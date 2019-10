Program az állatokért: így csökkentenék a kóbor kutyák számát

Ahogy a portál írja, évek óta elkeseredett harcot vívnak egy komolyabb, országos szintű ivartalanítási akció eléréséért a hazai állatvédők. Most közelebb van ez a cél, mint eddig bármikor. Közel száz állatvédő szervezet írta alá a Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz – svájci állatvédő alapítvány, a Magyar Állatvédő Országos Szervezete (MÁOSZ) és a Magyar Állat- és Természetbarátok Szövetsége együttműködésével kezdeményezett országos kisállat ivartalanítási programot. A program célja a kóbor és gazdátlan állatok irreálisan magas számát csökkenteni hazánkban.

A kezdeményezésnek köszönhetően összesen 96 millió forintot ad a kormány az állatvédelemre, egészen pontosan az ivartalanításra. Pályázat benyújtása után juthatnak támogatáshoz az állatvédő egyesületek. Ez rekordösszegű támogatásnak számít a civil állatvédelem harmincéves fennállása óta.

A pályázat szabályai szerint, támogatási igényt menhelyet működtető civil szervezetek – egyesületek vagy alapítványok – nyújthatnak be az állatvédelem területén végzett hasznos tevékenységük megvalósítását elősegítő pályázatra. A pályázat beadásának határideje október 18 volt.

Ezzel az ivartalanítási pályázattal az első és egyben a legfontosabb lépés megtörtént afelé, hogy megnyugtató megoldást találjunk a kóborállat-problémára, viszont javaslataink egyelőre csak részben valósultak meg, mert a pályázati keretösszeget növelni kellene, valamint nemcsak a menhelyet működtető állatvédelmi civil szervezetek, hanem valamennyi állatvédelmi civil szervezet számára kellene biztosítani a pályázati lehetőséget, az ivartalanítási támogatást a macskákra is ki kellene terjeszteni és a kiemelt megyék körét is bővíteni kellene pl. Nógrád megyével. Még sok dolgunk van, de kezdetnek ez is nagy eredmény

- írja a MÁOSZ a közösségi oldalán.