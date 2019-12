Életmódváltás az új évre? Mutatjuk a legütősebb hazai szuperételeket

Ugyan nem létezik hivatalos definíció arról, hogy miket is nevezhetünk szuperételeknek elképzelésünk mégis lehet róla. Horváth Kata dietetikus szerint azokat az ételalapanyagokat sorolhatjuk a csoportba, amelyeknek kiugróan magas a vitamin és ásványianyag tartalma és ezért azon kívül, hogy egészségesek egészségmegőrző hatásuk is van. Ha ezekkel a zöldségekkel, gyümölcsökkel, gabonatermékekkel, hozzávalókkal készítjük el a reggelinket, ebédünket vagy éppen a vacsoránkat, akkor már szuperételekről beszélhetünk.

A dietetikus górcső alá vette azokat az ételeket, amelyeket gyakran szuperételekként emlegetünk és elmondta miért érdemes beépítenünk ezeket az alapanyagokat a mindennapjainkba és hogyan tehetjük ezt a legegyszerűbben. Mivel divatosnak számít az egzotikus, kevésbé ismert ételeket felruházni ezzel az elnevezéssel, ezért a hazai értékes ételalapanyagokat is megemlítette.

Nem kötelező az egzotikum: vegyél le a polcról egy kis hazait

Ha szuperételeket akarunk készíteni, akkor sem muszáj chia magot, quinoat vagy goji bogyót használnunk mindenbe és hasonló egzotikus alapanyagokat keresgélni a boltok polcain. Gyakran elég, ha megvizsgáljuk a saját konyhánkat, hiszen szinte minden szuperétel alapanyagnak megvan a hazai megfelelője, minimális beltartalmi különbséggel.

A mandula, a mogyoró, a paradicsom, a köles, a lenmag, a kék áfonya, az alma, a torma, a csipkebogyó és a napraforgómag is részei lehetnek az új szuperétrendünknek. Felturbózhatjuk akár mézzel is az elkészítendő fogást, ami szintén rendkívül egészséges: antibakteriális hatású, és értékes tápanyagai révén igen sokrétű táplálkozás-egészségügyi előnyökkel szolgál. Fontos megemlíteni, hogy vércukoremelő hatása azonban nagyon gyors és kalóriatartalma is magas, ezért ügyelni kell a méz esetében a rendszeres, ám mértéktartó fogyasztásra. A mértékletesség és a változatosság a len, a köles, az avokadó és a olíva használatánál is javasolt annak ellenére, hogy jól használható szuperalapanyagok. Jellemzőjük, hogy hiába magasabb zsírtartalmúak, kedvező zsírsavösszetételüknek köszönhetően a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát csökkentik.

Az alacsony kalóriatartalmú gyümölcsök között igazi kakukktojásnak számít a gyümölcsök superfoodja, a kékszőlő, amelynek antioxidáns hatása is bizonyított, a benne található rezveratol hatóanyagnak köszönhetően pedig védelmet nyújt a daganatos megbetegedések, az érelmeszesedés és a szívkoszorúér-betegségekkel szemben.

Helyben termett, frissen készült

Még szuperebb ételeket készíthetünk, ha arra is ügyelünk, hogy helyben termett hozzávalókat vásároljunk, elkerülve a hosszabb szállításnak kitett alapanyagok használatát. Ételeink színesítésére azonban nyugodtan használhatjuk a külföldről érkező Goji bogyót, Algákat, Chia magot, Gránátalmát, Avokadót, mivel ezek C-vitamin, vas, rost-, értékes flavonoid- és zsírsavtartalma egészségjavító, emésztést segítő, daganatmegelőző hatása kedvezőek számunkra.

Fontos szempont még az ételünk elkészítése is, mivel például a nagyon puhára elkészített zöldségfélék vitamin- és ásványi anyag tartalma, valamint rostjai élettani szempontból már csekélyek, szemben a gőzben, vagy serpenyőben, fedő alatt még roppanósra párolt zöldségekével.

Ha ehetünk szupereket, akkor ihatunk is?

Szuperitaloknak általában a sportolóknak, mozgásban rendkívül gazdag életmódot folytatóknak készült teljesítményfokozásra, hidratálásra vagy az izomtömeg növelésére vitaminokkal és ásványi anyagokkal, fehérjével dúsított folyékony termékeket nevezhetjük. Fogyasztásuknál itt is a leglényegesebb szempont a mértékletesség, ami igaz az ünnepek alatt akár jellemző szuperitalnak nevezhető vörösborra is. Az alkoholok mérsékelt fogyasztása csökkenti a 2-es típusú diabetes és a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, emeli a jó HDL koleszterinszintet, valamint gyulladást és trombózisképződést gátló és inzulinérzékenységet javító hatással bír.

Ha valami már túl szuper...

Szervezetünk elég magas szintig képes a vitaminok és ásványi anyagok felhasználására, raktározására, ám a nagymennyiségű felhalmozódás komoly betegségeket is okozhat. Például a multivitamin készítmények és étrendkiegészítők, valamint a szuperételek és szuperitalok együttes fogyasztása csak indokolt, laborlelettel alátámasztott esetben javasolt: a várandósság időszakában, emelt fizikai munka miatt, sportolóknál versenyre készülésnél, esetleg szellemi terhelés esetében iskolásoknál vizsgaidőszakban, műtétek utáni gyógyulásnál, felépülési folyamatoknál.

Nagyon fontos tudni, hogy az étrendünk átalakítása, az étkezésekre való odafigyelés nem elég egy egészséges életmód kialakításához. Hozzátartozik még a heti 2x60perc intenzív testmozgást, a megfelelő folyadékfogyasztás és a nyugodt, pihentető 7-8 óra alvás is, ezért mindenki válassza ki, találja meg a neki megfelelő sportot, amelyben örömét leli és akár hosszú távon élete része lesz és emellett bátran színesítse étrendjét szuperételekkel is az új esztendőben.

Címlapkép: Getty Images