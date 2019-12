Erre kevesen gondolnak: fontos tudnivalók karácsonykor, ha állandó gyógyszert szedsz

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) nemrég közleményben hívta fel a lakosság figyelmét a karácsony és az újév közeledtével arra, hogy nem csak az ajándékok és az élelmiszerek megvásárlására kell gondolni. Legalább ilyen fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése, valamint - az ünnepnapok torlódása miatt - a váratlan helyzetekre való felkészülés is.

Mivel az ünnepnapokon általában felborul a hétköznapok megszokott rendje, és karácsonykor ez különösen igaz. Ebben az időszakban az embernek sokkal több dologra kell odafigyelnie, a napi teendők listája háromszor olyan hosszú, mint egy átlagos napon, és ilyenkor sokkal több felé járunk, utazunk is.

Nem csoda tehát, ha elfelejti valaki kiváltani a rendszeresen szedett gyógyszerét, amely éppen az ünnepek alatt fog elfogyni. Megeshet, hogy nem nézzük át házipatikát sem, és a töltöttkáposztával belakott vendégeknek nem tudunk adni egy savlekötő tablettát, vagy egy görcsoldót. Esetleg utazás előtt arra figyelünk, ne maradjon ki egy ajándék sem a csomagból, viszont a migréngyógyszerünk elfelejtjük elpakolni. A Pénzcentrum utánakérdezett, mire érdemes még odafigyelni a karácsonyi időszakban a szakember szerint!

Pénzcentrum: Mire érdemes különösen figyelni az ünnepi időszakban a gyógyszerek szedésénél?

Dr. Marjai Tamás: Az egyik legfontosabb jótanács, hogy a krónikus betegségeink nincsenek tekintettel az ünnepi időszakra, ezért továbbra is figyeljünk oda a rendszeresen szedett gyógyszereinkre. Ha kifogyóban vannak, akkor ne hagyjuk az utolsó pillanatra a kiváltásukat, nehogy ne tudjuk őket időben beszerezni.

Ha elutazunk akkor pedig ne felejtsük el magunkkal vinni őket.

Emellett a gyógyszerszedőknek oda kell figyelniük az italfogyasztásra is. Nem minden készítmény mellé biztonságos alkoholt inni, mert komoly problémákat okozhat. De a rendszeresen szedett gyógyszereink hatását nem csak az ételek és italok befolyásolhatják, hanem az akut problémákra szedett szerek is. A vény nélküli szerek vásárlásánál már a gyógyszertárban győződjünk meg arról, hogy olyan készítményeket használjunk, melyek nem lépnek kölcsönhatásba a már szedett gyógyszereinkkel.

PC: Milyen típusú gyógyszerek fogynak a legjobban karácsony és az ünnepek előtt?

M. T.: Karácsonyi készülődés része az is, hogy az emberek beszerzik azokat a gyógyszereket, melyek szükségesek lehetnek az ünnepek alatt is. Az ünnepi étel és italfogyasztásra gondolva nagyon sokan már jó előre beszerzik az emésztést elősegítő szereket, valamint a gyomorsav csökkentő készítményeket. Emellett jobban fogynak az epeműködésre ható készítmények is. Szintén a felkészülés része, hogy sok fájdalomcsillapító és görcsoldó készítményt vásárolnak.

PC: Hogyan készüljenek fel azok, akik tudják magukról, hogy gyomorsav problémáik, vagy görcseik lehetnek?

M. T.: Ha már tudjuk, hogy a sok étel és ital fogyasztása problémát okozhat, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy megelőzzük ezeket a helyzeteket. Ha odafigyelünk az étkezéseknél, akkor lehet, hogy nem is fognak jelentkezni a kellemetlen tünetek, és nem lesz szükség a gyógyszerekre sem. Ha odafigyeléssel nem tudjuk megelőzni a problémáka, de tudjuk, hogy melyek azok a jól bevált készítmények, melyek segíthetnek nekünk, akkor időben gondoskodjunk a beszerzésükről.

PC: Milyen problémákat okozhat ezeknek nem megfelelő adagolása?

M. T.: A vény nélküli készítmények használata alapvetően biztonságos. Ha túl keveset vesznek be a gyógyszerből, akkor a várt hatás elmaradhat, és a tünetek tovább fennállnak majd. Ha több gyógyszert vesznek be a kelleténél, akkor jellemzően a mellékhatások megjelenésével kell számolnunk, a mérgezéses esetek nagyon ritkák.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ha az alkalmazási előiratnak megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket és a tüneteink nem javulnak, akkor forduljunk orvoshoz.

Erre azért van szükség, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nem egy komolyabb betegség tünetét próbáljuk meg vény nélküli szerekkel kezelni sikertelenül.

PC: A karácsony sok szempontból stresszes időszak, melyet vannak, akik vény nélkül kapható nyugtatókkal igyekszenek átvészelni. Mit javasolnának azoknak, akik fokozott stresszre számítanak?

M. T.: Ha tehetjük, akkor lehetőleg igyekezzünk elkerülni a feszült helyzeteket, például alapos tervezéssel és felkészüléssel. Ha ez nem sikerül, akkor ki lehet próbálni több feszültségoldó és stresszcsökkentő módszert is a meditációtól kezdve a mozgáson át a masszázsig. Végezetül ajánlani tudjuk a vény nélkül kapható, enyhe nyugtató hatású gyógynövényeket tartalmazó készítményeket. Rövid ideig használva ezek is segítséget nyújthatnak a feszült időszakok átvészelésében.

PC: Mely gyógyszerek időszakos alkalmazásának lehetnek káros következményei? Vezethet-e függőséghez a karácsonyi "túlhasználat"?

M. T.: Az ünnepek alatti nagy mennyiségű étel és alkoholos ital fogyasztása miatt kialakult panaszokra jellemzően vény nélkül kapható szereket használunk. Ezeket alapvetően a tünetek csökkentése miatt vesszük be, és az ünnepek elmúltával már nincs rájuk szükség. Az adagolási utasításokat pontosan betartva a vény nélküli, tüneti kezelésre szolgáló készítmények rövid távon alkalmazva nem okoznak függőséget. A gyógyszerek vásárlásánál

vegyük igénybe a gyógyszertári szakemberek segítségét, és ne féljünk megkérdezni tőlük, hogy hogyan kell helyesen alkalmazni a készítményeket.

Ha az alkalmazási előírásban javasoltnál több gyógyszert veszünk be, akkor alapvetően nem a függőséggel kell számolnunk, hanem a mellékhatások megjelenésével. Függőség akkor alakulhat ki, ha hosszabb távon használunk valamilyen készítményt, de ez a vény nélkül kapható készítményeknél rendkívül ritka.

