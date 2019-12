5 téli mítosz, aminek rengeteg magyar bedől: itt az igazság az allergiáról, hajhullásról

#1 - A hideg időjárás miatt leszünk allergiásak

Nos, van némi köze a hidegnek az allergiához, de nem úgy, ahogy azt az állítás mondja. Télen nagyon gyakori az allergia, valamint az is, hogy gyakrabban jelentkeznek az allergiás reakciók is. Sokan feltételezik, hogy a hideg időjárás miatt lehet, pedig nem ez a valódi oka. Szakemberek szerint a hőmérséklet csökkenésével a háziállataink egyre több időt töltenek a lakásban, az ablakokat egész nap zárva tartjuk, így a levegő minősége romlik, sőt ez az állapot kedvez a penész kialakulásának is. Éppen ezért, ha tehetjük egy nap többször is szellőztessünk, valamint takarítsuk gyakrabban a háziállatok által belakott teret is.

#2 - Tilos télen a szabadban futni

Több kutatás is igazolta már, hogy télen is bátran sportolhatunk, mivel ugyan annyi az esélye annak, hogy betegek leszünk, mint az év bármelyik másik időszakába. Megállapították azt is, hogy a betegség kialakulása sokkal inkább függ attól, hogy napközben hol tartózkodunk, van-e a közelünkben beteg ember. Az immunrendszer valóban gyengébb a téli időszakban, de megfelelő, vitamindús táplálkozással és rendszeres mozgással ebben az időszakban is megfelelő állapotban tarthatjuk. A lényeg, hogy amikor a szabadban sportolunk, tartsuk be a legfontosabb szabályokat. Többek közt legyen megfelelő cipőnk és ruházatunk az évszaknak megfelelően. Miket ront el a legtöbb sportoló a hidegebb évszakokban? Erről itt írtunk korábban.

#3 - Télen nem kell fényvédő krémet használni

Noha a téli időjárás általában borús, a napsugarak akár 80%-a is képes áthatolni a felhőkön. Szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy az ultraibolya (UVA) sugarak még ilyenkor is jelen vannak, elősegíthetik a bőr öregedését, valamint növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Mielőtt korcsolyázni, síelni megyünk vagy egyszerűen csak kimozdulunk a lakásból mindig fordítsunk időt a téli arcápolásra is. Hiába csalóka az időjárás, érdemes fényvédő krémet használni.

#4 - A téli időjárás miatt hullik a hajunk

A Zürichi Egyetemi Kórház hatéves tanulmányt készített a témáról, amelynek eredménye az lett, hogy a legtöbb ember nyáron több hajszálat veszített el, mint télen. Arra viszont nem találtak semmiféle bizonyítékot, hogy a hidegebb időjárás miatt több hajszálat hullatnánk el.

A legtöbben attól féltek, hogy télen könnyebben megfáznak a hajhagymák, valamint ez lehet az oka annak, hogy sok hajszálat veszítenek el. Ez a mítosz ahhoz kapcsolódhat, amikor gyerekként ránk parancsoltak, hogy vegyünk fel sapkát, ha kimegyünk a házból.

A szakemberek kitértek arra is, hogy átlagosan az emberek naponta 50-100 szál hajat veszítenek. Októberben és novemberben ez a szám közelebb van a 100-hoz, ezt nevezzük szezonális hajhullásnak, így készül fel a szervezet a télre. Ha nem csak ebben az időszakban, hanem folyamatosan naponta 100 szál felett van az elhullajtott hajszálak száma, akkor viszont orvoshoz kell fordulni, hiszen a háttérben lehet, hogy betegség áll.

#5 - A kézfertőtlenítő eltünteti a vírusokat

A kézi fertőtlenítő a legtöbb vírust képes elpusztítani, de nem mindegyiket. Szakemberek szerint a baktériumok "alkalmazkodhatnak a fertőtlenítőszerekben található egyéb összetevőkhöz". A baktériumok számának csökkentésére a leghatékonyabb módszer a hagyományos szappan és víz használata. Persze nem érdemes eldobni a kézfertőtlenítőt! A szakértők azt is megállapították, hogy ha van olyan fertőtlenítőszere, amely legalább 60 százalékos alkoholt tartalmaz, akkor az nagyon jó minőségű és érdemes a táskánkban tartani, főleg a téli, megfázós időszakban vagy, amikor többször használunk tömegközlekedést.

(via: guideposts.org)

Címlapkép: Getty Images