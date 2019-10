Még a szezon előtt érdemes orvoshoz fordulni: érkeznek a védőoltások

Magyarországon évente több százezren betegszenek meg az influenza tüneteivel, ezért fontos, hogy minél többen védekezzenek a fertőzés ellen és kérjék az ehhez szükséges oltást. A három éven felüliek védelméhez szükséges 50 ezer oltóanyag ezen a héten érkezik meg Baranyába, a három éven aluli gyermekek részére pedig október végétől további 200 térítésmentes adag áll majd rendelkezésre. Az előbbi oltóanyag mennyisége megegyezik a tavalyival, amelynek akkor mintegy 60 százalékát használták fel a háziorvosok

- hívja fel a figyelmet a Baranya Megyei Kormányhivatal.

Ahogy a portál írja, a Baranya Megyei Kormányhivatal arról tájékoztatott, hogy a szükséges oltóanyagból 20 adaggal több érkezik most, mint az elmúlt években a három év alattiaknak. Arra külön felhívták a figyelmet, hogy térítésmentesen jár az oltás a 60 éven felülieknek, krónikus betegségben szenvedőknek, a várandósoknak, az egészségügyi és szociális intézményekben ápolt személyeknek, de azoknak is, akik munkájuk révén az említett veszélyeztetett csoportokkal kerülnek kapcsolatba. Akik nem tartoznak a említett kategóriába, azok a gyógyszertárakban szerezhetik majd be a térítéses oltóanyagot.