Több száz milliós fejlesztés: endoszkópos központ épült Pécsen

Az intézmény belgyógyászati klinikáján a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program során mintegy 200 millió forintból alakították ki az endoszkópos központot. Az összegzés szerint a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő felszerelésű központban a legmodernebb endoszkópos eszközök mellett altatógépet és a kisebb sebészeti beavatkozásokat támogató röntgenberendezést is beszereztek.

A fejlesztéssel a betegeknek a hosszan tartó, nagyobb operációknál kevésbé megterhelő endoszkópos beavatkozások is elérhetővé válnak a sejtelhalással járó hasnyálmirigy-gyulladás kezelésében. Kitértek arra is, hogy a gyomor-és béltükrözési központ, az úgynevezett transzlációs intervenciós endoszkópos központ - amelyhez hasonló nincs még egy a kelet-közép-európai régióban - lehetőséget ad a PTE klinikai központ orvosainak a tudományos előmenetelre is. A transzlációs medicina célja az alapkutatások és klinikai kutatások eredményeinek mihamarabbi hasznosítása a betegellátásba.