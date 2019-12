Kiderült, mik voltak a rejtélyes fények Magyarország felett karácsony másnapján

Többeknek feltűnhetett egy különös jelenség csütörtök kora este, karácsony másnapján az égre nézve. Ha valaki libasorba rendeződött, mozgó fénypontokat vett észre, annak bizony nem a szeme káprázott, hanem Elon Musk Starlink nevű műholdjainak vonulását látta.

Az Időkép olvasói észlelésére írta meg, hogy mi okozta a jelenséget. Az amerikai milliárdos Elon Musk a SpaceX alapítója, a Starlink projekt megálmodója. Utóbbinak az a célja, hogy internetet juttasson a bolygó eddig lefedetlen területeire,

a csütörtökön látott fénypontok tehát internetet sugárzó műholdak voltak.

A Magyar Csillagászati Egyesülethez is sokan telefonáltak be, hogy a jelenségről kérdezzenek. Az egyesület a magyarázat mellett megosztott egy korábbi petíciót is, amiben azt követelik, hogy sem a SpaceX-nek, sem más olyan cégnek ne adjanak olyan projektekhez engedélyt, amivel potenciálisan veszélyeztetik az égbolt látványát. Mint írják, nem csak a csillagászok munkáját zavarhatják a tömegesen fellőtt műholdak, de a vonuló madarak éjszakai tájékozódását is megnehezíthetik.

A tervek szerint több ezer ilyen műholdat fognak fellőni a projekt keretében.

