Nem hétköznapi tanár: élmény a tanulás ebben a vidéki iskolában

Ahogy a portál írja, nem megszokott önéletrajzzal büszkélkedhet Erik, hiszen egyetemistaként techno bulikat szervezett, sokáig volt amatőrfoci-edző, most pedig magyart tanít egy vidéki középiskolában. Persze a tanár szerint ezek a dolgok mind összekapcsolódnak számára, hiszen mindig emberekkel foglalkozott. Mikor fiatalabb volt, a helyi közösségnek nem nagyon volt szórakozási lehetősége, ezért pár barátjával úgy gondolták, akkor majd ők csinálnak valamit. Ugyanez történt a focinál, kellett valaki, aki foglalkozik a gyerekekkel, így kerülhetett képbe.

Csapatban dolgozom, mindig az volt a cél, hogy valami élményt tudjunk nyújtani az embereknek, amiből aztán profitálni is tudnak

- jegyzi meg a tanár.

Arról, hogy miért mindig a fiatalok voltak a célcsoportjában úgy vélekedik, hogy számára mindig örök kérdés, hogy vannak-e véletlenek.

Itt viszont egyáltalán nem erről van szó, ez számomra természetes út volt. Nem úgy néz ez ki, hogy nyolcadikos vagyok és már akkor tudom, hogy mit akarok csinálni a hátralevő életemben, hanem megyek azon az úton, amelyen ki tudok bontakozni. A fiatalokkal tudom a leginkább megértetni magam, ami valószínűleg a neveltetésemnek is köszönhető, meg annak, hogy négyen vagyunk testvérek, így mindig sok gyerek vett körül, még ha közben én is az voltam. Most, hogy tanítok, pláne elengedhetetlen, hogy tudjak kapcsolódni a fiatalokhoz, és érdekeljen a sorsuk. Persze hajt az önmegvalósítás is, ez az a terület jelenleg, ahol ki tudok teljesedni

- meséli Erik, aki, mint mondja nem jelent nehézséget az, hogy vidéken, egy csornai középiskolában tanít. Mint mondja, kisváros középiskolai tanáraként is ki tud teljesedni.

Kell hozzá egy osztály- vagy tornaterem, ami onnantól, hogy belépek oda, az enyém. A Hunyadiban szerencsére megkapom ehhez a szabadságot, nem ellenőrzik árgus szemekkel, hogy éppen miként tanítok vagy mit csinálok órán. Igyekszem a hagyományostól eltérő módszereket is kipróbálni, legyen az valamilyen improvizációs módszer, drámajáték vagy együttműködésre sarkalló testnevelés-gyakorlat7

- vázolja fel tanítási módszereit a magyar- és testnevelés tanár.

