókrém: ez lehet a Nutella vetélytársa

Ahogy a portál írja, amióta Nutella létezik, a brand neve egybeforrt a kakaós mogyorókrémmel, mint termékkel. Akkor is így van ez, hogyha manapság egy üveg termék több mint a fele cukor, majd húsz százaléka pálmaolaj, és bizony a mogyorónak és a kakaópornak együttesen be kell érniük 20,4 százalékkal - a gyártó hivatalos oldala szerint. Ez 100 gramm nyalánkság esetén csupán 24 grammnyit jelent a két névadó összetevőből.

És ha mindez nem lenne elég a Nutellának bizony az ára is igen magas, főleg Magyarországon. Korábbi cikkeinkből kiderült például, hogy egy üveg Nutellát Ausztriában, az Egyesült Királyságban, de még Németországban is olcsóbb beszerezni, mint hazánkban. Ráadásul az árkülönbség szimplán forintosított árakkal számolva is bőven kijön, a vásárlóerő-paritásról nem is beszélve.

Nem csoda tehát, hogy a boltok polcain megannyi Nutella-helyettesítő termék található, szinte az összes nagy boltláncnak vannak például sajátmárkás kakaós mogyorókrémjei, de ezen felül is találni olyan márkákat, amik a Nutella babérjaira törnek. A Pénzcentrum arra volt kíváncsi, hogy a temérdek kakaós mogyorókrém közül melyik tudja megszorongatni vagy akár ízben, állagban, illatban le is nyomni a legendás vetélytársat. Azért, hogy ezt kiderítsük szerkesztőségi vakteszt keretében 9 kakaós mogyorókrémet teszteltünk, ebből 8 származott a boltok polcairól, egy pedig egy házi készítésű kísérleti példány volt.

Így alakult ki a kilences mezőny:

Nutoka, 400g - Aldi, 669 forint,

Lino Lada, 350g - 899 forint,

Házi versenyző

Despar Crema Alle Nocciole, 400g - Spar, 849 forint

Tesco Hazelnut Spread with Cocoa, 400g - Tesco, 669 forint

Mogyorós-kakaós krém, 400g - PennyMarket, 669 forint

Nutella, 200g - 719 forint (tesztben), de egyébként a 400 grammos kiszerelés - az összehasonlítás egyszerűsége végett - 1 129 forint

Piros Mogyorós mogyorókrém, 200g - 739 forint (tesztben), de egyébként a 400 grammos kiszerelés - az összehasonlítás egyszerűsége végett - 1 290 forint

Choco Nussa, 400g - Lidl, 669 forint

A 9 terméket három szempont szerint értékelte majd 20 kolléga egy 1-10-ig terjedő skálán. Az értékeléseket követően az egyes termékekre adott pontszámokat átlagoltuk, így alakult ki a végső mezőny. Először az illatot pontozták, utána a termékek állagát, majd az ízét. Bónusz kérdésként pedig meg lehetett tippelni azt is, hogy szerintük melyik induló a Nutella

