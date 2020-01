Hobbiból épített bizniszt a kozmetikus: letarolja a drogériákat csúcstermékeivel?

Hatalmas igény van natúrkozmetikumokra, a magasabb áruk ellenére is, melyeket manapság akár már a drogériákban is beszerezhetünk. De természetesen vannak erre specializálódott üzletek és vállalkozók is, akik webshopokban vagy piacokon kínálják portékáikat. Ana-Maria Homann kezdetben csak ajándékba készített pár fürdőcsodát, majd akkora igény lett a természetes alapanyagú szépségápolási termékeire, hogy ma már több helyen is találkozhatunk a nevével fémjelzett kozmetikumokkal, mint például ajakbalzsamok, tejfürdők, samponok, szappanok vagy dezodorok.

„2013. decemberében vettem egy újságot, amiben óriási érdeklődéssel olvastam egy cikket arról, hogy miképp lehet gazdaságosan, száz százalékosan természetes összetevőkből olyan termékeket előállítani, amelyek pár perc alatt nemcsak megnyugtatnak, ellazítanak és ápolnak, hanem otthon a mindennapjainkban használhatóak. Nem kell elutazni, SPA és Wellness üdülőkre spórolni, költeni, hanem ez a fajta kikapcsolódás mindenki számára elérhető, hisz mindezt otthon élvezheti" - árulta el a HelloVidéknek Ana-Maria Homann.

A vállalkozó hozzátette: "kozmetikus végzetségem van, így nemcsak érdekelt ez az egész, hanem óriási lendülettel vetettem bele magam az első próbálkozásokba. A fárasztó napok végén, kerestem azt a fajta kikapcsolódást, ami megnyugtat, feltölt lehetőleg otthon, hisz mindig úton voltam. Ünnepek között nekiálltam fürdőcsodákat készíteni, majd elajándékoztam őket, és nemsokára jöttek a kívánságok. Hol vettem? Nem tudnék-e még csinálni?"

Így, egy gyönyörű hobbiból szenvedély lett, ami arra késztetett, hogy esténként tanultam, természetes összetevőket tanulmányoztam, hogy mi mivel harmonizál. Mi mindent lehet előállítani úgy, hogy ne legyen ártalmas se nekünk, se gyermekeink egészségére. Szem előtt tartom környezetünk védelmét is, hisz épp abból készülnek ezek a csodák, a természet adta növényekből, kivonatokból, mindabból, ami bennünket körülvesz

– fogalmazott Ana.

Ana, ahogy mondja, csak és kizárólag olyan alapanyagokat használ, amik a legérzékenyebb csecsemőbőrre is jók. Ezek nagyrésze Ecocert, Bio, Kosher minősítéssel rendelkeznek. Emellett a tégelyek is, amikbe a termékeket csomagolják környezetbarátak és újrahasznosíthatók. Azonban környezetünk megóvása és a vásárlók igényeinek kielégítése is nehéz és áldozatos munkát követel.

Üzletasszonyként mindig is túlvállaltam magam. A legjobbat akartam minden téren, hisz az ÜGYFÉL az, aki a munkánk gyümölcsét, alkotásunkat teszteli, értékeli, és dönt arról, hogy kedveli, meg van-e vele elégedve. Nem egyszerű munka, de nagyszerű érzés, amikor látjuk mások mosolyát és azt, hogy volt eredménye annak, amit tettünk, amire törekedtünk

– mondta a kozmetikumok készítője.

Ezek a termékek egyre trendibbek, egyre többen keresik a natúr- és a biokozmetikumokat, hiszen egyre többen érzik a saját bőrükön a különbséget. Ahogy Ana meséli, akkora igény van a termékeire, hogy sok esetben egész éjszaka gyártja portékáit, a címkézésre pedig csak a piacon marad ideje. A kozmetikumok mellett Ana repertoárjában megtalálható még számos egyedi tea különlegesség is, melyeket hévízi üzletében és webshopjában lehet beszerezni.

Termékeimet elsősorban Hévízen, a saját kis boltomban lehet megillatozni, kipróbálni, megvásárolni.Ezen kívül lelkes forgalmazóimnál, akiknek hálás vagyok, hogy nemcsak értékesítik a termékeket, de hisznek bennük, saját maguk is használják, és tiszta szívből ajánlják másoknak is, valamint online. Rengeteg kézműves vásárra, fesztiválra és piacra járunk, ahol a kedves érdeklődő mindent meg tud szaglászni, ki tud próbálni, vasárnaponként pedig jómagam Káptalantótiban a Liliomkert piacon értékesítem őket. Úgy gondolom, ezekre a termékekre mindig lesz igény, hiszen a jó dolgoknak nincs koruk, örökké élni fognak

– hangsúlyozta Ana-Maria Homann

