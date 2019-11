Így mássz ki az őszi depresszióból: el se hinnéd, mire képesek ezek növények

Az úgynevezett szezonális effektív rendellenesség egy olyan depressziófajta, mely az évszakváltozásoknak köszönhetően jelenik meg, vagy tűnik el. Ennek köszönhetjük a furcsa, kicsit depresszív hangulatunkat az év végi hónapokban. Leggyakrabban ősszel és télen tűnik fel, nagyon sok embert érint, kiváltó oka pedig a fény hiánya lehet.

Igen gyakori, hogy a nyári hónapokra felfüggesztjük az egész évben gyakorolt rutint és szokásokat, ami megnehezítheti a normális életvitelünkhöz való visszatérést. Ez nagyon hasonlóan ahhoz, hogy miként éreztük magunkat gyermekekként, amikor szeptemberben vissza kellett térnünk az iskolába, ez az időszak izgalom érzését kelti, és természetesen kissé nyugtalanul is érezhetjük magunkat. Bár a szeptember hivatalosan nem az ősz kezdete, érezhető az évszakváltozás, amely szerepet játszhat a hangulatunkban és a mentális egészségünkben is. A szezonális effektív rendellenesség (Seasonal Affective Disorder, SAD) egyfajta depresszió, amely jön és megy, az évszakok váltakozásával. A szezonális effektív rendellenesség pontos oka nem teljesen tisztázott, de a fő elmélet az, hogy a napfény hiánya befolyásolhatja az agy egy részét, melyet a hipotalamusznak nevezünk, amely befolyásolhatja a szerotonin, a hangulatot befolyásoló hormon termelését, az étvágyat és alvást is. A napfény hiánya és az alacsonyabb szerotoninszint depressziós érzéseket okozhat

- magyarázta Dr Arun Thiyagarajan, a Bupa Egészségügyi Klinika orvosi igazgatója a CountryLiving magazinnak.

Korábban már javasoltunk 5 tanácsot, amelyekkel csökkenthetjük a stressz és a szezonális depresszió tüneteit. Most viszont azt mutatjuk meg, hogyan vészelheted át az őszi-téli depressziót úgy, hogy beszerzel néhány növényt.

Odakint fokozatosan lehűl az idő, ráadásul már a kora esti órákban is borzasztó sötét van. Tudományos kutatások bizonyították azt, hogy az őszi-téli depresszió könnyebben átvészelhető, ha körbevesszük magunkat szobanövényekkel, virágokkal, termésekből készült dekorációval, mivel ezek jó hatással vannak testre és lélekre egyaránt.

Na, de hogyan érhetjük el, hogy jobban érezzük magunkat egy-két zöld növénytől? Ennek jártunk utána.

A növények tisztítják a levegőt, így boztosítva a szervezeted számára a friss oxigént. Vannak olyan típusok, melyek élen járnak ebben. A levegőben lévő toxinok megszűrését illetően a NASA kutatói szerint van néhány növény, amely rendkívül hatásos módon javítja a beltéri levegő minőségét. Erről itt írtunk korábban. A kutatók szerint a szobanövények és a gondosan elrendezett faágak is javítják a hangulatot, a koncentrációt, csökkentik a stresszt vagy épp az ADHD tüneteit. Ezt azzal magyarázzák, hogy nagyon keveset tartózkodunk a természetben, kevés szálon kapcsolódunk a növényekhez is. Éppen ezért, az őszi dekoráció megalkotása, a szobanövények meglocsolása megteremti azt a különleges érzést, amit a természetben bóklászva, sétálva érezhetünk. Hasonlót érezhetünk kertészkedés közben is. Ezzel kapcsolatban itt olvashatsz érdekességeket. A növények segítenek abban is, hogy jobban aludj. Nagyon sokan szenvednek a kialvatlanságtól, ami nem csak egy-egy éjszaka, de akár hónapokig is kitart. Nem is gondolnád, de ebben is hasznodra válhat, ha növényeket tartasz a hálószobában. Német kutatók nemrég felfedeztek egy természetes módszert arra, hogy könnyebben elaludhassanak az emberek, ami ráadásul ugyan olyan hatékony lehet, mint a különféle pirulák. Ez pedig nem más, mint a jázmin növény. A vizsgálatok során arra jutottak, hogy lehetséges, hogy a szorongás, idegesség és agresszió enyhítésére, valamint az alvási problémák kezelésére elképzelhető, hogy a jövőben a jázminban megtalálható illatanyagokat fogja alkalmazni az orvostudomány. Mivel olyan hatásosnak bizonyultak egyes esetekben, mint bármelyik más altató. Gyógynövények minden mennyiségben! Ha egy hosszú és fárasztó nap után érdemes bevetni az eukaliptusz vagy a borsmenta olajakat - főleg akkor, ha nincs kéznél egy-két cserepes példány belőlük, amik maguktól illatoznának. Hogy miért? Az emberi idegrendszert vizsgáló kutatók arra jutottak, hogy ezeknek a növényeknek az illata megnyugtathatja a túlterhelt elmét, miközben enyhíti a mentális fáradtságot is. Tudományos tény, hogy a tavaszi kezdete, a tavaszi időjárás a legjobb hangulatfokozó az emberi szervezet számára. Éppen ezért, sok szakember tanácsolja azt, hogy az őszi-téli időszak alatt érdemes a lakásban növényeket ültetni és vigigkövetni a fejlődésüket, gondoskodni róluk. Ez a folyamat nagyon sok pozitív érzést tud bennünk felszabadítani, melyek segítségével könnyebben átlendülhetünk a nehezebb napokon is.

(via:thespruce.com)