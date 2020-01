Itt az igazság a Vas megyei járványról: valóban tömegesek a megbetegedések?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ heti jelentéséből kiderül, hogy országos viszonylatban emelkedett a bárányhimlős esetek száma. Az első héten 825 megbetegedést, a második héten viszont már a 891 esetet számolt az NKK, amely 8 százalékkal több az előző hetinél. Jellemzően magasabb számokat láthatunk, mint az első héten: Vas megyében a négyszeresére nőtt a betegek száma, Zalában 12-vel több a bárányhimlős, Hajdú-Bihar megyében 67-ről, 91-re, Békés megyében pedig 30-ról, 73-ra nőtt az esetek száma. Az összegző szerint a legtöbb bárányhimlős megbetegedést Pest (109) és Hajdú-Bihar (91) megyékből jelentették.

Terület Megbetegedések száma Varicella-Bárányhimlő (1. hét) Megbetegedékes száma Varicella-Bárányhimlő (2. hét) Budapest 46 74 Baranya 52 70 Bács 86 82 Békés 30 73 Borsod 63 62 Csongrád 24 8 Fejér 23 39 Győr 32 36 Hajdú 67 91 Heves 22 30 Jász 46 19 Komárom 41 37 Nógrád 22 7 Pest 114 109 Somogy 31 37 Szabolcs 25 30 Tolna 35 37 Vas 5 20 Veszprém 60 17 Zala 1 13 Összesen: 825 891

A tavalyi heti adatok szerint ugyanebben az időszakban több beteget jelentettek be 2019. január 7. és 13. között, mint idén: összesen 1234 esetet számoltak, ám ennek ellenére továbbra is a bárányhimlő az egyik leggyakoribb fertőző betegség Magyarországon. Más fertőző betegségek esetében a listán a campylobacter fertőzés követi a bárányhimlőt, amelyből 108 esetet számoltak, ami 18 százalékkal kevesebb az előző hetinél. Viszont a szintén gyomor, bél traktus megbetegedései közé sorolható szalmonella fertőzéses megbetegedések száma 8 százalékkal nőtt és a korábbi 18 után most rotavírusos esetből is 37-et számoltak.

Fertőző betegség Megbetegedések száma országosan (1. hét) Megbetegedések száma országosan (2. hét) Campylobacter fertőzés

131 108 Szalmonella fertőzés

71 77 Rotavírus 18 37 Fertőző májgyulladás (Hepatitis infectiosa) 11 10 Hepatitis A 0 1 Vörheny, skarlát

83 50 Bárányhimlő (Varicella) 825 891 Gennyes agyhártyagyulladás

4 5 Savós agyhártyagyulladás

1 2 Agyvelőgyulladás 2 0 Lyme-kór 6 12

A néhány kiugrónak tűnő adatot szemlélve megnyugtató, hogy járványtól egyelőre egyik betegség esetében sem kell tartanunk, hiszen járványról hivatalosan csak akkor beszélhetünk, ha egy fertőző betegség viszonylag rövid időn belül az átlagosnál jóval nagyobb mértékben okoz megbetegedést. Az ezer felé közelítő szám ellenére nem kell az átlagosnál jobban tartanunk a varicella terjedésétől sem. A bárányhimlőre vonatkozóan a KSH éves adatait vizsgálva megfigyelhető, hogy a kiugró 2015-ös szám után a megbetegedések száma évről-évre csökkent. 2015-ben 41620 beteg volt, majd 2016-ban már csak 37843. Az előző évhez képest 2017-re még több mint 11 százalékkal kevesebb esetet számoltak és 2018-ban további 9205-tel csökkent a betegek száma.

