Másodjára is megcsinálta: a komáromi Vasember történelmet írt

Ahogy a portál írta hazai idő szerint vasárnapra virradó éjszaka Szőnyi Ferenc ultrafutó világtörténelmet írt Mexikóban, amikor a huszadik maratoni táv lefutása után beért a célba, ezzel pedig teljesítette a hússzoros ironmant. A hatalmas felkészülést és erőt igénylő verseny még október 5-én startolt el. A verseny végére pedig a komáromi Vasember leúszott 76 kilométert, kerékpározott 3600 kilométert és lefutott 844 kilométert.

Szőnyi Ferenc 523 óra alatt teljesítette a dupla decaironmant, három hétig szó szerint éjjel-nappal falta a kilométereket, ráadásul betegség is nehezítette a dolgát: úszás közben a klórós víz kimarta a száját, ezután az emésztésével is akadtak gondok, lázas is volt, de nem adta fel egy pillanatra sem. Történtek apró balesetek a kerékpáros szakasz alatt is, több defektet is kapott, de ezeken is felülkerekedett. Tapasztalt sportolóról beszélünk, így nem volt ismeretlen pálya Ferenc számára a verseny. 2010-ben már teljesítette a lehetetlennek tűnő kihívást, így most kétszeres győztesként térhetett haza.

Köszönöm szépen, megérkeztünk, úgy érzem. Hú, de kemény nap volt. Még dolgozik egy darabig az emberben az adrenalin, néhány napig még álmomban is futok majd, az biztos, de ez az úszómedence csak rémálmaimban jöjjön elő újra

- írta Facebook-oldalán a komáromi Vasember