Nagyon nem mindegy, mikor eszed ezeket az ételeket: súlyos beteg lehetsz

Kutatások szerint manapság egy átlagos nyugati ember körülbelül 20 százalékkal több kalóriát fogyaszt, mint amennyit ősei a múlt században. Bár az emberek egyre tudatosabban táplálkoznak, nem mindig könnyű az egészséges táplálkozási szabályokat helyesen betartani. Mindenki tudja, hogy a zöldségek és gyümölcsök egészségesek, ám azt kevesen gondolják, hogy nem mindegy, milyen napszakban fogyasztjuk az ételeket. Például az alma javítja az emésztést, de ha nem megfelelő időben fogyasztjuk, akkor az emésztés javítása helyett bélproblémákat okozhat. Szerencsére ez nem rakétatudomány és az alapszabályokat elég könnyű betartani.

Banán

A banán jó lehetőségnek tűnik, hogy elindítsd vele a napot, ám ha éhgyomorra fogyasztod, akkor csökkentheti az energiaszintet. Eleinte a magas cukortartalomnak köszönhetően energiát ad, ám néhány óra múlva ismét fáradtnak és éhesnek érezheted magad. A banán reggeli fogyasztása azok számára fokozottan tilos, akik irritábilis bél szindrómában szenvednek, mivel hasmenést okozhat. Ha nem vagy hajlandó lemondani a banán reggeli fogyasztásáról, akkor keverd össze más ételekkel – lehetőleg olyanokkal, amelyek egészséges zsírokat tartalmaznak, mint a mogyoróvaj!

Kávé

Sok ember számára az első reggeli teendő a kávéfogyasztás. Ennek azonban nem sok értelme van, mivel kutatások kimutatták, hogy a kávé étkezések előtti fogyasztása emeli a koffeinnel szembeni toleranciát. Az ébredés utáni első órában kortizolt termel a szervezet, és nagyon fontos, hogy ezt a természetes folyamatot és a biológiai ritmusunkat ne zavarjuk meg koffeinnel. Nem csak reggel, hanem éjszaka sem ajánlott már kávét fogyasztani, mivel azzal szintén károkat okozhatunk a biológiai óránkban. Ügyelj arra, hogy ne lépd túl az ajánlott napi koffeinbevitelt!

Rizs

Egy hosszú munkanap után nincs is jobb, mint egy tányér kínai, japán vagy indiai étel elfogyasztása, ez azonban nem a legjobb döntés. A rizs olyan komplex szénhidrátokat tartalmaz, amelyek emésztése hosszú időt vesz igénybe. Ez jó dolog, mivel a rizs sokáig eltelít, este fogyasztva azonban a magas kalóriatartalom súlygyarapodást okozhat. A rizs fogyasztására a legjobb alkalom az ebédidő, mivel az anyagcsere ezekben az órákban gyorsan működik, a testnek pedig könnyebb megemésztenie a rizst.

Cukor

Bármennyire is tartózkodsz a feldolgozott cukroktól, a legjobbakkal is előfordul, hogy kísértésbe esik. Ezzel nem is lenne probléma, a baj sokszor inkább az, hogy az édességet a legtöbben snackként eszik két étkezés között, ami nagyon megemeli a vércukorszintet. Ez az állapot sem tart örökké, a vércukorszint leesésével pedig hipoglikémia léphet fel, ami fáradttá és idegessé tehet. Ha nem tudsz ellenállni a kísértésnek, akkor törekedj arra, hogy a fő étkezés után fogyassz édességet, így a vércukorszinted nem fog olyan drasztikusan emelkedni majd lezuhanni.

Tej

Néhány ember gyermekkorától kezdve már megszokta, hogy egy pohár tejjel kezdi a napot, de ez a szokás olyan egészséges a felnőtteknél. A tejet nehezen tudja megemészteni a szervezet, ezért reggel fogyasztva gyomorégést és gyomorfájást okozhat. Egy pohár meleg tej elfogyasztására az este a legjobb alkalom: segít megnyugtatni a testet és elősegíti a jó alvást.

