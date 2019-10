Új szupergyümölcs terjedhet el Magyarországon: mutatjuk, mi mindenre jó

De mi a yuzu?

Ez egy gyümölcs, amely Kínában őshonos, de Koreában és Japánban is gyakran termesztik és használják. Éppen ezért számos helyi étteremben megtaláljuk: héját és a levét szószokhoz és öntetekhez használják. A savanykás termésből gyümölcslevet is készítenek, de fogyasztható szárított vagy porított formában is - így világszerte, mind a szaküzletekben, mind az online webshopokban is megtalálhatjuk.

A yuzu, citrusos aromájával és erős illatával még csak most kezd elterjedni a konyhákban és éttermekben, szerte a világon.

Kiválóan kiegészíti a szószokat, tenger gyümölcsei ételeket és akár desszertekhez is felhasználhatjuk. A gyümölcs olaját hagyományosan esszenciális olajként is használják a bőr simaságának megőrzésére, a vérkeringés fokozására és az immunrendszer védelme érdekében. A yuzu gyümölcs számos olyan hasznos vegyületet is tartalmaz, amelyekről kimutatták, hogy csökkentik a gyulladásokat a szervezetben, megakadályozzák a vérrögképződést és elősegítik a jobb fizikai állapotot. A yuzut gyakran a grapefruit, a lime és a mandarinnarancs keresztezéseként írják le. Jellemzően savanyú íze és erős illata van. Magas C-vitamin-tartalommal rendelkezik és antioxidánsokban gazdag. De ez még nem minden!

Íme a yuzu 6 jótékony hatása az emberi szervezetre:

Hangulatjavító Már 2017-ben is végeztek kutatásokat azzal kapcsolatban, hogy miként hat a yuzu citrusos illata a hangulatunkra. 17 nőt vizsgáltak, akik menstruációs fájdalommal küzdöttek. A tapasztalatok azt mutatták, hogy miután megszimatolták a yuzu illatát, csökkent bennük a feszültség, stressz, fáradtság és szorongás érzése. Ezt követően tanulmányok kimutatták, hogy a yuzu illatának mindössze tíz percig tartó belégzése csökkenteni tudja a hangulatingadozást és az érzelmi stresszt. Enyhíti a gyulladásokat a szervezetben A gyulladás egy normális immunválasz, amely a testben sérülés vagy a szövetek károsodásának eredményeként jelentkezik. A krónikus gyulladás viszont veszélyes lehet és hozzájárulhat számos komoly betegség kialakulásához. A yuzu gyümölcsben magas az antioxidánsok mennyisége. Ezek olyan vegyületek, amelyek segítik semlegesíteni a káros szabad gyököket , amelyek gyulladást és krónikus betegségeket okozhatnak. A Journal of Food Science vizsgálata kimutatta, hogy a yuzu levében és héjában koncentrálódott vegyület elősegítette a gyulladás csökkentését és megakadályozta a szabad gyökök képződését. Ez persze nem minden! A japáncitromból készült olajban kétszer annyi antioxidánst tartalmaz, mint például a grapefruit-olaj vagy egyéb más oldajok. Gátolja a véralvadást A véralvadás fontos folyamat, viszont vannak olyan embernek, akiknél megnövekedett a káros vérrögök kialakulásának kockázata, amelyek blokkolhatják a véráramot, és olyan problémákat okozhatnak, mint szívroham, stroke vagy tüdőembólia. Néhány kutatás kimutatta, hogy a yuzu gyümölcs megakadályozhatja a vérrögök kialakulását és hasonlóan hatást fejt ki, mint a vérhígító gyógyszerek. Természetesen, ha már szed vérhígítót, konzultáljon orvosával, mielőtt yuzu gyümölcsöt fogyaszt, mivel ez fokozhatja ezeknek a gyógyszerek hatásait, és káros mellékhatásokat idézhet elő. Fokozza az immunrendszer működését A japáncitrom C-vitamint és rengeteg antioxidánst tartalmaz, ezek mind hozzájárulhatnak immunrendszerünk felépítéséhez és egészségi állapotának megőrzéséhez. A C-vitamin csökkenti a légúti fertőzések kialakulásának kockázatát. Emellett segíthet megelőzni az olyan súlyos betegségeket is, mint a tüdőgyulladást. De a már kialakult betegség esetén is érdemes gondoskodni a C-vitamin bevitelről, hiszen felgyorsíthatja a gyógyulás folyamatát. Az antioxidánsok segítenek az erős immunrendszer megőrzésében. Az antioxidánsok a szabad gyökök semlegesítésével megakadályozzák immunsejtjeinek károsodását és védik a baktériumok vagy vírusok által okozott fertőzésektől. Csökkenti a krónikus betegségek kockázatát A yuzu gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően csökkentheti a krónikus betegségek kockázatát is. Például a rákos megbetegedéseket, tüdőbetegségeket, cukorbetegséget és a szívkoszorúér betegséget számos vizsgálatban társították a krónikus gyulladások kialakulásával. Éppen ezért fontos gyümölcs a yuzu, mert a nagy mennyiségű antioxidáns tartalma segítheti szervezetünk védekezőképességét.