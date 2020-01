Te is ezt fogadtad meg 2020-ra? Ennyiért sportolhatsz vidéken

Nem véletlen, hogy sokan kezdik az évet edzőteremben, még ha a lelkesedés, elhatározás egy idő után némelyeknél le is lohad (ne legyen igazunk). Ennek apropóján gyűjtöttük most össze, milyen sportolási lehetőségek vannak a vidéki nagyvárosokban. Gyűjtésünkben három megyeszékhelyet: Szegedet, Győrt és Debrecent mutatjuk be. Elöljáróban annyit elmondunk: rengetegféle lehetőség közül lehet választani, és mivel számtalan jegy- és bérletkonstrukció van, a kedvezményeket tekintve egyértelműen jobban járnak azok, akik hosszú távon terveznek az életmódváltással.

Szeged

A városnak van sportcsarnoka, sportuszodája, műjégpályája és egy kis-, valamint nagystadionja is. A sportcsarnok konditermébe 900 forintért lehet napi belépőt váltani, éves bérletet 50 ezerért. Az éves délelőtti bérlet kicsit olcsóbb, 40 ezerbe kerül, a felnőtt 30 napos bérlet 7500. Lehet váltani délelőtti 30 napos bérletet is 5500-ért vagy 10 alkalmas bérletet 7000-ért. A városi sportcsarnokon belül működik a BOSU Center, aminek a konditermébe szintén többféle bérletkonstrukció váltható. (A BOSU betűszó, egy mozgásformát jelöl - lényege, hogy fitneszeszközként egy felfújható gumi félgömböt használnak, amin állva, ülve, fekve, hasalva, térdelve egyensúlyozva kell végezni speciális gyakorlatokat.) Itt alkalmi jegyet 1300 forintért, 4 alkalmas bérletet 4500-ért, 8 alkalmast 8500-ért, 12 alkalmast 11500-ért, 30 napos korlátlan bérletet 14900-ért lehet váltani.

A városi sportuszodába felnőtt belépőt alapesetben 1200 forintért válthatunk, kedvezményes belépőt 800-ért. Utóbbira 4-14 éves korú gyerekek jogosultak, 26 éves korig azok, akiknek van érvényes diákigazolványa, illetve nyugdíjasok vagy 65 év felettiek.

A nagycsaládosok részére 50%-os kedvezményt adnak a belépők árából, a bérletek pedig éjszaka is érvényesek.

Éjszakai belépőjegyet 1200 forintért lehet váltani. Az éves felnőtt bérletet 55000-ért, az éves kedvezményes bérletet 44000-ért, a 30 napos felnőtt bérletet 14000-ért, a 30 napos kedvezményest 12000-ért adják. 10 alkalmas konstrukciók is vannak, ezek közül a felnőtt verzió 9500, a kedvezményes pedig 6500 forint. A műjégpályán felnőtt jeggyel 1000 forintért tölthetünk egy napot, kedvezménnyel (aminek ugyanazok a feltételei, mint a sportuszodában) 800-ért. A 10 alkalmas felnőtt bérlet 8000 forint, a szezonbérlet 30000. Ezeknek a kedvezményes verziója 6500 és 24000 forint.

Szegeden persze számos más edzőterem is működik, érdemes aszerint válogatni, milyen mozgásforma lenne kedvünkre való. Manapság a jóga az egyik legdivatosabb és legnépszerűbb, nem véletlen, hogy a csongrádi megyeszékhelyen is rengeteg stúdió közül lehet választani. Az egyik népszerű helyen például hatha, dynamic flow, Etka, Ashtanga és gerincjóga órákat tartanak, emellett meditáción is részt lehet venni. Ugyanebben a központban fitball edzést, kismama- és baba-mama tornát, pilates edzést is tartanak. A csoportos órajegy 1200 forint, a felnőtt havi bérlet legfeljebb 25 alkalommal 9900. 10 alkalmas bérletet lehet venni 8900 forintért, ezt 3 hónap alatt lehet lejárni. A bérletkonstrukcióknak van diák- és nyugdíjas verziója is, 1000-2000 forintos engedménnyel.

Ha dinamikusabb mozgásra vágyunk, bőven lehet válogatni X-training, TRX és crossfit órák közül. Szeged egyik frekventált edzőtermében egy alkalomért 1300 forintot kell fizetni, egy 8 alkalmas havibérletért 9000-et, az egyhónapos korlátlan bérletért 13000. Fél évre befizethetjük magunkat 70000 forintért, de akár éves bérletet is válthatunk 130000-ért. Egy alapvetően fitnessre „szakosodott” helyen találtunk zumbát, alakformáló stepet, fittmixet, zsákos bokszot és kifejezetten karcsúsító edzéseket is, de a biciklizést kedvelők kedvence minden bizonyára a spinracing lenne, ami a spinninggel ellentétben a felsőtest kondícionálása is szerves része az edzésnek. Egy alkalom 1250 forintba kerül, amit kondira, aerobica, spinracingre és szaunára is használhatunk. A 10 alkalmas felnőtt bérlet 8900 forint. Havi felnőtt aerobic bérletet 8500 forintért vehetünk (ez korlátlanul érvényes minden aerobic-órára), kondi bérletet 7000-ért, éves kondi bérletet 70000-ért. Itt is vannak diákkedvezmények, akár többezer forintig is.

