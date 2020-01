Ezek az év legzöldebb óvodái: több száz intézmény nyerte el a címet

A következő nemzedékek környezettudatos nevelését nem lehet elég korán kezdeni

– jelentette ki az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára a Zöld Óvoda cím átadásán. László Tibor Zoltán emlékeztetett arra, hogy a program a legkisebbeket egy olyan fejlődési úton indítja el, amelynek köszönhetően felnövekedve eredményesebben nézhetnek szembe a környezetvédelmi kihívásokkal.

László Tibor Zoltán emlékeztetett arra, hogy a Zöld Óvoda cím elnyeréséhez az intézményeknek olyan feltételeknek kell megfelelni, amelyek támogatják az óvodások körében a környezettudatos minta és a helyes szokások kialakítását, erősítik a klímatudatosságot, a gyerekek sok tapasztalatszerzés útján és életkoruknak megfelelően, játékosan tanulnak a környezetvédelem fontosságáról. A helyettes államtitkár úgy fogalmazott: mindez összességében hozzájárul egy olyan ifjúság felneveléséhez, amely képes felmérni környezete állapotát, kreatívan gondolkodik és keresi a megoldást a jövő kihívásaira.

A beérkezett pályázatok magas száma is mutatja, hogy mennyire elkötelezettek az óvodapedagógusok a környezettudatos életmód mellett

- jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára.

Fantasztikus természeti- és épített értékek vesznek körül bennünket a Kárpát-medencében. Kulcsfontosságú, hogy már kicsi korban felhívjuk a figyelmet ezen értékek fontosságára és arra a felelősségre, hogy óvjuk a környezetünket

- mondta Kisfaludy László, aki kitért arra is, hogy a Zöld Óvoda program jó a pedagógusoknak, hiszen megvalósíthatják saját szakmai elképzeléseiket. Jó a gyermekeknek, mert egy olyan szemléletmódot, környezettudatos látásmódot biztosít, amely nagyon hasznos lesz a felnőtté válásuk során. Az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára megjegyezte azt is, hogy jó a szülőknek is, hiszen olyan pedagógusok nevelik gyermekeiket, akik hozzásegítik a kicsiket ahhoz, hogy felelős és tudatos felnőtté váljanak.

A nyertes pályázók közül 48 intézmény először, 78 másodszor, 65 pedig már harmadszor vehette át a Zöld Óvoda címet igazoló oklevelet. Ebben az évben 41-en részesültek Örökös Zöld Óvoda elismerésben, 3 intézmény pedig megtartotta a címét. A most díjazott óvodákkal együtt Magyarországon jelenleg mintegy ezer intézmény rendelkezik ilyen minősítéssel.

