Szigorítás várható: így változhatnak a tb-szabályok

Ahogy a portál írja, már a parlament előtt van az a társadalombiztosítási ellátásokról szóló törvénytervezet, mely szerint három havi TB-tartozás után (ez jelenleg 22500 forint) után elvennék az adós taj-számát. Ez hatalmas problémát jelent annak, akit megfosztanak a taj-számától, hiszen így elesik a térítésmentesen közfinanszírozott egészségügyi ellátástól és a támogatott gyógyszerektől.

A változtatásokat a visszaélések visszaszorításával indokolták a javaslatban. A lap szerint a változás mintegy 100 ezer embert érinthet, mivel jelenleg ennyien fizetnek egyéni szolgáltatási szerződés keretében havi 7500 forintos járulékot.

Nagy mértékben érinthetik a változások azokat a diákokat, akik már elvégezték az iskolát, de még nem dolgoznak, de azokat a nőket is, akik főállású feleségek, vagy fizetés nélküli szabadságukat töltik. A változtatások azokra a dolgozókra is vonatkozik, akik éppen két munkahely között vannak és az utolsó munkában töltött napjuk óta több mint 45 nap telt el. Nekik mind kötniük kell egy úgynevezett egyéni járulékfizetői szerződést.

Lapunk úgy értesült egy társadalombiztosítási szakértőtől, hogy akiknek járulék-tartozás miatt felfüggesztik a taj-számát, azok az egészségügyi jogviszony ellenőrzéskor az eddigi piros helyett úgynevezett barna lámpát kapnak. Míg korábban a piros lámpa csak figyelmeztetés volt arra, hogy tisztázni kell az adóhatóságnál a rendezetlen jogviszonyt, azaz csak az elmaradt járulékot kellett befizetni, addig a barna azt jelenti, hogy „egyéb okból” érvénytelen a biztosítás és csak készpénz-fizetés ellenében kaphatnak orvosi ellátást. Gyógyszert is támogatás nélkül teljes áron válthatnak ki a patikában

- írja a Népszava.

Érdemes azoknak is követni a változásokat, akik két országban is fenntartják a társadalombiztosítási jogosultságukat. Az eddigi szabályok szerint egy embernek csak egy országban lehet biztosítása. Azok a munkavállalók, akik külföldön dolgoznak, abban az országban jogosultak társadalombiztosítási ellátásra, ahol dolgoznak. Ezzel együtt itthon ki kell jelentkeznie a rendszerből, de ezt persze sokan nem tesznek meg. A legtöbben ott az új lakhelyükön is kiváltják a biztosítást. Itthon pedig egyéni szerződés keretében az egészségügyi szolgáltatási díját havonta fizetik.

A tervezet szerint jövő júliustól hatályos társadalombiztosítási törvény sokkal szigorúbban bánna azokkal, akik továbbra sem jelentkeznek ki az itthoni rendszerből. A javaslatban az áll, hogy akiről kiderül, hogy egy másik országban is van biztosítási jogviszonya, annak utólag meg kell térítenie a Magyarországon igénybe vett orvosi ellátás költségeit. Hogy mikor és milyen egészségügyi szolgáltatást vett igénybe a dolgozó, azt az E-Alap rendszere gyűjti össze és az adóhatóság adóként behajtja rajta.