Győr

Győr 2010-ben kiérdemelte a legsportosabb város címet a Sportegyesületek Országos Szövetségétől. Az önkormányzat a mindenkori költségvetés egy részével jelentősen támogatja a helyi sportot, ennek is köszönhető, hogy az első osztályú győri csapatok (futball, futsal, kézilabda, kosárlabda) évek óta rendszeresen az élvonalban végeznek, és jó teljesítményt nyújtanak nemzetközi szinten is.

Három nagy sportlétesítménye van: az Aqua Sportközpont, az Audi Aréna és a Barátság Sportpark.

A sportpark egyetlen fizetős szolgáltatása az előre lefoglalt időpontban, szervezett keretek között igénybe vett műfüves focipályák használata. A pályafoglalás díja 6.000 forint óránként, tíz órára 50000-ért lehet lefoglalni. Három műfüves focipálya, rekortán futópálya, kosár- és lábteniszpálya is található benne. Az Audi Arénában, Nyugat-Dunántúl legmodernebb multifunkciós csarnokában pedig nem csak nagyszabású sportesemények (úgy mint a nemzetközi MMA gálaest, kick boksz Európa-bajnokság vagy épp junior tornász világbajnokság), de koncertek, estek, konferenciák, kiállítások is helyet kapnak.

Az Aqua Sportközpontban egy 3 órára érvényes felnőtt jegyet 1250 forintért válthatunk. Az egész napos sem sokkal drágább, 1500 forint. Ha szaunázni is szeretnénk, plusz 1100 forintot kell még ráfizetnünk. A 10 alkalmas egész napos felnőtt bérlet 12400 forint, fél évre 92300, egy egész évre pedig 162500. Van diák- és nyugdíjas kedvezmény, illetve mindegyik bérletnek van szaunával kiegészített verziója is. Egy másik helyi uszodában, a Magyar Vilmosban ugyancsak 1500 forint az egész napos felnőtt belépő. Egy 10 alkalmas bérlet 13500, a 30 alkalmasért közel 30000-et. Éves úszóbérletet szaunahasználattal 175000 forintért tudunk venni, összességében tehát valamennyivel drágább, mint a sportközpont árai. A Rába Quelle fürdőben a sátras uszodába 1400 forint a napijegy, a 3 hónapig érvényes 11 alkalmas úszóbérlet ára 13000 forint, havi bérletet 17000-ért vehetünk.

Ha konditermi edzésekkel szeretnénk megvalósítani a 2020-ra kitűzött célunkat,

számítsunk rá, hogy a napijegyen túli konstrukciók már bőven belekerülnek alsó hangon is tizenpárezer forintba.

Az egyik menő teremben felnőtt napijegyet 1990 forintért kapunk, a 2 hónapra érvényes 10 alkalmas bérlet 11490 forint. Havi bérletet itt 11990-ért vehetünk, a negyedéves már 32990. Fél évre 59900-at kellene fizetnünk, az éves bérlet ára pedig kereken 110000 forint. Természetesen diák- és nyugdíjassal itt is kedvezőbben kijövünk. Mindezért professzionális gépparkot ajánlanak, több mint 50 kardiógéppel, külön női teremmel, funkcionális sarokkal, finn és infraszaunával.

Ha a pilates áll közelebb hozzánk, az egyik stúdióban gépes és talaj órák között is választhatunk. A személyi edzés itt 5500 forintba kerül egy alkalomra, a csoportos gépes pilates óra pedig fejenként 2500-ba. Ha 10 alkalmas bérleteket váltunk, valamennyivel kedvezőbben jöhetünk ki. Emellett szerepel a kínálatukban dynamic flow jóga és aerial jóga is, ami csoportban 2500 forint alkalmanként, 10 alkalmas bérletben 22000. A szintén csoportos TRX edzés alkalmanként 2000 forint itt. Az egyik győri sportcentrumban spinning-, tenisz- és fallabda-órákon is részt vehetünk. Az egy alkalmas spinning-edzés ára 1200 forint, a 10 alkalmas, 3 hónapig érvényes konstrukció 10000 forint, egy féléves, 30 alkalomra szóló bérletet pedig 26000 forintért válthatunk, hacsak nincs diákigazolványunk. Ha pedig testmozgás közben még buliznánk is, a megfelelő választás egyértelműen valamilyen fajta tánccal kombinált edzés lenne. Egy tánciskolában tartanak latin fitness órát alkalmanként 2000 forintért. A kedvezményes bérlet 11000 forint, ami 8 alkalmat foglal magában. A zumba órának ugyanez a konstrukciója, a 8 órát 3 hónap alatt lehet lejárni.

