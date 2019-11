Egy tanyán él a 90-es évek szépséges műsorvezetője: mutatjuk, miből él

A portál megemlékezett, hogy a színésznőként végzett Brunner Márta a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, a Ruttkai Éva Színházban és a Fiatalok Színházában is játszott. Az egykori tévés híresség ma is játszik színházban, főként az Újszínházban látható, de a férjével, a Shygys egykori tagjával, Ács Bálinttal is jár koncertezni.

A színházi és a színpadi munkák után azonban a 48 éves szépség és párja egy sóskúti tanyára, a Barackvirág Élményfarmra tér vissza, ahol állatokkal foglalkoznak: összesen tíz lóról, egy kutyáról, hat macskáról, három malacról és kicsinyeiről, 12 nyúlról és három postagalambról gondoskodnak, de bárányokat, kecskéket és tyúkokat is tartanak.

Az egyik énem a színház és a művészet, a szívem másik fele pedig a természeté és az állatoké. Az egész farmnak a létrehozása a lovamtól, Tücsitől indult, amikor egy szép napon, tíz évvel ezelőtt ráültem a hátára, és úgy éreztem, nem tudok nélküle élni, akkor született meg ennek a farmnak a gondolata.

- árulta el a műsorvezető, aki hozzátette: "van bennünk egy olyan küldetéstudat a férjemmel, hogy ha már ide költöztünk, szerettük volna megmutatni mindezt az embereknek és a gyerekeknek. Táborokat szervezünk a nyáron, természettábort, de lesz jóga- és lovastábor is." A színésznő azt is elárulta, hogy soha sem szeretett városban élni, a természet mindigis közelebb állt hozzá. Brunner Márta arra is kitért, hogy nem hiányzik neki a képernyőn való szereplés, ugyanis nem szeretett volna bulvársztár lenne, elsorban színésznőnek tartja magát, és olyan szerepeket vállal el csak, amelyekkel tud azonosulni.