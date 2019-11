Felejtsd el a pirulákat: ezekkel az ételekkel simán legyőzheted az influenzát

Előző cikkünkben összeszedtük, melyek azok az ételek, amelyek tiltólistások egy betegség alatt, mivel hátráltatják a gyógyulást. Most azokat az ételeket gyűjtöttük össze, amelyek segítenek kigyógyulni a betegségekből: mivel a megfázást és az influenzát egyaránt vírusok okozzák, az antivirális tulajdonságokkal rendelkező élelmiszerek felgyorsíthatják a gyógyulást. Mutatjuk, melyek a legjobb ételek megfázásra és influenzára!

Tyúkhúsleves

Nem véletlen, hogy a szülők mindig ezt adják első körben a beteg csemetéjüket, és a másnaposok is ezzel kúrálják magukat. A húsleves nemcsak biztosítja a szervezet számára a vírusok elleni küzdelemhez szükséges folyadék-utánpótlást, hanem csökkenti a tüneteket kiváltó gyulladást is, meggátolva a visszaesést vagy a bakteriális felülfertőződést.

Citrusfélék

A citrusfélék igazi vitaminbombák: rengeteg bennük a C-vitamin antioxidáns, amely hozzájárul az immunitás fokozásához. Ha még nem tetted be, mindenképp építsd bele az étrendedbe ezeket a gyümölcsöket, így könnyedén fel tudod venni a harcot a legközelebbi betegséggel! A citrusféléken kívül a paprika, brokkoli, kelbimbó, tök, papaya, édesburgonya és a paradicsom is remek C-vitaminforrás.

Fokhagyma, hagyma, póréhagyma

A megfázásra jó választás a fokhagyma, hagyma, póréhagyma és metélőhagyma fogyasztása. A fokhagymát már régen is alkalmazták a megfázás kikúrálásra, ez pedig nem véletlen, ugyanis természetesen veszi fel a harcot a betolakodókkal és elősegítik a test egészségét.

Gyömbér tea

A gyömbér az egyik legjobb megoldás a megfázás kezelésére, ugyanis szeszkviterpéneket tartalmaz, mely gyulladáscsökkentő és fejfájáscsillapító hatással bír. A gyömbér másik összetevője, a gingerol is felveszi a harcot a fertőzések ellen.

Méz

A méz természetes fertőtlenítő hatással rendelkezik, ezért tökéletes megoldás a gyulladt torokra. Ha nem szereted a mézet magában enni, akkor add a teádhoz, így felgyorsíthatod a gyógyulási folyamatot a vírusok, baktériumok és gombák által okozott fertőzéseknél!

Kefir

A kefir tele van probiotikummal, amelyek erősítik az immunrendszert. Több fehérjét tartalmaz, mint a joghurt és a tej, ezen kívül szabályozza az emésztést és lehetővé teszi a test számára optimális tápanyag-felhasználást. Más erjesztett ételek, például a savanyúkáposzta is hatással van a bélrendszerre, megsokszorozzák a jó baktériumok számát, ezzel potenciálisan megakadályozzák a megfázást.

Szelénben gazdag ételek

A szelén egy rendkívül fontos ásványi anyag, mely hozzájárul az immunitás fokozásához. Ha elegendő szelén van a szervezetben, növekszik a citokinek termelése, amely elősegíti az influenzavírus legyőzését. A szelén forrásai: brazil dió, homár, osztriga, kagyló, rák, tonhal.

Gomba

A gomba antivirális tulajdonsággal rendelkezik, ez a gazdag D-vitamintartalmának köszönhető. A gomba citokineket is termel, mely egy olyan sejtfehérje, ami elősegíti a fertőzések leküzdését, emellett poliszacharid vegyületcsoportot termel, ami az immunitás fokozásáért felel.

Zsíros hal

A zsíros halakban található D-vitamin segít az immunrendszer erősítésében. A lazac D-vitamintartalma segíthet a bizonyos rákok elleni küzdelemben is, erősíti a csontokat és elősegíti a súlycsökkenést is.

Cinkben gazdag ételek

Szakértők szerint a magas cinktartalmú ételek a legjobb választások a megfázás enyhítésére. Egy kutatás szerint a cink fogyasztása a megfázás kezdetekor 1 nappal lerövidítette a gyógyulást, a cink rendszeres szedése pedig csökkentette a tünetek súlyosságát. Fogyassz tökmagot és csicseriborsót, sok hasznos cinket tartalmaznak!

Paradicsom

Ha nem eszel húst, akkor a paradicsomleves lesz a te gyógyulós tyúkhúslevesed. A paradicsom egy likopin nevű antioxidánsban gazdag, ami a Journal of the American College of Nutrition tanulmánya szerint csökkenti az oxidatív stresszt.

Leveles zöldségek

A saláta különösen jó a megfázásos tünetekre. A levélzöldek jó E-vitaminforrások, amely erős antioxidáns. A Nutrition Research folyóiratban megjelent tanulmány szerint napi 200 NE E-vitamin fogyasztásával jelentősen csökkenthető az alsó és felső légúti fertőzések gyakorisága és súlyossága.

Jégkrém

A hidratáció kulcsfontosságú a gyógyulásnál. Nem csak a víz számít, hanem a vizes jégkrém is remekül beépíthető a gyógyulási folyamatba. Persze csak ha megengedi az időjárás, a legnagyobb hidegben nem a legjobb választás a jégkrém: akkor jobban teszed, ha a folyadéknál maradsz.

Étcsokoládé

Még egy élvezeti szer, amit büntetlenül ehetsz a betegséged alatt – persze csak az egészséges keretek között! Az étcsokoládé egy keserű alkaloidot, úgynevezett teobromint tartalmaz, amely csökkenti a megfázás okozta gyulladást.

Édeskömény

A zellerfélék családjába tartozó édeskömény olyan illóolajokkal rendelkezik, amelyek hatékonyak az influenzával és különféle vírusokkal szemben. Ha még nem ettél ilyen növényt, itt az ideje kipróbálni!

Fekete bodza kivonat

A fekete bodza bogyói szuperhatékonyak a betegség elleni küzdelemben a növény antocianin szintjének köszönhetően. A Journal of International Medical Research egyik tanulmánya kimutatta, hogy a bodzafa kivonat hatékonyan véd az influenza ellen, és négy nappal hamarabb enyhíti a légúti vírusok tüneteit. Ha lebetegszel, az a 4 nap is nagyon sokat számíthat!

Forrás: Women's Health