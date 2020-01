Tényleg csodaszer? 10 mítosz a zöld teáról, amit eddig te is elhittél

Nem kétséges, hogy még mindig a kávé a legnépszerűbb napindító, de mellette rengetegen a zöldteát választják a napi koffeinbevitel forrásaként. Függetlenül attól, mikor és hogyan fogyasztjuk, sok egészségügyi előnye van, ami versenytársai fölé emeli, beleértve a többi fajta teákat is.

A teáknak négy csoportját különböztethetjük meg oxidáció alapján. A fehér tea oxidálatlan rügyekből készül, az oolong tea részben oxidált levelekből, a fekete tea pedig úgy, hogy a teljesen oxidált leveleket forró vízben kiáztatják. A zöldteához ezzel szemben oxidálatlan levelek kellenek. Az összes fajtája antioxidánsokat tartalmaz, elsősorban flavonoidokat. Ezt a vegyületcsoportot nem mellesleg Szent-Györgyi Albert fedezte fel 1930-ban, és jelentős érfalvédő hatásukról ismertek. A zöldteáról kimutatták, hogy messze a legmagasabb mennyiségben tartalmazza a flavonoidok négy fajtáját, mint a többi teaféle.

Már ebből is látszik, hogy nem csak a kellemes íze miatt közkedvelt, hanem azért is, mert egészséges, de a nagy népszerűség révén sok olyan hatást is tulajdonítanak neki, amivel valójában nem rendelkezik. Íme az okok, hogy miért érdemes inni, és a leggyakoribb tévhitek, amik nem feltétlenül igazak róla.

Segít a súlyvesztésben?

Ha rendszeresen iszol üdítőket, energiaitalt, édesen iszod a kávédat vagy a teádat, és aztán így váltasz át cukrozatlan zöldteára, hosszú távon több kellemes változást is tapasztalhatsz, részben az alakodra vonatkozóan. De általánosságban igaz, hogy minél inkább kerülöd a cukros innivalókat, annál kevesebb kalóriát viszel be a szervezetedbe, tehát a zéró alternatívák csak a hasznodra válnak. Ha azonban eleve nem iszol ilyesmiket, több erőfeszítésre lesz szükséged ahhoz, hogy súlyt veszíts, mint hogy egyszerűen megváltoztatod a folyadékbeviteli szokásaidat.

Vegyületei csökkentik a rák kockázatát?

A zöldteában lévő antioxidáns-vegyületeknek gyakran nagy jelentőséget tulajdonítanak a rák elleni harcban, és a kurrens kutatások ezt alá is támasztják. 2002-ben például kiderítette a tudomány, hogy a polifenolokat tartalmazó zöldtea mérsékelheti a rákos sejtek számát, 2018-ban pedig azt állapították meg, hogy a rendszeres zöldtea-fogyasztóknak némileg csökkent az esélyük a mellrákra.

A növényalapú diétákhoz gyakran társítják ezt a hatást, és azt is, hogy olyan krónikus betegségekre is képesek kedvezően hatni, mint a szívbajok vagy a diabétesz. A számtalan, zöldségeknek és gyümölcsöknek, vagy a cukrozatlan tea fogyasztásának tulajdonított pozitív hatás mellett az az igazság, hogy a növények tele vannak polifenolos vegyületekkel, vagyis olyan fajtájú antioxidánsokkal, amik csökkentik a krónikus megbetegedések kockázatát. Ezáltal javítják a sejtszövetek működését, egyszerűen kevesebb helyet hagyva a rákos sejtek fejlődésének. Ennek alapján a zöldteát nem kedvelőknek sem kell a kardjukba dőlniük tehát: legjobban teszik, ha feltöltik a zöldség- és gyümölcskészleteiket, és folyamatosan fogyasztanak is belőlük.

Mérsékli a szívbetegség kockázatát?

Több felmérésben is bizonyították, hogy azoknál, akik gyakran isznak cukrozatlan zöldteát, kevesebb eséllyel alakulnak ki szív- és érrendszeri betegségek. Egy 2013-as tanulmány szerint azonban ezek a népességre irányuló felmérések nagyban függnek attól, milyen régióról és milyen genetikájú emberekről beszélünk. Például Tajvanban és Japánban gyakran fogyaszt zöldteát a lakosság, ezért annak pozitív hatása a genetikai tulajdonságaikban is megmutatkozik, ami torzíthatja az ott végzett kutatások eredményét.

Segít alacsonyan tartani a vércukorszintet?