Debrecen

Hajdú-Bihar megye székhelyének van sportuszodája, jégcsarnoka és sportkomplexuma is. A Főnix Csarnok emellett Magyarország második legnagyobb multifunkcionális rendezvénycsarnoka, aminek tőszomszédságában az 1976-ban átadott egykori Városi Sportcsarnok, mai nevén Hódos Imre Rendezvénycsarnok áll. E helyszínek számos nemzetközi rangos sporteseménynek, világhírű fellépőknek is helyszínt biztosítottak az elmúlt években, évtizedekben.

A sportuszodában

hasonló árakkal találkozunk, mint Szegeden vagy Győrben.

A felnőtt jegy termálmedence használattal 1650 forint, ez azonban hétköznap nem elérhető, ellenben hétvégén és ünnepnapokon korlátlanul igen. Szauna pótjegyet 1460 forintért lehet mellé váltani. A kombinált jegy az uszoda, szauna, termál medence használatát foglalja magában és 1950 forintba kerül, hétköznap viszont maximum 4 órás időtartamra lehet kiváltani, hétvégén korlátlanul. Az 1090 forintos úszójeggyel használhatjuk a termálmedencét is, azonban hétköznap csak 3 órára érvényes, hétvégén pedig egyáltalán nem váltható. A hétköznapi 3-4 órás időkorlátozás, valamint a hétvégi korlátlan használat a bérletekre is áll. A 10 alkalmas úszóbérlet 10300 forint, az 50 alkalmas 48900, a 100 alkalmas 92400. A 10 alkalmas felnőtt bérlet 15500 forint, az 50 alkalmas pedig 73500. Egy 10 alkalmas kombinált bérletért, ami uszoda- és szaunahasználatot jelent, 18500 forintot kérnek, az 50 alkalmasért 88500-at. Ennek van 100 alkalmas megfelelője is 167000 forintért. A jegyeknél és a bérleteknél is van nyugdíjas- és diákkedvezmény.

Edzőtermi lehetőségek között egy, magát kifejezetten női edzőteremként hirdető helyet is találtunk, ahol köredzést, preventív erősítő tornát, pilatest, fit tornát, alakformálót, bodyform zsírégetőt, zumbát, intervall edzést és cross traininget is tartanak. A napijegy 990 forint, a havi felnőtt fitness bérlet 7500 forint, a 10 alkalmas 7000. 3 hónapra 20000-be, fél évre pedig 36000-be kerül. Csoportos órákra a bérletek 7000 és 8700 forint között mozognak, emellett kombinált havi bérletet is lehet váltani, ami egy 30 napos fitness bérletet és egy 10 alkalmas aerobik bérletet jelent, 4 alkalom ingyen szaunával, ez 13490 forintot ér, és 30 nap az érvényessége. Vannak diák- és 55 év feletti kedvezményeik is.

Egy másik edzőteremben mélyizom tornát, gerinctornát, alakformálót, hot iron és hot iron cross edzést tartanak, emellett van deepwork, tae-bo, spinning és spinracing is. Az egyhónapos kombinált bérlet, ami magában foglalja a fitness termet és az aerobikot is, közel 16000 forintba kerül. A fitness termet 1490 forintért lehet napi belépővel használni, ezen kívül vannak egy-, két- és háromhetes variációk. 10- és 20 alkalmas megoldásokban is lehet gondolkodni. A havi bérlet 8990 forint, fél évre 44990 forint, egy évre pedig 89990. Egy aerobik napijegyet 1490 forintért vehetünk, 15 alkalmas havi bérletet 12990-ért. Az éves bérlet 150 alkalomnyi órát jelent és 99000 forintot ér.

Az elmélyülés kedvelőinek többek között az egyik debreceni jógaközpont kínál többféle lehetőséget: lehet náluk Mysore Astanga, Vezetett Astanga vagy Astanga Start órán részt venni, mellette Flow Jóga és Hatha Jóga, gerincjóga, stresszoldó jóga, kismama jóga és női jóga is szerepel a kínálatban. 5 alkalmas, 30 napra érvényes próbabérletet 3500 forintért árulnak, 5 alkalomra 7500 forintért, 10 alkalomra 13000-ért lehet befizetni hozzájuk. A havi bérlet 13200 forintba, a 3 havi pedig 35000-be kerül.

