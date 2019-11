Dobd a PET palackot: ezt használd inkább helyette

A PET palack a legszennyezőbb csomagolás, mert az újrahasznosítása költséges és korlátozott, arról nem is beszélve, hogy a lebomlási ideje 400 év! Az eldobott műanyagok nemcsak a vizek és az erdők élővilágát veszélyeztetik, hanem mikroműanyagok formájában a szervezetünkbe is bekerülnek. A megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen Magyarországon a világon az egyik legjobb minőségű és a legszigorúbban ellenőrzött a csapvíz. Azért persze a kedvenc üdítőitalainkról sem kell lemondanunk, válasszuk a mértéktelen fogyasztás helyett a pohárnyi adagnak megfelelő aludobozos italokat! Ezzel egyszerre teszünk az egészségünkért és a környezetünkért is.

Hat magától értetődő érv az aludoboz mellett:

Végtelenszer újrahasznosítható – az aludoboz 100 százalékban, bármennyiszer és gazdaságosan újrahasznosítható. Ha szelektíven a megfelelő helyre dobjuk ki, már 60 nap múlva újra aludobozként foghatjuk a kezünkben. Biztonságos – az aludoboz a legnagyobb védelmet nyújtó csomagolás, hiszen a fény 92 százalékát visszaveri, kizárja a szennyeződéseket, az oxigént és a baktériumokat, és ezzel megóvja a külső hatásoktól a benne lévő folyadékot. Azzal, hogy a felnyitás után nem lehet újra visszazárni, elkerülhetjük, hogy illetéktelenek észrevétlenül beletegyenek valamit az italunkba. Tartósítószermentes – az aludobozban lévő italt hőkezeléssel, azaz pasztőrözéssel is lehet tartósítani, ezért a legtöbb aludobozos italban egyáltalán nincs mesterséges tartósítószer. Egyszerre megiható – a 250ml-es aludoboz egy pohárnyi mennyiségnek felel meg, amit egyszerre meg lehet inni, így a benne lévő ital nem veszít az élvezeti értékéből. Ez a praktikus kiszerelés nem sarkall szükségtelen túlfogyasztásra, így túlzott cukorbevitelre sem. Felhasználóbarát – hamarabb lehűl, és hosszabban tartja hidegen az italt, így tovább élvezhetjük annak frissítő hatását. Gazdaságos – a használt aludobozokért még pénzt is kaphatunk, ha visszavisszük a nagyobb hipermarketek gyűjtőautomatáiba.