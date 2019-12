Itt a friss lista: kiderült, hol vannak az ország legjobb agrárképzései

Hallgatói és oktatói kiválóság alapján rangsorolták a legjobb agrárképzéseket. A hallgatói kategóriában a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara vezeti a listát, beelőzve a a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karát és az Állatorvostudományi Egyetemet. Az oktatóiban a SZIE Kertészettudományi Kara tört az élre, a második helyen pedig egy négyes holtverseny alakult ki a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara, illetve a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara között, írja az Eduline a HVG Diploma 2020 kiadványát szemlézve.

A rangsor készítésekor olyan szempontokat vettek figyelembe, mint az elsőhelyes jelentkezők száma, a felvettek pontátlaga, a nyelvvizsgával felvettek aránya, a tanulmányi versenyen helyezettek száma, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya, valamint az MTA-címmel rendelkező oktatók aránya.

A HVG felsőoktatási rangsorában

az összetett intézményi rangsorban a második helyet érte el a Szegedi Tudományegyetem

- írtuk meg korábban. Csak az ELTE előzte meg a listán. Az összesített rangsor idén is a hallgatói és az oktatói alrangsorból áll össze: oktatói kiválóság alapján az SZTE a 2., hallgatói kiválóság alapján az 5. helyen szerepel. Ebből a cikkünkből az is kiderül, melyik intézmények kerültek be a top 10-be még.

Címlapkép: Getty Images