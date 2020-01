Többen lehetnek rosszul: ezért veszélyes a hideg időjárás

Ahogy a portál írja, nagyon sok helyen azt lehetet olvasni, hallani, hogy hideg időben megnő a szívinfarktusok száma. Arról, hogy ennek a megállapításnak van-e valóságalapja így vélekedett a szakember:

Meg tudom erősíteni. Az időjárás-változás különféle formái mindenkire másképpen hatnak. Különböző módon vagyunk érzékenyek, vannak olyanok, akik egyáltalán nem veszik ezt észre, de azért a lakosság nagy százaléka kialakult betegség nélkül is észreveszi és megérzi azt, hogy időjárás-változás van. Valóban, a hidegfront hatására mi magunk a kórházi osztályunkon is azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor megnő a betegfelvétel száma, és igen, több színinfarktus alakul ki a hideg és a hidegfronti hatással összefüggésben

- mondta dr. Herczeg Béla, majd kitért arra is, hogy mi lehet ennek az okat.

A hideg, az alacsony hőmérséklet érszűkületet okoz. Gondoljunk csak arra, amikor ránézünk a kesztyű nélküli kezünkre a hidegben. Fehérnek látjuk, hiszen összehúzódnak az erek. Ugyanígy reagálnak a koszorúerek is. Egy beteg koszorúérrendszere, amely eleve szűkületekkel terhelt és csökkent az alkalmazkodókészsége, fokozott ingerlékenységgel válaszol. Ennek a szűkületnek a hatása az lesz, hogy csökken a koszorúér-átáramlás. Egyes esetekben olyannyira, hogy ez akár egy koszorúérben lévő plakknak a megrepedéséhez is vezethet, ami infarktust okoz. Azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy egy alapvetően egészséges embernek nem kell attól tartania, hogyha hideg van, akkor infarktust fog kapni, erre döntően egy beteg szervezet esetében van esély

- magyarázta a főorvos, aki mejegyezte azt is, hogy ilyenkor a betegek többszörösét veszik fel.

A többszörösére. Vannak olyan napok – bár ez nagyon ritka – hogy eltelik huszonnégy óra, és nem veszünk fel infarktusos beteget. Az elmúlt napokban, a hétvégét is beleszámítva, ötszörösére emelkedett az átlagos betegforgalmunk

- fejtette ki a kardiológiai osztály vezetője.

A levegő szennyezettsége elsősorban inkább a légzőszervi megbetegedésben szenvedőket érinti rosszul. Asztmás betegeket, krónikus hörghurutban szenvedőket érint, akik eleve akár a dohányzás révén beteggé teszik a tüdejüket, a légutakat így a légszennyezettséget rosszabbul tolerálja a szervezetük. Akik nem dohányoznak, azokat is érintheti ez a kórfolyamat. Hogyha ezeknek a káros anyagoknak a belélegzése folyamatos vagy hosszabb ideig tart, ez önmagában is betegséget okozhat

- tette hozzá a főorvos, aki adott néhány tanácsot, hogy mit lehet tenni ebben a hideg időben a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknek. Valamint, hogyan előzhetik meg az esetleges infarktust.

Először is törekedjenek az egészséges életmódra! A dohányzást már említettem, hiszen nekem ez a vesszőparipám. Le kell tenni a cigarettát! Csak a teljes leszokás az, ami segít, önbecsapás, hogy „csak” egy vagy két szálat szívok el. A szervezet mérgezettségét azzal is szinten lehet tartani. Nyilván az egészséges életvitelnek több komponense van: az optimális testsúly, a rendszeres testmozgás, a megfelelő, minőségi étkezés. Minimalizálni kell az étrendben az állati eredetű zsírokat. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet húst enni, sőt, szükséges is! Az emberi szervezet, bélrendszer a vegyes étkezésre épült fel, tehát szüksége van a húsra is. A megfelelő, első osztályú fehérjék és szénhidrátok egyaránt nagyon fontosak. Nem igaz az, hogy a vegetáriánusok ritkábban betegszenek meg érrendszeri betegségben, sőt, a vegetáriánus étrend bizonyos statisztikák szempontjából veszélyes is lehet. Nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy elsősorban fehér húsra mindenképpen szüksége van a szervezetnek. Emellett vitaminokra is, főleg télen. Akármennyire is kiválóak a Kárpát-medence adottságai, ebből a szempontból, jelenleg, amikor több héten át a köd miatt nem látjuk a napot, nagyon fontos a D-vitamin-pótlás. Főleg az idősebbeknél, az orvos tanácsára alapozva, a megfelelő mennyiség bevitele. De ugyanúgy a C-vitamin is elengedhetetlen, amely a gyümölcsökben és zöldségekben megtalálható. Ezek sajnálatos módon a magyar étrendből meglehetősen hiányoznak…

Címlapkép: Getty Images