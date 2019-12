Luxuskozmetikumokkal rohanja le a drogériákat a villányi sztárborász

A hetedik generációs villányi borászcsalád tagjaként Gere Andrea mindennapjait már gyermekkorától kezdve a szőlőtermesztés és a borkészítés határozta meg. Besegít a 75 hektáros, organikus birtokon, a család hoteljében és éttermében, ám néhány éve nagyot mert álmodni. Három éve, 2016-ban ezért mert elindulni egy újabb úton és úgy döntött, hogy közgazdász és borász ismeretei mellett a kozmetikai iparágba is beleássa magát.

A szőlő bőrre gyakorolt fantasztikus hatásait egy spanyolországi nyaraláson ismertem meg, ahol a családommal üdültem. Nagyon megtetszett a koncepció és szó szerint élveztem a kozmetikumok áldásos hatásait. Akkor még csak arra gondoltam, hogy jó lenne ezeket a kezeléseket behozni a családi szállodába, ezért elkezdtem kutakodni, hogy aktuális milyen termékeket találhatunk ebben a kategóriában a piacon. Eleinte megpróbáltam egy francia márkát behozni, ám miután ez kevésbé vált be, váltottunk arra a spanyol termékre, aminek a hatását már jól ismertem a nyaralás óta. Így nem volt kérdés, hogy amikor 2008-ban megnyitott a birtokhoz tartozó hotel, akkor annak a kozmetikai részlegében ezzel fogunk dolgozni

– mesélte a villányi prémium kozmetikum születésének kezdeteit a HelloVidéknek Gere Andrea.

A következő lépést az jelentette, amikor hosszú évek kutató-fejlesztő munkájának köszönhetően elkészült egy nagyon értékes és kitűnő minőségű alapanyag. A Gere Pincészet a Pécsi Tudományegyetemmel végzett közös kutatást, amelyben a szőlőmagban rejlő rengeteg, pozitív értéket szerették volna még jobban kihasználni. A mag jótékony alkotóelemei közé tartozik ugyanis többek közt a boron, bioflavin, P-vitamin, a kálium, nátrium, kalcium, magnézium, illetve bizonyos nyomelemek, mint a vas, réz, molibdén és a mangán.

Az egyik legnagyobb koncentrációban tartalmaz pozitív hatású anyagokat, antioxidánsokat, flavonoidokat, polifenolokat, és mindezek hatékonyan csökkentik a szabadgyökök sejtkárosító hatásait.

Az organikus művelésű területen ráadásul nem terhelik túl a szőlőtőkéket, ezért ebben sokkal több hatóanyag koncentrálódik. Végül így készült el 2010-ben a család saját szőlőmagolaja, valamint a mikronszemcse finomságú szőlőmagőrleménye. A felhasználás folyamata azóta zajlik teljes egészében a pincészet saját üzemében, a Gere birtok bio-művelésű szőlőterületek alapanyagának felhasználásával.

Miután elkészült a saját szőlőmag- őrleményünk és kivonatunk, elkezdtük azt használni a saját kozmetikai részlegünkben és a spa-ban. A vendégektől egyre több pozitív visszajelzés érkezett, ami arra ösztönzött minket, hogy olyan termékeket készítsünk, amit esetenként haza is tudnak vinni. Ehhez azonban meg kellett teremteni a feltételeket. A legfontosabb alapanyagok már adottak voltak és ehhez kerestünk 2006-ban egy olyan termékfejlesztőt, aki ugyanabban hisz, mint mi. Így kerültünk Svájcba, ahol öt-hat céggel tárgyaltunk, majd végül kiválasztottunk egyet, akik nagyon hasonlóan gondolkodnak, mint mi; elkötelezettek a minőség iránt és abszolút a prémium szegmensben dolgoznak. Velük kezdtük el a közös munkát a 2017-es év elején

– mondta Gere Andrea, hozzátéve, hogy régi álma volt a saját alapanyagokból készült, szőlő alapú kozmetikumok piacra dobása.

A precizitásról és szakértelemről híres svájciak laboratóriumának az volt a fő feladata, hogy olyan krémeket alkosson, amelyekben az organikus szőlőmag kivételes adottságai és a kozmetológiai célú őssejtkutatás legújabb vívmányai egyesülnek. Ehhez a szőlőmag- őrlemény, kivonat és olaj Villányból érkezett az alpesi országba, ahol elkezdtek kísérletezni ezekkel. A krémekhez Solar Vitis kékszőlő őssejteket és termékspecifikus hatóanyagokat adtak, majd három év gondos és folyamatos svájci fejlesztés és tesztelés, számtalan minta és kísérlet után megszületett az az öt kozmetikumból álló termékcsalád.

A minták tesztelésében egy bőrgyógyász-kozmetológus doktornővel, dr. Sinka-Pálinkás Ritával dolgoztam együtt. Nem titok, hogy akadt olyan termék is ebben a folyamatban, amit tizenötször küldtünk vissza, mert nem olyan volt az állaga vagy az illata, amire törekedtünk. Addig dolgoztunk, amíg minden egyes kozmetikum, kategóriája szerint, tudatosan felállított sorrendben, a megfelelő módon fejtette ki a hatását

– magyarázta az új magyar prémiumtermék megálmodója, aki azt is elárulta, hogy a kozmetikumoknak egy saját illatot is terveztek, miközben a Gere Pincészettel évek óta közösen gondolkodó Unger Zsolttal közösen alakították ki a brand-et, valamint a tégelyek és dobozok kinézetét.

Az ötletbe és a megbízásba közben a svájciak is beleszerettek, ezért a kozmetikumok valóban egyedülállóak lettek nem csak a magyar, hanem a világpiacon is. Közben elkészült egy üzleti terv, szakemberek felmérték a magyarországi és a külföldi igényeket. Ezekből Gere Andrea arra a következtetésre jutott, hogy prémium szinten még nincs hasonló termék a piacon és az embereknek tetszik, hogy saját alapanyag van benne. Egyszerűen nem volt értelme alacsonyabb árkategóriában gondolkodni. És bár a kezdetek során elkészült egy költségkalkuláció is, közben mégis számos új, addicionális kiadásra volt szükség.

Bízunk a termékcsaládban, mert úgy érezzük, hogy tényleg valami egyedit sikerült létrehozni. Megérte a rengeteg munka, pénz és időbefektetés, mert a „külcsíny és belbecs” harmóniában van. Most pedig mindent megteszünk, hogy eljusson az emberekhez is, akiknél szeretnénk elérni azt a látványos hatást, amivel mindenki boldog

– zárta gondolatait Gere Andrea.

Bár az Andrea Gere termékcsalád csak néhány hete debütált, az iránta való érdeklődés már most magáért beszél. Az érdemi értékesítési munka azonban csak jövőre kezdődik.

Címlapkép: Getty Images