Ha cukormentes zöldteát iszol, annak biztos, hogy van vércukorszint-csökkentő hatása. Az utóbbi időben egészen megszaporodtak azok a termékek (például cukros üdítők, szószok, öntetek, különféle édességek), amiknek az összetevői között megtalálhatjuk, ezek azonban tömve vannak cukorral. Jobban tesszük, ha átböngésszük a felsorolt összetevőket, tápanyagokat minden efféle terméken, és nem viszünk be megfelelő tudás híján tonnányi cukoradagokat minden nap a szervezetünkbe, miközben abban a hitben vagyunk, hogy valójában jót teszünk magunknak.

Különbözik a matchától?

A matchát japánok zöldteájaként tartják számon, azonban másképp termesztik és szüretelik, és por formájában árulják, amitől jóval koncentráltabb, magasabb koffein- és theanin-tartalmú a belőle készült ital. Teaként elkészítve habos, krémes az állaga, jóval sűrűbb, mint egy átlagos teának.

A zöldtea koffeinmentes?

Nem teljesen igaz ez az állítás, de vannak olyan változatai, amikre érvényes. Azok, akik alapvetően nem kávéznak és nem koffeinfüggők, valószínűleg jobban megkedvelik az alacsonyabb koffeintartalmú teafajtákat. Egy csésze otthon főzött kávé nagyjából 100 miligramm koffeint tartalmaz, a tea 25-50 miligrammnyi mennyiséget, de ez a fajtájától és a főzéstől is függ. Lefekvés előtt nem árt a koffeinmentes változatot inni, vagy legalábbis olyat, ami ehhez közel áll. Naponta egyébként maximum 300-400 miligramm, kávéból vagy teából kinyert koffeint optimális bevinni a szervezetbe ahhoz, hogy csökkentsük a kognitív hanyatlást, felturbózzuk a memóriánkat és serkentsük az energiánkat.

Nyugtató hatású?

Ez attól függ, ki hogyan definiálja a nyugalom fogalmát. A zöldtea L-theanin aminosavat tartalmaz, egy olyan vegyületet, ami alapvetően élénkít és hangulatfokozó hatása van. A kutatások azt is igazolták, hogy enyhíti a szorongást és javítja a fókuszt, ha azonban koffeintartalmú zöldteát fogyasztunk koffeinre érzékenyként, nem biztos, hogy a nyugtató hatás érvényesül. Ez persze nagyban függ az egyéni toleranciaszinttől, szóval ha tudod, hogy könnyen bepörögsz a koffeintől, jobb, ha elkerülöd ezeket a fajta teákat estefelé!

Felpörgeti az anyagcserét?

Néhány kutatás talált ugyan kapcsolatot a magas szinten működő anyagcsere és a zöldtea fogyasztása között (már ha legalább négy csészét iszunk a koffeintartalmú változatból). Igazság szerint azonban az egyetlen változó tényező az alapvető anyagcsere-sebességben az, ha növeljük a testtömegünket, vagyis izmot építünk. Ezért van, hogy a kimerítő edzés a kulcsa a hosszú távon magas szinten működő anyagcserének. Tehát valójában miben segíti az anyagcsere-pörgetést a zöldtea? Abban, hogy segít felébredni, míg leérsz a konditerembe.

Tényleg fiatalít és lassítja az öregedést?

A zöldteában lévő antioxidánsok feloldják a szervezetben lévő szabad gyököket, védik és megelőzik a szövetek, így a bőr károsodását. De ahogy egy bizonyos fajta étel vagy ital nem gyógyít ki a rákból, a zöldtea sem használható botoxként. A benne lévő katechinek segíthetnek megvédeni a bőrt a káros UV-sugaraktól, de a helyileg alkalmazott zöldtea-kivonat használatáról és fiatalító hatásáról még nincsenek megbízható tudományos adatok.

Azonnal elégeti a zsírt?

Ha bármikor változtatsz az étrendeden és egy másik szerint kezdesz el élni, aminek révén több energiát használsz el, mint amennyit beviszel, zsírt égetsz. Nem árt emlékeztetni magunkat, hogy bizonyos fajta zöldteás italok (főleg az ízesítettek) hozzáadott cukrokat tartalmazhatnak, gyakori fogyasztásuk pedig nemhogy zsírégetéshez, de sokkal inkább súlygyarapodáshoz vezet, különös tekintettel a hasi zsírlerakódásra. Tehát minden esetben bizonyosodjunk meg, hogy zéró gramm cukor- és kalóriatartalmú zöldteát iszunk, különben nem járunk túl jól.