Hús

A hús kiváló fehérje- és B-vitaminforrás, ám ezek feldolgozása olykor túlzott terhet jelenthet az emésztőrendszer számára. Ezért jobb, ha elkerülöd a steak fogyasztását közvetlenül lefekvés előtt. A sovány hús választása és a lefekvés előtt legalább 3 órával történő étkezés jó megoldás lehet, így elkerülheted, hogy túl sok kalóriát fogyassz, ami súlygyarapodáshoz vezethet. A nap folyamán azonban nem árt, ha fogyasztasz húst, mivel fehérjére szüksége van a szervezetednek.

Magvak

A dió az egészséges zsírok forrása, ám éjszakai snackként való fogyasztása nem a legjobb megoldás. Nem azt mondjuk, hogy nem egészséges fogyasztani, de ha túl sokat viszel be belőle a szervezetedbe, akkor sokáig eltarthat az emésztése, ami problémákat okozhat az elalvásban. Add hozzá a diót a reggelinek, vagy fogyaszd az étkezések között, ezáltal elősegítheted a szív egészségét, normalizálhatod a koleszterinszintedet, de a dió a fogyáshoz, a bőr és a haj egészségéhez is hozzájárul.

Sajt

Csábító lehet lefekvés előtt egy jó kis sajtos pirítós, de jobb, ha inkább más késői vacsorát választasz. A magas zsírtartalmú sajtok nehezen emészthetőek, ezáltal az éjszaka folyamán kellemetlenséget okozhatnak és megzavarhatják az alvást. Reggelire fogyasztva viszont tökéletes választás, ugyanis sok kalciumot tartalmaz, mely elősegíti az izomnövekedést és a csontok egészségét.

Citrusfélék

Bár jól eshet napindítónak egy pohár frissen facsart narancslé, nem egészséges. A citrusfélék nagyon savasak, étkezés közben és közvetlenül utána fogyasztva megnövelik a savképződést, ami kellemetlen emésztési problémákat okozhat – például gyomorégést, lassuló anyagcserét és puffadást. Várj egy kicsit étkezés után, és akkor fogyaszd a citrusok levét!

Bab

A bab nagyon magas rosttartalommal rendelkezik, ezáltal éjszaka puffadást okozhat és csökkentheti az alvás minőségét. Jobb, ha óvatosan bánsz vacsoraidőben a babbal, és inkább ebédre fogyasztod: így minden összetevő normálisan tud emésztődni és nem leszel felpuffadva tőle.

Alma

Az alma szintén magas rosttartalommal bír, emellett sok természetes savat tartalmaz, melyek javítják az emésztést és a vastagbél működését. Amennyiben este almát eszel, a benne található sav felhalmozódhat a gyomorban, ami olyan kellemetlenségeket okozhat, mint a gázképződés és a bélmozgás problémája. Ez azért történik, mert az emésztés éjszaka lelassul, és sokkal hosszabb ideig tart az ételek megemésztése. Az alma fogyasztására a legideálisabb időpont a reggel, mivel stimulálhatja a bélmozgást az alvás után. Különösen hasznos akkor reggel enned egy almát, amikor későn vacsoráztál és túl sok egészségtelen ételt ettél.

Joghurt

Jobban teszed, ha étkezés előtt vagy éhgyomorra elkerülöd a joghurtot, mivel tejsavat tartalmaz, ami csökkentheti a gyomor savasságát és lelassítja az emésztést. Fő étkezés után nagyjából 1-2 órával ajánlott joghurtot fogyasztani, hogy a tejsav minden előnyét ki tudd élvezni. Jó választás lehet lefekvés előtt egy kis adag joghurtot megenni, mivel sok fehérjével látja el a testedet és hozzájárul az izomfejlődéshez.

Forrás: Bright Side